https://ria.ru/20230915/kakhovka-1896464280.html

ВСУ нанесли удар по жилому кварталу Новой Каховки

ВСУ нанесли удар по жилому кварталу Новой Каховки - РИА Новости, 15.09.2023

ВСУ нанесли удар по жилому кварталу Новой Каховки

Украинские войска нанесли удар по жилому кварталу города Новая Каховка в Херсонской области, сообщила горадминистрация в телеграм-канале. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T10:24

2023-09-15T10:24

2023-09-15T11:42

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

россия

вооруженные силы украины

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896479153_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_37643bcaf58f11ce4a8ebf84a1328e06.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по жилому кварталу города Новая Каховка в Херсонской области, сообщила горадминистрация в телеграм-канале."На месте работают аварийно-спасательные службы", — уточнили местные власти.Удар нанесли около 9:50 по мск. В одном из домов нет света."Минимум четыре многоквартирных дома и школа, находящаяся рядом, повреждены", — уточнил в беседе с РИА Новости глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.Украинские военные регулярно обстреливают Новую Каховку. Так, в среду ВСУ повредили газопровод. За два дня до этого украинские военные нанесли массированный удар по городу, нарушив электроснабжение. При обстреле снаряды также прилетели на территорию горводоканала и станцию скорой помощи.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.

https://ria.ru/20230830/snaryad-1893209642.html

https://ria.ru/20230915/donetsk-1896450549.html

херсонская область

новая каховка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жилые дома в Новой Каховке после обстрела ВСУ ВСУ обстреляли жилые дома в Новой Каховке 2023-09-15T10:24 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , новая каховка, россия, вооруженные силы украины, происшествия