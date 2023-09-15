https://ria.ru/20230915/klichko-1896553298.html
Министр обороны Германии и Кличко повздорили на конференции в Мюнстере
Министр обороны Германии и Кличко повздорили на конференции в Мюнстере - РИА Новости, 15.09.2023
Министр обороны Германии и Кличко повздорили на конференции в Мюнстере
Глава Минобороны Германии Борис Писториус эмоционально отреагировал на выраженную на повышенных тонах просьбу мэра Киева Виталия Кличко поставить Украине ракеты РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T15:12
2023-09-15T15:12
2023-09-15T16:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
борис писториус
виталий кличко
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БЕРЛИН, 15 сен — РИА Новости. Глава Минобороны Германии Борис Писториус эмоционально отреагировал на выраженную на повышенных тонах просьбу мэра Киева Виталия Кличко поставить Украине ракеты дальнего действа Taurus. Их диалог произошел на подиумной дискуссии на конференции в Мюнстере, посвященной завершению Тридцатилетней войны, ее транслировал телеканал Phoenix."К чему это постоянное подчеркивание этого маленького аспекта, в котором у нас нет стопроцентного консенсуса?" — сказал с раздражением министр.Таким образом Писториус отреагировал на просьбу сидевшего рядом на сцене Кличко, который на ломаном немецком выразил необходимость передачи Taurus Киеву и назвал ошибкой, что многие политики опасаются последующей эскалации конфликта. Глава Минобороны ФРГ перечислил поставки Киеву разнообразного оружия, танков, ЗСУ Gepard и развертывание нового производства боеприпасов для установки, а также задался вопросом, почему эти достижения в поддержке Украины никак не отмечаются. "Зачем это постоянное акцентирование на мелком вопросе без указаний на то, какую невероятную поддержку мы уже предоставили?" — добавил Писториус. Он также в очередной раз подчеркнул необходимость не действовать импульсивно в вопросах возможной поставки ракет Taurus. При этом министр допустил возможность принятия решения об их передаче через несколько недель. Ранее, отвечая на вопрос граждан, почему Германия не оказывает еще больше помощи Украине и медлит с решением по поставкам крылатых ракет Taurus, канцлер Олаф Шольц заявил, что его страна оказывает значительную поддержку Киеву, но не хочет превращения конфликта на Украине в войну НАТО с Россией. Сейчас новых решений по поставкам не принято. Главный спорный пункт поставок ВСУ Taurus — дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Берлин принципиально не поставлял Киеву оружие с подобными характеристиками. В немецком экспертном сообществе обсуждалось, можно ли запрограммировать ракеты таким образом, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно данным издания Spiegel, именно этот вопрос интересует канцлера ФРГ Олафа Шольца и поэтому сейчас якобы идут переговоры с представителями военной промышленности.
https://ria.ru/20230913/oshibka-1896214199.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, борис писториус, виталий кличко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Борис Писториус, Виталий Кличко
Министр обороны Германии и Кличко повздорили на конференции в Мюнстере
Министр обороны Германии разозлился на Кличко, выпрашивавшего ракеты для ВСУ
БЕРЛИН, 15 сен — РИА Новости.
Глава Минобороны Германии Борис Писториус эмоционально отреагировал на выраженную на повышенных тонах просьбу мэра Киева Виталия Кличко поставить Украине ракеты дальнего действа Taurus. Их диалог произошел на подиумной дискуссии на конференции в Мюнстере
, посвященной завершению Тридцатилетней войны, ее транслировал телеканал Phoenix
.
«
"К чему это постоянное подчеркивание этого маленького аспекта, в котором у нас нет стопроцентного консенсуса?" — сказал с раздражением министр.
Таким образом Писториус отреагировал на просьбу сидевшего рядом на сцене Кличко, который на ломаном немецком выразил необходимость передачи Taurus Киеву и назвал ошибкой, что многие политики опасаются последующей эскалации конфликта.
Глава Минобороны ФРГ перечислил поставки Киеву разнообразного оружия, танков, ЗСУ Gepard и развертывание нового производства боеприпасов для установки, а также задался вопросом, почему эти достижения в поддержке Украины никак не отмечаются.
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"Зачем это постоянное акцентирование на мелком вопросе без указаний на то, какую невероятную поддержку мы уже предоставили?" — добавил Писториус.
Он также в очередной раз подчеркнул необходимость не действовать импульсивно в вопросах возможной поставки ракет Taurus. При этом министр допустил возможность принятия решения об их передаче через несколько недель.
Ранее, отвечая на вопрос граждан, почему Германия не оказывает еще больше помощи Украине и медлит с решением по поставкам крылатых ракет Taurus, канцлер Олаф Шольц
заявил, что его страна оказывает значительную поддержку Киеву, но не хочет превращения конфликта на Украине в войну НАТО
с Россией
. Сейчас новых решений по поставкам не принято.
Главный спорный пункт поставок ВСУ Taurus — дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Берлин принципиально не поставлял Киеву оружие с подобными характеристиками. В немецком экспертном сообществе обсуждалось, можно ли запрограммировать ракеты таким образом, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно данным издания Spiegel, именно этот вопрос интересует канцлера ФРГ Олафа Шольца
и поэтому сейчас якобы идут переговоры с представителями военной промышленности.
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