https://ria.ru/20230915/kitay-1896463455.html
МИД Китая не стал комментировать слухи об исчезновении министра обороны
МИД Китая не стал комментировать слухи об исчезновении министра обороны - РИА Новости, 15.09.2023
МИД Китая не стал комментировать слухи об исчезновении министра обороны
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в пятницу не стала комментировать слухи о якобы "исчезновении" китайского министра обороны Ли Шанфу. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T10:20
2023-09-15T10:20
2023-09-15T10:25
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ПЕКИН, 15 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в пятницу не стала комментировать слухи о якобы "исчезновении" китайского министра обороны Ли Шанфу."Я не ознакомлена с соответствующей ситуацией", - сказала дипломат, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать "отсутствие Ли Шанфу на встрече с представителями Вьетнама" и ответить на вопрос, находится ли министр обороны под следствием.Ранее ряд западных СМИ начал спекулировать на теме "исчезновения" министра обороны КНР Ли Шанфу. Агентство Рейтер со ссылкой на неназванные осведомленные источники, в частности, сообщило, что Ли Шанфу не появлялся на публике уже более двух недель, и на прошлой неделе он пропустил запланированную встречу с представителями Вьетнама.По состоянию на 15.10 (10.10 мск) 15 сентября на официальном сайте китайского правительства указано, что "в настоящее время" Ли Шанфу является министром обороны, членом Госсовета КНР, министром обороны, членом Центрального военного совета КНР, а также членом ЦК КПК 20-го созыва.Парламент КНР 25 июля объявил о снятии Цинь Гана с должности министра иностранных дел и о назначении руководителя канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И главой внешнеполитического ведомства. Официальная причина смены главы внешнеполитического ведомства до сих пор не названа. Перед объявлением о снятии Цинь Гана с должности китайские государственные ведомства никак не комментировали длительное отсутствие дипломата в публичном поле.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, в мире
МИД Китая не стал комментировать слухи об исчезновении министра обороны
МИД Китая заявил, что не знает о ситуации с якобы исчезновением министра обороны
ПЕКИН, 15 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в пятницу не стала комментировать слухи о якобы "исчезновении" китайского министра обороны Ли Шанфу.
«
"Я не ознакомлена с соответствующей ситуацией", - сказала дипломат, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать "отсутствие Ли Шанфу на встрече с представителями Вьетнама" и ответить на вопрос, находится ли министр обороны под следствием.
Ранее ряд западных СМИ начал спекулировать на теме "исчезновения" министра обороны КНР Ли Шанфу. Агентство Рейтер со ссылкой на неназванные осведомленные источники, в частности, сообщило, что Ли Шанфу не появлялся на публике уже более двух недель, и на прошлой неделе он пропустил запланированную встречу с представителями Вьетнама
.
По состоянию на 15.10 (10.10 мск) 15 сентября на официальном сайте китайского правительства указано, что "в настоящее время" Ли Шанфу является министром обороны, членом Госсовета КНР, министром обороны, членом Центрального военного совета КНР, а также членом ЦК КПК 20-го созыва.
Парламент КНР 25 июля объявил о снятии Цинь Гана
с должности министра иностранных дел и о назначении руководителя канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И
главой внешнеполитического ведомства. Официальная причина смены главы внешнеполитического ведомства до сих пор не названа. Перед объявлением о снятии Цинь Гана с должности китайские государственные ведомства никак не комментировали длительное отсутствие дипломата в публичном поле.
Лондон заявил, что Китай якобы ищет и вербует высокопоставленных британцев