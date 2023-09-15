https://ria.ru/20230915/kakhovka-1896481684.html

Стали известны подробности удара ВСУ по жилому кварталу в Новой Каховке

Стали известны подробности удара ВСУ по жилому кварталу в Новой Каховке - РИА Новости, 15.09.2023

Стали известны подробности удара ВСУ по жилому кварталу в Новой Каховке

Один человек погиб и 12 получили ранения в результате удара украинских войск по городу Новая Каховка в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T11:29

2023-09-15T11:29

2023-09-15T11:56

специальная военная операция на украине

в мире

новая каховка

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Один человек погиб и 12 получили ранения в результате удара украинских войск по городу Новая Каховка в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.По информации в телеграм-канале горадминистрации, в Новой Каховке разрушены квартиры в трех многоэтажных домах после удара ВСУ по микрорайону Сокол. Отмечается, что это спальный район, в котором расположены торговые киоски, детский сад, школа, но "никогда не было и нет военных"."Двенадцать ранены и один погибший на настоящий момент", - сказал Леонтьев.Минимум четыре многоквартирных дома и школа повреждены при ударе украинских войск по Новой Каховке в Херсонской области, сообщил Леонтьев."Минимум четыре многоквартирных дома и школа, находящаяся рядом, повреждены", - сказал он. Леонтьев добавил, что удар по городу Новая Каховка в Херсонской области нанесен ракетой."Удар был нанесен ракетой с правого берега. Скорее всего, с самолета", - сказал глава округа.Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230913/obstrel-1896018445.html

https://ria.ru/20230914/avtobus-1896279970.html

новая каховка

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, новая каховка, вооруженные силы украины