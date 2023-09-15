Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удар по жилому кварталу Новой Каховки - РИА Новости, 15.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:24 15.09.2023 (обновлено: 11:42 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/kakhovka-1896464280.html
ВСУ нанесли удар по жилому кварталу Новой Каховки
ВСУ нанесли удар по жилому кварталу Новой Каховки - РИА Новости, 15.09.2023
ВСУ нанесли удар по жилому кварталу Новой Каховки
Украинские войска нанесли удар по жилому кварталу города Новая Каховка в Херсонской области, сообщила горадминистрация в телеграм-канале. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T10:24
2023-09-15T11:42
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
россия
вооруженные силы украины
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896479153_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_37643bcaf58f11ce4a8ebf84a1328e06.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по жилому кварталу города Новая Каховка в Херсонской области, сообщила горадминистрация в телеграм-канале."На месте работают аварийно-спасательные службы", — уточнили местные власти.Удар нанесли около 9:50 по мск. В одном из домов нет света."Минимум четыре многоквартирных дома и школа, находящаяся рядом, повреждены", — уточнил в беседе с РИА Новости глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.Украинские военные регулярно обстреливают Новую Каховку. Так, в среду ВСУ повредили газопровод. За два дня до этого украинские военные нанесли массированный удар по городу, нарушив электроснабжение. При обстреле снаряды также прилетели на территорию горводоканала и станцию скорой помощи.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.
https://ria.ru/20230830/snaryad-1893209642.html
https://ria.ru/20230915/donetsk-1896450549.html
херсонская область
новая каховка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Жилые дома в Новой Каховке после обстрела ВСУ
ВСУ обстреляли жилые дома в Новой Каховке
2023-09-15T10:24
true
PT0M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896479153_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a72f9bae663990d7cacae19e47a34c81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , новая каховка, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ нанесли удар по жилому кварталу Новой Каховки

ВСУ нанесли удар по жилому кварталу в Новой Каховке

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по жилому кварталу города Новая Каховка в Херсонской области, сообщила горадминистрация в телеграм-канале.
«
"На месте работают аварийно-спасательные службы", — уточнили местные власти.
Удар нанесли около 9:50 по мск. В одном из домов нет света.
"Минимум четыре многоквартирных дома и школа, находящаяся рядом, повреждены", — уточнил в беседе с РИА Новости глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
Разбитое стекло - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
В Новой Каховке снаряд попал в детский сад
30 августа, 16:48
Украинские военные регулярно обстреливают Новую Каховку. Так, в среду ВСУ повредили газопровод. За два дня до этого украинские военные нанесли массированный удар по городу, нарушив электроснабжение. При обстреле снаряды также прилетели на территорию горводоканала и станцию скорой помощи.
Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.
На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
ВСУ выпустили утром по Донецку и Макеевке 25 снарядов
Вчера, 08:39
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНовая КаховкаРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала