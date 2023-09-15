https://ria.ru/20230915/kndr-1896495251.html

Путин опроверг сообщения о вербовке добровольцев из КНДР для спецоперации

Путин опроверг сообщения о вербовке добровольцев из КНДР для спецоперации - РИА Новости, 15.09.2023

Путин опроверг сообщения о вербовке добровольцев из КНДР для спецоперации

Президент России Владимир Путин назвал чушью информацию о том, что Россия берет северокорейских добровольцев на специальную военную операцию. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T12:24

2023-09-15T12:24

2023-09-15T12:52

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

кндр (северная корея)

владимир путин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал чушью информацию о том, что Россия берет северокорейских добровольцев на специальную военную операцию."Я хочу сказать, что это чушь полная", - заявил Путин. Он отметил, что у России нет необходимости приглашать для боевых действий людей со стороны. "Тем более, хочу это еще раз подчеркнуть, 300 тысяч человек подписали контракты и пришли в качестве добровольцев", - сказал он.

https://ria.ru/20230817/kndr-1890635042.html

россия

кндр (северная корея)

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Кирилл Волков

россия, безопасность, кндр (северная корея), владимир путин, ситуация в днр и лнр