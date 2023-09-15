https://ria.ru/20230915/iphone-1896608772.html
Датское агентство нацбезопасности не нашло угроз у iPhone 12
Датское агентство нацбезопасности не нашло угроз у iPhone 12 - РИА Новости, 15.09.2023
Датское агентство нацбезопасности не нашло угроз у iPhone 12
Датское агентство национальной безопасности заявило, что нет причин считать iPhone 12 опасным в использовании на фоне проверок в ряде стран ЕС вопроса о... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T18:39
2023-09-15T18:39
2023-09-15T18:42
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Датское агентство национальной безопасности заявило, что нет причин считать iPhone 12 опасным в использовании на фоне проверок в ряде стран ЕС вопроса о выявленном излучении у этой модели телефона, сообщает датский телеканал TV2 со ссылкой на ведомство. "Основываясь на аналогичных случаях во Франции, Агентство национальной безопасности ожидает, что проблема может быть решена с помощью обновления программного обеспечения, и на данный момент нет причин считать iPhone 12 опасным в использовании", - приводит телеканал заявление агентства. Ранее стало известно, что французские регулирующие органы предписали компании Apple приостановить продажи iPhone 12 из-за слишком сильного электромагнитного излучения. В свою очередь, власти Германии заявили, что изучат вопрос, связанный с сильным излучением, выявленным у iPhone 12 во Франции. Власти Бельгии также заказали экспертизу iPhone 12 у местного регулятора после приостановки продаж данного смартфона в соседней Франции, заявил член бельгийского правительства. В четверг в Европейской комиссии не исключили, что ограничения, введенные Францией на iPhone 12, могут быть распространены на всю территорию Евросоюза. По словам представителя ЕК, согласно действующим правилам единого европейского рынка, после решения Франции у стран ЕС есть три месяца для того, чтобы изучить эти ограничения и опротестовать их при необходимости.
https://ria.ru/20230912/iphone-1895974804.html
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в мире, франция, евросоюз, apple, германия, технологии, бельгия, еврокомиссия
В мире, Франция, Евросоюз, Apple, Германия, Технологии, Бельгия, Еврокомиссия
Датское агентство нацбезопасности не нашло угроз у iPhone 12
Агентство нацбезопасности Дании: нет причин считать iPhone 12 опасным