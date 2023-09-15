https://ria.ru/20230915/katera-1896535518.html

В Черном море за сутки уничтожили два безэкипажных катера ВСУ

В Черном море за сутки уничтожили два безэкипажных катера ВСУ - РИА Новости, 15.09.2023

В Черном море за сутки уничтожили два безэкипажных катера ВСУ

Черноморский флот ВМФ России за прошедшие сутки обнаружил и уничтожил два морских дрона в юго-западной части Черного моря, сообщили в пятницу в Минобороны... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T14:27

2023-09-15T14:27

2023-09-15T14:58

специальная военная операция на украине

черное море

россия

вооруженные силы украины

безопасность

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Черноморский флот ВМФ России за прошедшие сутки обнаружил и уничтожил два морских дрона в юго-западной части Черного моря, сообщили в пятницу в Минобороны России."Силами Черноморского флота в течение прошедших суток обнаружены и уничтожены два безэкипажных катера ВСУ полупогружного типа в юго-западной части Черного моря", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230913/korabli-1896097796.html

черное море

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Кирилл Волков

черное море, россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, ситуация в днр и лнр