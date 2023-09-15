https://ria.ru/20230915/karmanov-1896466569.html

Роман Карманов: креативные индустрии вышли на второе место по популярности

Роман Карманов: креативные индустрии вышли на второе место по популярности - РИА Новости, 15.09.2023

Роман Карманов: креативные индустрии вышли на второе место по популярности

Сколько заявок, поданных в Президентский фонд культурных инициатив, проходят с первого раза, какое число попыток стало рекордным у фонда, в каком объеме... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T11:00

2023-09-15T11:00

2023-09-15T11:01

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Сколько заявок, поданных в Президентский фонд культурных инициатив, проходят с первого раза, какое число попыток стало рекордным у фонда, в каком объеме получили поддержку проекты о новых регионах России, а также почему у творческих команд, подавших заявки в фонд, выросли финансовые запросы, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. Беседовала Полина Ковалева.– Какие детали, что конкретно должны содержать заявки, чтобы иметь больше шансов на поддержку Президентского фонда культурных инициатив?– В своих выступлениях я часто говорю: "Побеждает тот, кто разобрался", это правда. Проекты, поступающие на конкурсы, оцениваются по десяти критериям, абсолютно четким и понятным, авторам проектов нужно предоставить экспертам информацию, по которой они поймут, почему проект нужно поддержать, и на что конкретно фонд должен выделить деньги. Самые обидные ошибки чаще всего допускаются из-за спешки, когда команды в последний момент начинают заполнять заявку: не хватает времени описать замысел, идею, для кого нужен проект, какая у него общественная значимость, в чем уникальность, с какими партнерами планируется его реализовывать, на какие средства. Важно отразить, что команда сможет грамотно распорядиться теми деньгами, которые заявлены в смете, подробно заполнить бюджет проекта, указать предыдущий опыт реализации проектов командой.– Также хотелось узнать, какие наиболее популярные темы среди заявок, которые поступают в Фонд культурных инициатив, и, может быть, есть какая-нибудь тенденция выбора тематики проектов, с чем это связано?– Когда фонд начал работу, в тройке лидеров среди типов проектов были образовательные и наставнические; проведение фестивалей, премий и форумов; проекты в сфере креативных индустрий. В последних нескольких конкурсах на вторую строку в рейтинге вышли креативные индустрии. Очевидно, что фонд смог донести информацию о новых возможностях до представителей различных творческих сообществ, и они поняли, что ПФКИ создан для них. Для нас это было важной задачей, фонд создавался для творческих людей, у нас в уставе так написано: "всесторонне поддерживать проекты в области культуры, искусства, креативных индустрий". Поэтому мы считаем, что наша информационная активность привела к тому, что креативные команды страны действительно увидели, что фонд работает для них, и это отражается в том числе в рейтинге популярности типов проектов, подаваемых на конкурс.– А есть ли в планах фонда создавать какие-то новые направления, на которые можно будет подать заявку?– В прошлом году у нас появилось девятое направление в основных конкурсах Фонда – "Мы вместе", оно для проектов, нацеленных на интеграцию в общее историко-культурное пространство страны жителей новых регионов, это творческие инициативы об СВО и о героизации военнослужащих. Более массово новые направления обычно появляются в специальных грантовых конкурсах. К примеру, в этом году было два основных грантовых конкурса и один специальный, там как раз были новые направления, которые связаны с героями СВО, с инициативами, которые направлены на поддержку военнослужащих и их семей, жителей новых регионов через творческие проекты. Кроме того, мы получили заявки на создание различных проектов, отражающих реакцию творческих людей на происходящие события – речь про книги, сборники стихов, фильмы, ролики, подкасты, песни. Девять тематических направлений, которые есть в основных конкурсах, охватывают широкий спектр творческих проектов, сложно придумать такую область, которую бы они не охватывали.– Вы сказали, что есть проекты, которые направлены на реакцию на специальную военную операцию, так?– Да.