https://ria.ru/20230915/kemerovo-1896493602.html

На Северо-Западном обходе города Кемерово открыли участок для движения

На Северо-Западном обходе города Кемерово открыли участок для движения - РИА Новости, 15.09.2023

На Северо-Западном обходе города Кемерово открыли участок для движения

Первый участок для движения транзитного транспорта открыт на Северо-Западном обходе города Кемерово, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T12:19

2023-09-15T12:19

2023-09-15T12:39

кемерово

сергей цивилев

юрга

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 15 сен – РИА Новости. Первый участок для движения транзитного транспорта открыт на Северо-Западном обходе города Кемерово, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "Транзитное движение транспорта запущено по новому путепроводу на строящейся автомобильной дороге "Северо-Западный обход Кемерова", в районе поселка Звездный Кемеровского округа. Теперь водителям не придется делать крюк по объездной дороге, они смогут проезжать в сторону Юрги и обратно над строящейся трассой", – говорится в сообщении. Отмечается, что путепровод представляет собой сооружение из двух железобетонных пролетных строений, которые установлены над дорогой-обходом на трех опорах. Его общая длина — 74,2 метра. Предусмотрены две полосы движения шириной по 3,5 метра в каждом направлении и две полосы безопасности шириной по метру. "Это первый объект дороги-обхода, который мы запускаем в эксплуатацию, причем делаем это на год раньше запланированного срока. Строительство начато в 2021 году, за это время удалось выполнить колоссальный объем. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, мы сохраняем высокий темп работ. Ежедневно более тысячи человек, несмотря на погодные условия, строят важную для развития экономики Кузбасса и транзитного транспорта страны трассу, открыть которую планируется осенью 2024 года", — приводятся в сообщении слова Цивилева. Уточняется, что все пересечения строящегося обхода с существующими дорогами выполняются в двух уровнях с устройством транспортных развязок и путепроводов. Таким образом обеспечивается безопасность, комфортность движения, высокий скоростной режим и увеличение пропускной способности автомобильной дороги. Всего проектом трассы предусмотрено строительство 12 мостовых сооружений, в том числе 4 транспортные развязки, экодук для перехода животных через дорогу и мост через реку Томь. На основной трассе уже завершены подготовительные работы, построено 48,2 километра технологических дорог, подъездов и временной объездной дороги. Из 57 водопропускных труб смонтированы 35, идет монтаж еще 15. Кроме того, на участках будущей автомобильной дороги ведется устройство подстилающего слоя и нижних слоев дорожной одежды. Строительство Северо-Западного обхода города Кемерово было начато по поручению президента России Владимира Путина. Проект строительства был включен в список приоритетных федеральных и региональных дорог, получивших финансирование из федерального бюджета. Протяженность обхода Кемерова составит более 47 километров. Автомобильная дорога относится к технической категории 1-Б, с двумя полосами движения в каждом направлении с разделительной полосой и металлическим барьерным ограждением.

https://ria.ru/20230908/kuzbass-1894905144.html

https://ria.ru/20230822/sirius-1891614617.html

кемерово

юрга

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кемерово, сергей цивилев, юрга, кемеровская область