https://ria.ru/20230915/khersonskaya-1896435475.html

Киев эвакуирует из Херсонской области семьи с детьми

Киев эвакуирует из Херсонской области семьи с детьми - РИА Новости, 15.09.2023

Киев эвакуирует из Херсонской области семьи с детьми

Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что принято решение об обязательной эвакуации... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T02:09

2023-09-15T02:09

2023-09-15T02:57

специальная военная операция на украине

харьковская область

херсонская область

ирина верещук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816893496_0:209:2898:1839_1920x0_80_0_0_88f8ea11cf7bfb6b2e87b699acfc5667.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что принято решение об обязательной эвакуации семей с детьми из 31 населенного пункта подконтрольной Киеву части региона."На совете обороны Херсонской области приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов, которые постоянно обстреливает враг", - написал Прокудин в своем Telegram-канале.Он уточнил, что речь идет о 31 населенном пункте. В основном это небольшие села и поселки.Вывоз детей из ЗапорожьяВ конце августа вице-премьер Украины Ирина Верещук аносировала принудительную эвакуацию 54 детей из двух районов на подконтрольной Киеву части Запорожской области.Речь шла о пяти населенных пунктах Васильевского и Пологовского районов.Эвакуация из Купянского районаВ середине августа Глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на фоне продвижения на этом направлении российских войск сообщил, что из Купянского района с 9 августа были эвакуированы 204 человека."В течение суток из Купянского района эвакуировали 111 человек, из них – 36 детей и 4 человека с инвалидностью. Всего с 9 августа обезопасили 204 человека, из них 71 ребенка", - написал Синегубов в своем телеграм-канале.Позднее в распоряжении РИА Новости оказались документы, которые свидетельствуют о том, что из-за "угрозы вторжения" украинские власти планируют эвакуировать жителей 68 населенных пунктов в Харьковской области."Объявить на приграничных территориях населенных пунктов Дергачевской городской территориальной громады и Липецкой (с. Липцы – ред.) сельской территориальной громады проведение обязательной эвакуации населения в безопасные регионы Украины", - говорится в документе.Такие же распоряжения выданы относительно Волчанской и Золочевской громад в Харьковской области.

https://ria.ru/20230811/kupyansk-1889648108.html

https://ria.ru/20230811/spetsoperatsiya-1889405902.html

харьковская область

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

харьковская область, херсонская область , ирина верещук