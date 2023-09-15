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ВСУ нанесли удар по жилому кварталу Новой Каховки
ВСУ нанесли удар по жилому кварталу Новой Каховки - РИА Новости, 15.09.2023
ВСУ нанесли удар по жилому кварталу Новой Каховки
Украинские войска нанесли удар по жилому кварталу города Новая Каховка в Херсонской области, сообщила горадминистрация в телеграм-канале. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T10:24
2023-09-15T10:24
2023-09-15T11:42
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по жилому кварталу города Новая Каховка в Херсонской области, сообщила горадминистрация в телеграм-канале."На месте работают аварийно-спасательные службы", — уточнили местные власти.Удар нанесли около 9:50 по мск. В одном из домов нет света."Минимум четыре многоквартирных дома и школа, находящаяся рядом, повреждены", — уточнил в беседе с РИА Новости глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.Украинские военные регулярно обстреливают Новую Каховку. Так, в среду ВСУ повредили газопровод. За два дня до этого украинские военные нанесли массированный удар по городу, нарушив электроснабжение. При обстреле снаряды также прилетели на территорию горводоканала и станцию скорой помощи.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.
https://ria.ru/20230830/snaryad-1893209642.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Жилые дома в Новой Каховке после обстрела ВСУ
ВСУ обстреляли жилые дома в Новой Каховке
2023-09-15T10:24
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PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , новая каховка, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ нанесли удар по жилому кварталу Новой Каховки
ВСУ нанесли удар по жилому кварталу в Новой Каховке
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости.
Украинские войска нанесли удар по жилому кварталу города Новая Каховка в Херсонской области, сообщила горадминистрация в телеграм-канале
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«
"На месте работают аварийно-спасательные службы", — уточнили местные власти.
Удар нанесли около 9:50 по мск. В одном из домов нет света.
"Минимум четыре многоквартирных дома и школа, находящаяся рядом, повреждены", — уточнил в беседе с РИА Новости глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
В Новой Каховке снаряд попал в детский сад
Украинские военные регулярно обстреливают Новую Каховку. Так, в среду ВСУ повредили газопровод. За два дня до этого украинские военные нанесли массированный удар по городу, нарушив электроснабжение. При обстреле снаряды также прилетели на территорию горводоканала и станцию скорой помощи.
Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.
На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.
ВСУ выпустили утром по Донецку и Макеевке 25 снарядов