https://ria.ru/20230915/kitay-1896463455.html

МИД Китая не стал комментировать слухи об исчезновении министра обороны

МИД Китая не стал комментировать слухи об исчезновении министра обороны - РИА Новости, 15.09.2023

МИД Китая не стал комментировать слухи об исчезновении министра обороны

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в пятницу не стала комментировать слухи о якобы "исчезновении" китайского министра обороны Ли Шанфу. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T10:20

2023-09-15T10:20

2023-09-15T10:25

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ПЕКИН, 15 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в пятницу не стала комментировать слухи о якобы "исчезновении" китайского министра обороны Ли Шанфу."Я не ознакомлена с соответствующей ситуацией", - сказала дипломат, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать "отсутствие Ли Шанфу на встрече с представителями Вьетнама" и ответить на вопрос, находится ли министр обороны под следствием.Ранее ряд западных СМИ начал спекулировать на теме "исчезновения" министра обороны КНР Ли Шанфу. Агентство Рейтер со ссылкой на неназванные осведомленные источники, в частности, сообщило, что Ли Шанфу не появлялся на публике уже более двух недель, и на прошлой неделе он пропустил запланированную встречу с представителями Вьетнама.По состоянию на 15.10 (10.10 мск) 15 сентября на официальном сайте китайского правительства указано, что "в настоящее время" Ли Шанфу является министром обороны, членом Госсовета КНР, министром обороны, членом Центрального военного совета КНР, а также членом ЦК КПК 20-го созыва.Парламент КНР 25 июля объявил о снятии Цинь Гана с должности министра иностранных дел и о назначении руководителя канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И главой внешнеполитического ведомства. Официальная причина смены главы внешнеполитического ведомства до сих пор не названа. Перед объявлением о снятии Цинь Гана с должности китайские государственные ведомства никак не комментировали длительное отсутствие дипломата в публичном поле.

https://ria.ru/20230914/london-1896395332.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, в мире