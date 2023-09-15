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Путин опроверг сообщения о вербовке добровольцев из КНДР для спецоперации - РИА Новости, 15.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 15.09.2023 (обновлено: 12:52 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/kndr-1896495251.html
Путин опроверг сообщения о вербовке добровольцев из КНДР для спецоперации
Путин опроверг сообщения о вербовке добровольцев из КНДР для спецоперации - РИА Новости, 15.09.2023
Путин опроверг сообщения о вербовке добровольцев из КНДР для спецоперации
Президент России Владимир Путин назвал чушью информацию о том, что Россия берет северокорейских добровольцев на специальную военную операцию. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T12:24
2023-09-15T12:52
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
кндр (северная корея)
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал чушью информацию о том, что Россия берет северокорейских добровольцев на специальную военную операцию."Я хочу сказать, что это чушь полная", - заявил Путин. Он отметил, что у России нет необходимости приглашать для боевых действий людей со стороны. "Тем более, хочу это еще раз подчеркнуть, 300 тысяч человек подписали контракты и пришли в качестве добровольцев", - сказал он.
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россия
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россия, безопасность, кндр (северная корея), владимир путин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, КНДР (Северная Корея), Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин опроверг сообщения о вербовке добровольцев из КНДР для спецоперации

Путин назвал чушью сообщения о направлении в зону СВО добровольцев из КНДР

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал чушью информацию о том, что Россия берет северокорейских добровольцев на специальную военную операцию.
"Я хочу сказать, что это чушь полная", - заявил Путин.
Он отметил, что у России нет необходимости приглашать для боевых действий людей со стороны. "Тем более, хочу это еще раз подчеркнуть, 300 тысяч человек подписали контракты и пришли в качестве добровольцев", - сказал он.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьКНДР (Северная Корея)Владимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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