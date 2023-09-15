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Шапша рассказал школьникам о востребованности IT-специалистов - РИА Новости, 15.09.2023
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
20:48 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/it-spetsialist-1896628654.html
Шапша рассказал школьникам о востребованности IT-специалистов
Шапша рассказал школьникам о востребованности IT-специалистов - РИА Новости, 15.09.2023
Шапша рассказал школьникам о востребованности IT-специалистов
Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в открытии центра цифрового образования "IT-куб" в Кондровской средней школе №1 и рассказал... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T20:48
2023-09-15T20:48
калужская область
калужская область
владислав шапша
калуга
it-компании
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КАЛУГА, 15 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в открытии центра цифрового образования "IT-куб" в Кондровской средней школе №1 и рассказал школьникам о большой востребованности IT-специалистов в регионе, сообщает областное правительство. В пятницу в Кондровской средней общеобразовательной школе № 1 состоялось торжественное открытие центра цифрового образования "IT-куб". Кнопку, символизирующую начало работы IT-куба, на интерактивном экране нажали Шапша и директор школы Надежда Мальвова. IT-кубы создаются на базе образовательных учреждений в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование". В Калужской области их теперь два: первый был открыт в школе №13 в микрорайоне "Веснушки" на правобережье Калуги в 2020 году. Шапша осмотрел помещения центра, площадь которого составляет почта 635 квадратных метров. Занятия здесь будут проходить по шести цифровым направлениям. Дети получат теоретические, практические и исследовательские навыки в сфере алгоритмики и логики, кибергигиены и работы с большими данными, программирования на Python, разработки виртуальной и дополненной реальности, а также системного администрирования, информирует областное правительство. Желание заниматься уже изъявили 200 детей. Губернатор пообщался с педагогами и учащимися центра, вместе с ними опробовал возможности нового оборудования, ответил на вопросы ребят из школьного медиа-центра. В частности, школьники спросили у губернатора, насколько востребованы IT-специалисты в Калужской области. "Потребность огромная. У нас много IT-компаний российского уровня. Специалисты в сфере цифровых технологий необходимы на большинстве предприятий. Для того, чтобы обеспечить приток таких кадров, мы и создаем современные высокотехнологичные образовательные центры", - ответил губернатор. Он выразил мнение, что каждый IT-специалист найдет себе применение в регионе, если захочет этого. Шапша отметил, что у современных российских школьников есть прекрасные условия для занятий и саморазвития. Он высоко оценил оснащение IT-куба, подчеркнув, что центр открывает новые возможности перед талантливыми детьми. При этом губернатор напомнил, что в школах области также открыты 157 "Точек роста". Все это, по его словам, позволит молодым людям в будущем стать хорошими специалистами, в том числе в сфере цифровых технологий.
https://ria.ru/20221116/tekhnologii-1832047759.html
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калужская область, владислав шапша, калуга, it-компании
Калужская область, Калужская область, Владислав Шапша, Калуга, IT-компании

Шапша рассказал школьникам о востребованности IT-специалистов

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 15 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в открытии центра цифрового образования "IT-куб" в Кондровской средней школе №1 и рассказал школьникам о большой востребованности IT-специалистов в регионе, сообщает областное правительство.
В пятницу в Кондровской средней общеобразовательной школе № 1 состоялось торжественное открытие центра цифрового образования "IT-куб". Кнопку, символизирующую начало работы IT-куба, на интерактивном экране нажали Шапша и директор школы Надежда Мальвова.
IT-кубы создаются на базе образовательных учреждений в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование". В Калужской области их теперь два: первый был открыт в школе №13 в микрорайоне "Веснушки" на правобережье Калуги в 2020 году.
Шапша осмотрел помещения центра, площадь которого составляет почта 635 квадратных метров. Занятия здесь будут проходить по шести цифровым направлениям. Дети получат теоретические, практические и исследовательские навыки в сфере алгоритмики и логики, кибергигиены и работы с большими данными, программирования на Python, разработки виртуальной и дополненной реальности, а также системного администрирования, информирует областное правительство. Желание заниматься уже изъявили 200 детей.
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Губернатор пообщался с педагогами и учащимися центра, вместе с ними опробовал возможности нового оборудования, ответил на вопросы ребят из школьного медиа-центра. В частности, школьники спросили у губернатора, насколько востребованы IT-специалисты в Калужской области.
«
"Потребность огромная. У нас много IT-компаний российского уровня. Специалисты в сфере цифровых технологий необходимы на большинстве предприятий. Для того, чтобы обеспечить приток таких кадров, мы и создаем современные высокотехнологичные образовательные центры", - ответил губернатор. Он выразил мнение, что каждый IT-специалист найдет себе применение в регионе, если захочет этого.
Шапша отметил, что у современных российских школьников есть прекрасные условия для занятий и саморазвития. Он высоко оценил оснащение IT-куба, подчеркнув, что центр открывает новые возможности перед талантливыми детьми. При этом губернатор напомнил, что в школах области также открыты 157 "Точек роста". Все это, по его словам, позволит молодым людям в будущем стать хорошими специалистами, в том числе в сфере цифровых технологий.
 
Калужская областьКалужская областьВладислав ШапшаКалугаIT-компании
 
 
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