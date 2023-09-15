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В Черном море за сутки уничтожили два безэкипажных катера ВСУ - РИА Новости, 15.09.2023
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14:27 15.09.2023 (обновлено: 14:58 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/katera-1896535518.html
В Черном море за сутки уничтожили два безэкипажных катера ВСУ
В Черном море за сутки уничтожили два безэкипажных катера ВСУ - РИА Новости, 15.09.2023
В Черном море за сутки уничтожили два безэкипажных катера ВСУ
Черноморский флот ВМФ России за прошедшие сутки обнаружил и уничтожил два морских дрона в юго-западной части Черного моря, сообщили в пятницу в Минобороны... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T14:27
2023-09-15T14:58
специальная военная операция на украине
черное море
россия
вооруженные силы украины
безопасность
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Черноморский флот ВМФ России за прошедшие сутки обнаружил и уничтожил два морских дрона в юго-западной части Черного моря, сообщили в пятницу в Минобороны России."Силами Черноморского флота в течение прошедших суток обнаружены и уничтожены два безэкипажных катера ВСУ полупогружного типа в юго-западной части Черного моря", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230913/korabli-1896097796.html
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Специальная военная операция на Украине, Черное море, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Черном море за сутки уничтожили два безэкипажных катера ВСУ

Минобороны: в Черном море за сутки уничтожили два украинских безэкипажных катера

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкКорабли Черноморского флота
Корабли Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Корабли Черноморского флота. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Черноморский флот ВМФ России за прошедшие сутки обнаружил и уничтожил два морских дрона в юго-западной части Черного моря, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"Силами Черноморского флота в течение прошедших суток обнаружены и уничтожены два безэкипажных катера ВСУ полупогружного типа в юго-западной части Черного моря", - сообщили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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