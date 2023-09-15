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Стало известно, кому посвящен суперхит Хабиба "Ягода-малинка"
Стало известно, кому посвящен суперхит Хабиба "Ягода-малинка" - РИА Новости, 15.09.2023
Стало известно, кому посвящен суперхит Хабиба "Ягода-малинка"
Певец Хабиб признался в новом выпуске подкаста "Неформат", что посвятил свой суперхит "Ягода-малинка" блогерше Вале Карнавал, сообщает пресс-служба Первого... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T17:49
2023-09-15T17:49
2023-09-15T18:29
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Певец Хабиб признался в новом выпуске подкаста "Неформат", что посвятил свой суперхит "Ягода-малинка" блогерше Вале Карнавал, сообщает пресс-служба Первого канала. "Когда создавалась песня, я придумывал какое-то обращение на первых секундах трека. Во всем известном варианте звучит: "Всем девчонкам посвящается", хотя изначально была другая версия", – приводят слова исполнителя. Хабиб включил первую запись трека и в студии прозвучало: "Вале Карнавал посвящается". Популярная блогерша не сдержала удивление, когда услышала признание исполнителя, следует из отрывка из программы. "Чего?" – воскликнула Карнавал.Полный выпуск подкаста выйдет на Первом канале 16 сентября. Вместе с Хабибом в нем появятся участники поп-группы "На-На", а также Карина Кросс и Антон Лаврентьев. Песня "Ягода-малинка" вышла в 2020 году и почти сразу стала хитом, а Хабиба сделала звездой. Трек не раз возглавлял хит-парады, а клип на него за два года собрал более 640 миллионов просмотров на YouTube.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, знаменитости, youtube, на-на
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, YouTube, На-На
Стало известно, кому посвящен суперхит Хабиба "Ягода-малинка"
Певец Хабиб признался, что посвятил свой хит "Ягода-малинка" Вале Карнавал
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Певец Хабиб признался в новом выпуске подкаста "Неформат", что посвятил свой суперхит "Ягода-малинка" блогерше Вале Карнавал, сообщает пресс-служба Первого канала.
«
"Когда создавалась песня, я придумывал какое-то обращение на первых секундах трека. Во всем известном варианте звучит: "Всем девчонкам посвящается", хотя изначально была другая версия", – приводят слова исполнителя.
Хабиб включил первую запись трека и в студии прозвучало: "Вале Карнавал посвящается".
Популярная блогерша не сдержала удивление, когда услышала признание исполнителя, следует из отрывка из программы. "Чего?" – воскликнула Карнавал.
Полный выпуск подкаста выйдет на Первом канале 16 сентября. Вместе с Хабибом в нем появятся участники поп-группы "На-На", а также Карина Кросс и Антон Лаврентьев.
Песня "Ягода-малинка" вышла в 2020 году и почти сразу стала хитом, а Хабиба сделала звездой.
Трек не раз возглавлял хит-парады, а клип на него за два года собрал более 640 миллионов просмотров на YouTube.
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