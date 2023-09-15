https://ria.ru/20230915/inoagenty-1896632235.html

Политолога Белковского* и журналиста Шепелина* признали иноагентами

Политолога Белковского* и журналиста Шепелина* признали иноагентами - РИА Новости, 16.09.2023

Политолога Белковского* и журналиста Шепелина* признали иноагентами

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов политолога Станислава Белковского, журналиста Илью Шепелина и еще трех человек, сообщается на... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-15T21:12

2023-09-15T21:12

2023-09-16T00:20

россия

станислав белковский

украина

великобритания

международный институт стратегических исследований

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов политолога Станислава Белковского, журналиста Илью Шепелина и еще трех человек, сообщается на сайте ведомства. "Пятнадцатого сентября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены С.А. Белковский, Е.С. Кочегин, К.В. Седов, Ю.Е. Федоров, а также И.А. Шепелин", - говорится в сообщении.По данным Минюста, Белковский создавал и распространял для неограниченного круга лиц сообщения иностранных агентов. Кроме того, осуществлял деятельность, которая формировала негативный образ России и дискредитировала специальную военную операцию на Украине. Как указывает министерство, Белковский распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях. Уточняется, что он проживает за пределами России.Журналист Шепелин выступал против специальной военной операции на Украине, распространял материалы иноагентов и недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях, а также активно взаимодействовал с иноагентами, указывается в сообщении. Отмечается, что он проживает за пределами России.Согласно тексту ведомства, Евгений Кочегин также распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях и материалы иноагентов для неограниченного круга лиц, выступал против специальной военной операции на Украине, проживает за пределами России.Кроме того, министерство юстиции сообщает, что Кирилл Седов и Юрий Федоров распространяли недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях. Седов выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативный образ РФ, а также активно сотрудничал с иностранными агентами, является сотрудником информационного проекта, основанного иностранным агентом.Федоров открыто поддерживал Украину и распространял материалы иноагентов. Является членом Международного института стратегических исследований в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и проживает за пределами РФ.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230908/inoagent-1895104276.html

https://ria.ru/20230912/inoagenty-1895778756.html

https://ria.ru/20230901/zhurnalist-1893770455.html

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украина

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россия, станислав белковский, украина, великобритания, международный институт стратегических исследований