https://ria.ru/20230915/kater-1896512899.html
В Черном море уничтожили украинский безэкипажный катер
В Черном море уничтожили украинский безэкипажный катер - РИА Новости, 15.09.2023
В Черном море уничтожили украинский безэкипажный катер
Корабль Черноморского флота в пятницу утром уничтожил безэкипажный катер Украины в Черном море, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T13:13
2023-09-15T13:13
2023-09-15T13:13
черное море
украина
россия
безопасность
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Корабль Черноморского флота в пятницу утром уничтожил безэкипажный катер Украины в Черном море, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня утром малым ракетным кораблем "Аскольд" Черноморского флота в акватории Черного моря был обнаружен безэкипажный катер вооруженных сил Украины. Огнем из штатного вооружения корабля безэкипажный катер противника уничтожен", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230913/nato-1896030890.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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черное море, украина, россия, безопасность
Черное море, Украина, Россия, Безопасность
В Черном море уничтожили украинский безэкипажный катер
Минобороны: корабль ЧФ в Черном море уничтожил украинский безэкипажный катер