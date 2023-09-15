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В Черном море уничтожили украинский безэкипажный катер - РИА Новости, 15.09.2023
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13:13 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/kater-1896512899.html
В Черном море уничтожили украинский безэкипажный катер
В Черном море уничтожили украинский безэкипажный катер - РИА Новости, 15.09.2023
В Черном море уничтожили украинский безэкипажный катер
Корабль Черноморского флота в пятницу утром уничтожил безэкипажный катер Украины в Черном море, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T13:13
2023-09-15T13:13
черное море
украина
россия
безопасность
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Корабль Черноморского флота в пятницу утром уничтожил безэкипажный катер Украины в Черном море, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня утром малым ракетным кораблем "Аскольд" Черноморского флота в акватории Черного моря был обнаружен безэкипажный катер вооруженных сил Украины. Огнем из штатного вооружения корабля безэкипажный катер противника уничтожен", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230913/nato-1896030890.html
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черное море, украина, россия, безопасность
Черное море, Украина, Россия, Безопасность
В Черном море уничтожили украинский безэкипажный катер

Минобороны: корабль ЧФ в Черном море уничтожил украинский безэкипажный катер

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАндреевский флаг
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Корабль Черноморского флота в пятницу утром уничтожил безэкипажный катер Украины в Черном море, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня утром малым ракетным кораблем "Аскольд" Черноморского флота в акватории Черного моря был обнаружен безэкипажный катер вооруженных сил Украины. Огнем из штатного вооружения корабля безэкипажный катер противника уничтожен", - сказали в ведомстве.
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Черное мореУкраинаРоссияБезопасность
 
 
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