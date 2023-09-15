https://ria.ru/20230915/kakhovka-1896481684.html
Стали известны подробности удара ВСУ по жилому кварталу в Новой Каховке
Стали известны подробности удара ВСУ по жилому кварталу в Новой Каховке - РИА Новости, 15.09.2023
Стали известны подробности удара ВСУ по жилому кварталу в Новой Каховке
Один человек погиб и 12 получили ранения в результате удара украинских войск по городу Новая Каховка в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T11:29
2023-09-15T11:29
2023-09-15T11:56
специальная военная операция на украине
в мире
новая каховка
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Один человек погиб и 12 получили ранения в результате удара украинских войск по городу Новая Каховка в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.По информации в телеграм-канале горадминистрации, в Новой Каховке разрушены квартиры в трех многоэтажных домах после удара ВСУ по микрорайону Сокол. Отмечается, что это спальный район, в котором расположены торговые киоски, детский сад, школа, но "никогда не было и нет военных"."Двенадцать ранены и один погибший на настоящий момент", - сказал Леонтьев.Минимум четыре многоквартирных дома и школа повреждены при ударе украинских войск по Новой Каховке в Херсонской области, сообщил Леонтьев."Минимум четыре многоквартирных дома и школа, находящаяся рядом, повреждены", - сказал он. Леонтьев добавил, что удар по городу Новая Каховка в Херсонской области нанесен ракетой."Удар был нанесен ракетой с правого берега. Скорее всего, с самолета", - сказал глава округа.Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230913/obstrel-1896018445.html
https://ria.ru/20230914/avtobus-1896279970.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
Стали известны подробности удара ВСУ по жилому кварталу в Новой Каховке
При ударе ВСУ по Новой Каховке погиб человек, 12 получили ранения
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Один человек погиб и 12 получили ранения в результате удара украинских войск по городу Новая Каховка в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
По информации в телеграм-канале горадминистрации, в Новой Каховке разрушены квартиры в трех многоэтажных домах после удара ВСУ
по микрорайону Сокол
. Отмечается, что это спальный район, в котором расположены торговые киоски, детский сад, школа, но "никогда не было и нет военных".
"Двенадцать ранены и один погибший на настоящий момент", - сказал Леонтьев.
При обстреле Новой Каховки пострадал газопровод
Минимум четыре многоквартирных дома и школа повреждены при ударе украинских войск по Новой Каховке в Херсонской области, сообщил Леонтьев.
"Минимум четыре многоквартирных дома и школа, находящаяся рядом, повреждены", - сказал он.
Леонтьев добавил, что удар по городу Новая Каховка в Херсонской области нанесен ракетой.
"Удар был нанесен ракетой с правого берега. Скорее всего, с самолета", - сказал глава округа.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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