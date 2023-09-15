https://ria.ru/20230915/kater-1896512899.html

В Черном море уничтожили украинский безэкипажный катер

В Черном море уничтожили украинский безэкипажный катер - РИА Новости, 15.09.2023

В Черном море уничтожили украинский безэкипажный катер

Корабль Черноморского флота в пятницу утром уничтожил безэкипажный катер Украины в Черном море, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T13:13

2023-09-15T13:13

2023-09-15T13:13

черное море

украина

россия

безопасность

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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Корабль Черноморского флота в пятницу утром уничтожил безэкипажный катер Украины в Черном море, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня утром малым ракетным кораблем "Аскольд" Черноморского флота в акватории Черного моря был обнаружен безэкипажный катер вооруженных сил Украины. Огнем из штатного вооружения корабля безэкипажный катер противника уничтожен", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230913/nato-1896030890.html

черное море

украина

россия

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

черное море, украина, россия, безопасность