– А сколько вообще таких проектов, может быть есть какие-то данные, какой процент от общего количества они составляют, и в каких направлениях. Может быть, это фильмы какие-то?– На сегодняшний день проекты, связанные с новыми регионами, получили поддержку на общую сумму порядка 2,74 миллиарда рублей, это по итогам четырех специальных конкурсов 2022 года. До конца сентября будут подведены итоги пятого спецконкурса, это отбор уже 2023 года, общая сумма поддержки проектов составит еще порядка 1,5 миллиарда рублей.– Может быть, вы знаете, президент говорил о том, что в школах на уроках ребятам будут показывать фильмы, посвященные героям специальной военной операции, в целом фильмы, посвященные специальной военной операции. Может быть, среди проектов, заявок, которые подавались в фонд культурных инициатив, есть такие?– Среди заявок, которые подавались на специальный конкурс, есть проекты по созданию документальных фильмов, в том числе о героях СВО. Об их количестве сейчас, до проведения итогового экспертного совета и заседания координационного комитета фонда, сказать нельзя. Осталось совсем немного потерпеть, до конца сентября мы узнаем список проектов-победителей спецконкурса.– А, может быть вы можете рассказать, как проходит грантовый конкурс президентского фонда, и какие заявки привлекли ваше личное внимание?– Каждый конкурс имеет одинаковую утверждению процедуру проведения. Прием заявок идет одновременно с информационной кампанией о конкурсе, потом проводится первичная проверка документов, смотрим, нет ли нарушений в заполнении заявок, которые не позволяют допустить их до конкурса. Сейчас как раз идет проверка документов, так называемая валидация, на первый конкурс 2024 года, прием заявок на него завершился 31 августа. После этого начинается независимая оценка, к работе привлечены почти тысяча экспертов из 69 регионов нашей страны. После проходят экспертные заседания и последние два события, на которых принимаются итоговые решения, – большой Экспертный совет во главе с Игорем Игоревичем Матвиенко и Координационный комитет, который возглавляет Сергей Владиленович Кириенко, на этих заседаниях утверждаются результаты работы экспертов и, соответственно, перечень проектов-победителей. Вся процедура идет около пяти-шести месяцев. Такие сроки – для обычного конкурса, при проведении специальных каждая процедура проводится в более сжатые сроки, без нарушения общего порядка.– Вы упомянули конкурс 2024 года, может быть, вы можете раскрыть какие-то подробности конкурса, рассказать, в целом подробнее про этот конкурс, что ожидать?– Сейчас еще рано говорить, только закончился прием заявок. Первые цифры, которые есть, – в личных кабинетах начали заполнять заявки больше десяти тысяч творческих команд, до конца оформили и подали на рассмотрение в Фонд – больше семи тысяч. По первой оценке, можно сказать, что вырос финансовый запрос. Появились творческие команды, которые уже побеждали, и они идут на конкурс с продолжением проектов или новыми инициативами. Это означает, что уже сформировался ряд профессиональных слаженных команд, которые на высоком уровне реализуют заявленные проекты, способны их масштабировать, совершенствовать, тиражировать или запускать новые яркие инициативы. И это достаточно серьезный итог по результатам двух лет работы. Проекты выходят на новый уровень, более высокий, растает и их стоимость. Запрос команд, которые уже себя хорошо проявили, конечно, становится выше. Проекты стали более качественно прорабатываться – за эти два года мы провели множество образовательных мероприятий, с лекциями посетили более 50 регионов нашей страны, встречаемся с заявителями, с творческими командами, креативным бизнесом, чтобы объяснить все правила заполнения заявок, обратить внимание на ключевые ошибки и ответить на вопросы. Это дает результаты, рост качества подготовки заявок и даже самих идей – очевиден. Не у всех получается победить с первого раза, авторы дорабатывают свои заявки, у нас уже есть один победитель, который впервые получил поддержку с девятой попытки, то есть, подавал заявку на каждый конкурс, снова и снова дорабатывая ее. Но многие побеждают и с первого раза, развенчивая миф о том, что заявка – это очень сложно, и победить сразу невозможно, у нас порядка 2600 проектов из 6016 поддержанных – те, кто победил с первого раза. Одна из таких команд – она из Хабаровска – анимационная студия "Мечталёт". Заявка победила в самом первом конкурсе 2021 года, организация сразу получила 20 миллионов рублей на открытие детской студии и создание кластера, проведение фестиваля анимационного кино в Хабаровском крае. Сейчас они уже обладатели нескольких наших грантов, в том числе среди их работ – создание большого полнометражного мультфильма про исследователя Дальнего Востока Невельского, ПФКИ поддержал производство тизера, анонса мультфильма, а несколько дней назад производство полного метра поддержал Фонд кино. Для работы над ним команда привлекла представителей всех регионов ДФО, и это очень важно. В конце сентября в Хабаровске пройдет второй большой международный фестиваль "Анимур", тоже при нашей поддержке, приезжайте!– Вы сказали, что автор проекта победил с девятого раза. А это максимальное количество попыток?– Пока – да. Потому что мы подвели итоги девяти конкурсов, победителей десятого озвучим до конца месяца, и на 11-й сейчас завершили прием заявок. Результаты есть по девяти конкурсам. Возможно, когда проанализируем итоги еще одной "волны", появится новый герой, который одержал победу с десятого раза, время покажет.– Сейчас в России активно развивается креативная индустрия. Как, по-вашему, достаточно ли финансовой поддержки этой отрасли?– За два года нам было подано заявок на 280 миллиардов рублей. Это общая сумма смет заявителей, но именно она отражает запрос творческих команд. Понятно, что ряд проектов в этой статистике дублируется, это как раз история про то, что люди не победили и снова подали заявки, доработав их. Сейчас между самыми яркими проектами распределено почти 20 миллиардов рублей, это существенная поддержка, оказываемая творческим, креативным командам страны. Конечно, заявок больше, но конкурс – это конкуренция, побеждает сильнейший. Важно понимать, что ПФКИ – не единственный фонд, в который подают заявки креативные люди, есть Институт развития интернета, есть Фонд кино, есть Фонд президентских грантов и Фонд поддержки регионального кинематографа, Росмолодежь. Все перечисленные организации и ведомства оказывают поддержку командам, которые развивают креативные индустрии. Многие подают заявки в разные фонды, иногда на часть проекта направляют заявку в один институт развития, на реализацию следующего его этапа – в другой, так тоже можно делать.– В развитии креативных индустрий также важный момент – это появление молодых креативных команд, а Президентский фонд культурных инициатив ведет работу в этом направлении?– По нашей статистике, около 80% проектов инициированы молодыми людьми, либо они созданы для молодежи. У нас на первом месте, как я уже говорил, образовательные и наставнические проекты – для профсообщества и развития целых сфер, инфраструктурные проекты, школы (например, для сценаристов, режиссеров, критиков, актеров, вокалистов, молодежные редакции СМИ). Все эти проекты, в первую очередь, конечно, для молодежи. Среди примеров: Всероссийская биржа актеров, Киноконструктор – это сервисы для актеров из любой точки страны, режиссеров, продюсеров, то есть, они направлены на помощь в поиске профессионалов под конкретные проекты, там можно даже подобрать новые локации для съемок.– Евгений Плющенко оформлял заявку в Президентский фонд культурных инициатив на 25 миллионов рублей на шоу, которое он планирует презентовать в марте 2024 года. Фонд уже получил заявку от него?– Да, получил.– А может быть можете раскрыть, планирует ли фонд поддержать эту заявку, или пока непонятно?– Этого нельзя сказать, итоги первого конкурса 2024 года будут подведены в конце года, впереди — экспертная оценка. Проекты, в которых задействованы известные люди, участвуют в конкурсе на общих условиях, в такой же конкурентной борьбе, как и остальные. Совсем скоро проекты, поступившие на последнюю волну конкурса, будут автоматически распределены по независимым экспертам, напомню, они живут в 69 регионах. Вполне возможно, что заявка Евгения Плющено будет оцениваться экспертом из Владивостока или Калининграда, из Челябинска или Самары, и там люди будут принимать решение, насколько важен проект, и рекомендовать или не рекомендовать его к поддержке.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, россия, роман карманов, президентский фонд культурных инициатив, фонд кино, институт развития интернета, культура