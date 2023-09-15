Рейтинг@Mail.ru
Киев эвакуирует из Херсонской области семьи с детьми - РИА Новости, 15.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:09 15.09.2023 (обновлено: 02:57 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/khersonskaya-1896435475.html
Киев эвакуирует из Херсонской области семьи с детьми
Киев эвакуирует из Херсонской области семьи с детьми - РИА Новости, 15.09.2023
Киев эвакуирует из Херсонской области семьи с детьми
Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что принято решение об обязательной эвакуации... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T02:09
2023-09-15T02:57
специальная военная операция на украине
харьковская область
херсонская область
ирина верещук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816893496_0:209:2898:1839_1920x0_80_0_0_88f8ea11cf7bfb6b2e87b699acfc5667.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что принято решение об обязательной эвакуации семей с детьми из 31 населенного пункта подконтрольной Киеву части региона."На совете обороны Херсонской области приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов, которые постоянно обстреливает враг", - написал Прокудин в своем Telegram-канале.Он уточнил, что речь идет о 31 населенном пункте. В основном это небольшие села и поселки.Вывоз детей из ЗапорожьяВ конце августа вице-премьер Украины Ирина Верещук аносировала принудительную эвакуацию 54 детей из двух районов на подконтрольной Киеву части Запорожской области.Речь шла о пяти населенных пунктах Васильевского и Пологовского районов.Эвакуация из Купянского районаВ середине августа Глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на фоне продвижения на этом направлении российских войск сообщил, что из Купянского района с 9 августа были эвакуированы 204 человека."В течение суток из Купянского района эвакуировали 111 человек, из них – 36 детей и 4 человека с инвалидностью. Всего с 9 августа обезопасили 204 человека, из них 71 ребенка", - написал Синегубов в своем телеграм-канале.Позднее в распоряжении РИА Новости оказались документы, которые свидетельствуют о том, что из-за "угрозы вторжения" украинские власти планируют эвакуировать жителей 68 населенных пунктов в Харьковской области."Объявить на приграничных территориях населенных пунктов Дергачевской городской территориальной громады и Липецкой (с. Липцы – ред.) сельской территориальной громады проведение обязательной эвакуации населения в безопасные регионы Украины", - говорится в документе.Такие же распоряжения выданы относительно Волчанской и Золочевской громад в Харьковской области.
https://ria.ru/20230811/kupyansk-1889648108.html
https://ria.ru/20230811/spetsoperatsiya-1889405902.html
харьковская область
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816893496_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_662f629435d38e61d6df27d84576f8c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, херсонская область , ирина верещук
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Херсонская область , Ирина Верещук
Киев эвакуирует из Херсонской области семьи с детьми

В подконтрольной Киеву части Херсонской области решили эвакуировать семьи

© РИА НовостиУкраинские беженцы
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости
Украинские беженцы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что принято решение об обязательной эвакуации семей с детьми из 31 населенного пункта подконтрольной Киеву части региона.
«
"На совете обороны Херсонской области приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов, которые постоянно обстреливает враг", - написал Прокудин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что речь идет о 31 населенном пункте. В основном это небольшие села и поселки.

Вывоз детей из Запорожья

В конце августа вице-премьер Украины Ирина Верещук аносировала принудительную эвакуацию 54 детей из двух районов на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Пограничной служба Украины в Купянске - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Украинские власти рассматривают возможность эвакуации жителей из Купянска
11 августа, 22:54
Речь шла о пяти населенных пунктах Васильевского и Пологовского районов.

Эвакуация из Купянского района

В середине августа Глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на фоне продвижения на этом направлении российских войск сообщил, что из Купянского района с 9 августа были эвакуированы 204 человека.
"В течение суток из Купянского района эвакуировали 111 человек, из них – 36 детей и 4 человека с инвалидностью. Всего с 9 августа обезопасили 204 человека, из них 71 ребенка", - написал Синегубов в своем телеграм-канале.
Позднее в распоряжении РИА Новости оказались документы, которые свидетельствуют о том, что из-за "угрозы вторжения" украинские власти планируют эвакуировать жителей 68 населенных пунктов в Харьковской области.
"Объявить на приграничных территориях населенных пунктов Дергачевской городской территориальной громады и Липецкой (с. Липцы – ред.) сельской территориальной громады проведение обязательной эвакуации населения в безопасные регионы Украины", - говорится в документе.
Такие же распоряжения выданы относительно Волчанской и Золочевской громад в Харьковской области.
Раненые в ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Эвакуационная группа ВСУ бросила бойцов на запорожском фронте
11 августа, 03:15
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьХерсонская областьИрина Верещук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала