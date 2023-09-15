https://ria.ru/20230915/iran-1896507103.html

Иран считает незаконным невыполнение ЕС обязательств по ядерной сделке

Иран считает незаконным невыполнение ЕС обязательств по ядерной сделке - РИА Новости, 15.09.2023

Иран считает незаконным невыполнение ЕС обязательств по ядерной сделке

Тегеран считает решение Евросоюза и трех европейских стран – Великобритании, Франции и Германии – не выполнять свои обязательства по Совместному всеобъемлющему... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T13:01

2023-09-15T13:01

2023-09-15T13:01

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тегеран (город)

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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Тегеран считает решение Евросоюза и трех европейских стран – Великобритании, Франции и Германии – не выполнять свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД или "ядерной сделке") незаконными и противоречащими резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, закрепившей создание этого соглашения, сообщило министерство иностранных дел Ирана в заявлении, опубликованном на официальном Telegram-канале Исламской республики. Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД Франции, Германии и Великобритании уведомили его о намерении сохранить санкции против Ирана после 18 октября 2023 года, так как считают, что Тегеран не выполняет условий сделки по ядерной программе. По его словам, письмо министров было передано другим участникам сделки по иранской ядерной программе - Китаю, Ирану и России. В тот же день МИД Соединенного Королевства заявил, что евротройка планирует включить рестрикции против Ирана, введенные в рамках ООН, в национальные санкционные режимы. "Исламская Республика Иран считает решение Европейского союза и трех европейских стран не выполнять свои обязательства на восьмом году действия СВПД незаконным и противоречащим их обязательствам в рамках ядерной сделки и резолюции 2231, а также актом, создающим напряженность и содержащим злой умысел", – говорится в сообщении. МИД Ирана напомнил, что после выхода Вашингтона из соглашения Исламская республика предоставила трем европейским странам год, чтобы компенсировать этот шаг США, а затем начала действовать постепенно, чтобы сохранить возможность для дипломатии. По заявлению внешнеполитического ведомства Ирана, "действия европейских стран определенно окажут негативное влияние на усилия по снижению напряженности и созданию подходящей атмосферы для расширения сотрудничества между сторонами СВПД". Тегеран подчеркнул, что "нет сомнений в том, что Исламская Республика Иран соответствующим образом и в рамках своих прав в СВПД даст ответ на этот незаконный и провокационный акт и явное нарушение обязательств Европейского Союза, Франции, Германии и Англии по СВПД и резолюции 2231 Совета Безопасности ООН", и предостерег европейские страны от принятия мер, создающих напряжение, которое может отрицательно сказаться на сотрудничестве. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза.

https://ria.ru/20230914/sanktsii-1896411472.html

https://ria.ru/20230912/iran-1895707551.html

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в мире, иран, тегеран (город), франция, жозеп боррель, дональд трамп, нед прайс, оон, евросоюз