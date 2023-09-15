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На севере Италии винодел утонул в вине, спасая коллегу - РИА Новости, 15.09.2023
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12:45 15.09.2023 (обновлено: 13:52 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/italiya-1896502109.html
На севере Италии винодел утонул в вине, спасая коллегу
На севере Италии винодел утонул в вине, спасая коллегу - РИА Новости, 15.09.2023
На севере Италии винодел утонул в вине, спасая коллегу
Сотрудник винодельни на севере Италии утонул после отравления ядовитыми испарениями, помогая коллеге выбраться из цистерны для виноматериалов, пишет газета il... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T12:45
2023-09-15T13:52
италия
виченца
венето
в мире
происшествия
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РИМ, 15 сен — РИА Новости. Сотрудник винодельни на севере Италии утонул после отравления ядовитыми испарениями, помогая коллеге выбраться из цистерны для виноматериалов, пишет газета il Giornale di Vicenza.Специалист по производству вина Марко Беттолини вместе с напарником почувствовал резкое недомогание при очистке резервуара на крупном предприятии в провинции Виченца. Мужчина заметил исчезновение коллеги, оставшегося в баке, и пришел к нему на помощь. Вытащив его на поверхность, рабочий потерял сознание. По данным издания il Messaggero, 46-летний Беттолини упал в цистерну и утонул в вине.На предприятие прибыли скорая помощь и вертолет, которым удалось спасти коллегу Бертолини и доставить его в больницу. Руководство винодельни и президент области Венето Лука Дзайя выразили соболезнования в связи с гибелью энолога. Похожий случай произошел в начале августа в северной области Ломбардия, где при обрушении стеллажей погиб владелец сыроварни Джакомо Кьяппарини. Как сообщалось, эффект домино на складе привел к падению на него более 16 тысяч головок сыра.
https://ria.ru/20230201/sud-1848964461.html
https://ria.ru/20230308/italyantsy-1856598922.html
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италия, виченца, венето, в мире, происшествия
Италия, Виченца, Венето, В мире, Происшествия
На севере Италии винодел утонул в вине, спасая коллегу

Il Giornale di Vicenza: на севере Италии винодел утонул в вине, спасая коллегу

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБочки с вином
Бочки с вином - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Бочки с вином. Архивное фото
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РИМ, 15 сен — РИА Новости. Сотрудник винодельни на севере Италии утонул после отравления ядовитыми испарениями, помогая коллеге выбраться из цистерны для виноматериалов, пишет газета il Giornale di Vicenza.
Специалист по производству вина Марко Беттолини вместе с напарником почувствовал резкое недомогание при очистке резервуара на крупном предприятии в провинции Виченца. Мужчина заметил исчезновение коллеги, оставшегося в баке, и пришел к нему на помощь. Вытащив его на поверхность, рабочий потерял сознание.
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По данным издания il Messaggero, 46-летний Беттолини упал в цистерну и утонул в вине.
На предприятие прибыли скорая помощь и вертолет, которым удалось спасти коллегу Бертолини и доставить его в больницу. Руководство винодельни и президент области Венето Лука Дзайя выразили соболезнования в связи с гибелью энолога.
Похожий случай произошел в начале августа в северной области Ломбардия, где при обрушении стеллажей погиб владелец сыроварни Джакомо Кьяппарини. Как сообщалось, эффект домино на складе привел к падению на него более 16 тысяч головок сыра.
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