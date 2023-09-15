https://ria.ru/20230915/khersonskaya-1896435475.html
Киев эвакуирует из Херсонской области семьи с детьми
Киев эвакуирует из Херсонской области семьи с детьми - РИА Новости, 15.09.2023
Киев эвакуирует из Херсонской области семьи с детьми
Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что принято решение об обязательной эвакуации... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T02:09
2023-09-15T02:09
2023-09-15T02:57
специальная военная операция на украине
харьковская область
херсонская область
ирина верещук
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что принято решение об обязательной эвакуации семей с детьми из 31 населенного пункта подконтрольной Киеву части региона."На совете обороны Херсонской области приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов, которые постоянно обстреливает враг", - написал Прокудин в своем Telegram-канале.Он уточнил, что речь идет о 31 населенном пункте. В основном это небольшие села и поселки.Вывоз детей из ЗапорожьяВ конце августа вице-премьер Украины Ирина Верещук аносировала принудительную эвакуацию 54 детей из двух районов на подконтрольной Киеву части Запорожской области.Речь шла о пяти населенных пунктах Васильевского и Пологовского районов.Эвакуация из Купянского районаВ середине августа Глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на фоне продвижения на этом направлении российских войск сообщил, что из Купянского района с 9 августа были эвакуированы 204 человека."В течение суток из Купянского района эвакуировали 111 человек, из них – 36 детей и 4 человека с инвалидностью. Всего с 9 августа обезопасили 204 человека, из них 71 ребенка", - написал Синегубов в своем телеграм-канале.Позднее в распоряжении РИА Новости оказались документы, которые свидетельствуют о том, что из-за "угрозы вторжения" украинские власти планируют эвакуировать жителей 68 населенных пунктов в Харьковской области."Объявить на приграничных территориях населенных пунктов Дергачевской городской территориальной громады и Липецкой (с. Липцы – ред.) сельской территориальной громады проведение обязательной эвакуации населения в безопасные регионы Украины", - говорится в документе.Такие же распоряжения выданы относительно Волчанской и Золочевской громад в Харьковской области.
https://ria.ru/20230811/kupyansk-1889648108.html
https://ria.ru/20230811/spetsoperatsiya-1889405902.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, херсонская область , ирина верещук
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Херсонская область , Ирина Верещук
Киев эвакуирует из Херсонской области семьи с детьми
В подконтрольной Киеву части Херсонской области решили эвакуировать семьи
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что принято решение об обязательной эвакуации семей с детьми из 31 населенного пункта подконтрольной Киеву части региона.
«
"На совете обороны Херсонской области приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов, которые постоянно обстреливает враг", - написал Прокудин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что речь идет о 31 населенном пункте. В основном это небольшие села и поселки.
В конце августа вице-премьер Украины Ирина Верещук
аносировала принудительную эвакуацию 54 детей из двух районов на подконтрольной Киеву части Запорожской области
.
Украинские власти рассматривают возможность эвакуации жителей из Купянска
Речь шла о пяти населенных пунктах Васильевского и Пологовского районов.
Эвакуация из Купянского района
В середине августа Глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на фоне продвижения на этом направлении российских войск сообщил, что из Купянского района с 9 августа были эвакуированы 204 человека.
"В течение суток из Купянского района эвакуировали 111 человек, из них – 36 детей и 4 человека с инвалидностью. Всего с 9 августа обезопасили 204 человека, из них 71 ребенка", - написал Синегубов в своем телеграм-канале.
Позднее в распоряжении РИА Новости оказались документы, которые свидетельствуют о том, что из-за "угрозы вторжения" украинские власти планируют эвакуировать жителей 68 населенных пунктов в Харьковской области
.
"Объявить на приграничных территориях населенных пунктов Дергачевской городской территориальной громады и Липецкой (с. Липцы – ред.) сельской территориальной громады проведение обязательной эвакуации населения в безопасные регионы Украины", - говорится в документе.
Такие же распоряжения выданы относительно Волчанской и Золочевской громад в Харьковской области.
Эвакуационная группа ВСУ бросила бойцов на запорожском фронте