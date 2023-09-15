https://ria.ru/20230915/it-spetsialist-1896628654.html

Шапша рассказал школьникам о востребованности IT-специалистов

Шапша рассказал школьникам о востребованности IT-специалистов - РИА Новости, 15.09.2023

Шапша рассказал школьникам о востребованности IT-специалистов

Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в открытии центра цифрового образования "IT-куб" в Кондровской средней школе №1 и рассказал... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T20:48

2023-09-15T20:48

2023-09-15T20:48

калужская область

калужская область

владислав шапша

калуга

it-компании

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КАЛУГА, 15 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в открытии центра цифрового образования "IT-куб" в Кондровской средней школе №1 и рассказал школьникам о большой востребованности IT-специалистов в регионе, сообщает областное правительство. В пятницу в Кондровской средней общеобразовательной школе № 1 состоялось торжественное открытие центра цифрового образования "IT-куб". Кнопку, символизирующую начало работы IT-куба, на интерактивном экране нажали Шапша и директор школы Надежда Мальвова. IT-кубы создаются на базе образовательных учреждений в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование". В Калужской области их теперь два: первый был открыт в школе №13 в микрорайоне "Веснушки" на правобережье Калуги в 2020 году. Шапша осмотрел помещения центра, площадь которого составляет почта 635 квадратных метров. Занятия здесь будут проходить по шести цифровым направлениям. Дети получат теоретические, практические и исследовательские навыки в сфере алгоритмики и логики, кибергигиены и работы с большими данными, программирования на Python, разработки виртуальной и дополненной реальности, а также системного администрирования, информирует областное правительство. Желание заниматься уже изъявили 200 детей. Губернатор пообщался с педагогами и учащимися центра, вместе с ними опробовал возможности нового оборудования, ответил на вопросы ребят из школьного медиа-центра. В частности, школьники спросили у губернатора, насколько востребованы IT-специалисты в Калужской области. "Потребность огромная. У нас много IT-компаний российского уровня. Специалисты в сфере цифровых технологий необходимы на большинстве предприятий. Для того, чтобы обеспечить приток таких кадров, мы и создаем современные высокотехнологичные образовательные центры", - ответил губернатор. Он выразил мнение, что каждый IT-специалист найдет себе применение в регионе, если захочет этого. Шапша отметил, что у современных российских школьников есть прекрасные условия для занятий и саморазвития. Он высоко оценил оснащение IT-куба, подчеркнув, что центр открывает новые возможности перед талантливыми детьми. При этом губернатор напомнил, что в школах области также открыты 157 "Точек роста". Все это, по его словам, позволит молодым людям в будущем стать хорошими специалистами, в том числе в сфере цифровых технологий.

https://ria.ru/20221116/tekhnologii-1832047759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

калужская область, владислав шапша, калуга, it-компании