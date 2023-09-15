https://ria.ru/20230915/khabib-1896595683.html

Стало известно, кому посвящен суперхит Хабиба "Ягода-малинка"

Стало известно, кому посвящен суперхит Хабиба "Ягода-малинка" - РИА Новости, 15.09.2023

Стало известно, кому посвящен суперхит Хабиба "Ягода-малинка"

Певец Хабиб признался в новом выпуске подкаста "Неформат", что посвятил свой суперхит "Ягода-малинка" блогерше Вале Карнавал, сообщает пресс-служба Первого... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T17:49

2023-09-15T17:49

2023-09-15T18:29

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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Певец Хабиб признался в новом выпуске подкаста "Неформат", что посвятил свой суперхит "Ягода-малинка" блогерше Вале Карнавал, сообщает пресс-служба Первого канала. "Когда создавалась песня, я придумывал какое-то обращение на первых секундах трека. Во всем известном варианте звучит: "Всем девчонкам посвящается", хотя изначально была другая версия", – приводят слова исполнителя. Хабиб включил первую запись трека и в студии прозвучало: "Вале Карнавал посвящается". Популярная блогерша не сдержала удивление, когда услышала признание исполнителя, следует из отрывка из программы. "Чего?" – воскликнула Карнавал.Полный выпуск подкаста выйдет на Первом канале 16 сентября. Вместе с Хабибом в нем появятся участники поп-группы "На-На", а также Карина Кросс и Антон Лаврентьев. Песня "Ягода-малинка" вышла в 2020 году и почти сразу стала хитом, а Хабиба сделала звездой. Трек не раз возглавлял хит-парады, а клип на него за два года собрал более 640 миллионов просмотров на YouTube.

https://ria.ru/20230522/trek-1873372408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, знаменитости, youtube, на-на