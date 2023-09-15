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В Черном море за сутки уничтожили два безэкипажных катера ВСУ
В Черном море за сутки уничтожили два безэкипажных катера ВСУ - РИА Новости, 15.09.2023
В Черном море за сутки уничтожили два безэкипажных катера ВСУ
Черноморский флот ВМФ России за прошедшие сутки обнаружил и уничтожил два морских дрона в юго-западной части Черного моря, сообщили в пятницу в Минобороны... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T14:27
2023-09-15T14:27
2023-09-15T14:58
специальная военная операция на украине
черное море
россия
вооруженные силы украины
безопасность
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Черноморский флот ВМФ России за прошедшие сутки обнаружил и уничтожил два морских дрона в юго-западной части Черного моря, сообщили в пятницу в Минобороны России."Силами Черноморского флота в течение прошедших суток обнаружены и уничтожены два безэкипажных катера ВСУ полупогружного типа в юго-западной части Черного моря", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230913/korabli-1896097796.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Черном море за сутки уничтожили два безэкипажных катера ВСУ
Минобороны: в Черном море за сутки уничтожили два украинских безэкипажных катера