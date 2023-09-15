Рейтинг@Mail.ru
Политолога Белковского* и журналиста Шепелина* признали иноагентами - РИА Новости, 16.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:12 15.09.2023 (обновлено: 00:20 16.09.2023)
https://ria.ru/20230915/inoagenty-1896632235.html
Политолога Белковского* и журналиста Шепелина* признали иноагентами
Политолога Белковского* и журналиста Шепелина* признали иноагентами - РИА Новости, 16.09.2023
Политолога Белковского* и журналиста Шепелина* признали иноагентами
Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов политолога Станислава Белковского, журналиста Илью Шепелина и еще трех человек, сообщается на... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-15T21:12
2023-09-16T00:20
россия
станислав белковский
украина
великобритания
международный институт стратегических исследований
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/51669/39/516693947_0:296:2000:1421_1920x0_80_0_0_aacaeabd8f63f01ef6cb6f4e4e21c78d.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов политолога Станислава Белковского, журналиста Илью Шепелина и еще трех человек, сообщается на сайте ведомства. "Пятнадцатого сентября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены С.А. Белковский, Е.С. Кочегин, К.В. Седов, Ю.Е. Федоров, а также И.А. Шепелин", - говорится в сообщении.По данным Минюста, Белковский создавал и распространял для неограниченного круга лиц сообщения иностранных агентов. Кроме того, осуществлял деятельность, которая формировала негативный образ России и дискредитировала специальную военную операцию на Украине. Как указывает министерство, Белковский распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях. Уточняется, что он проживает за пределами России.Журналист Шепелин выступал против специальной военной операции на Украине, распространял материалы иноагентов и недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях, а также активно взаимодействовал с иноагентами, указывается в сообщении. Отмечается, что он проживает за пределами России.Согласно тексту ведомства, Евгений Кочегин также распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях и материалы иноагентов для неограниченного круга лиц, выступал против специальной военной операции на Украине, проживает за пределами России.Кроме того, министерство юстиции сообщает, что Кирилл Седов и Юрий Федоров распространяли недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях. Седов выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативный образ РФ, а также активно сотрудничал с иностранными агентами, является сотрудником информационного проекта, основанного иностранным агентом.Федоров открыто поддерживал Украину и распространял материалы иноагентов. Является членом Международного института стратегических исследований в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и проживает за пределами РФ.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20230908/inoagent-1895104276.html
https://ria.ru/20230912/inoagenty-1895778756.html
https://ria.ru/20230901/zhurnalist-1893770455.html
россия
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/51669/39/516693947_0:108:2000:1608_1920x0_80_0_0_286533681be507d962bf3e4aed5645fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, станислав белковский, украина, великобритания, международный институт стратегических исследований
Россия, Станислав Белковский, Украина, Великобритания, Международный институт стратегических исследований
Политолога Белковского* и журналиста Шепелина* признали иноагентами

Минюст признал иноагентами политолога Белковского и еще четырех человек

© РИА Новости / Алексей Панов | Перейти в медиабанкСтанислав Белковский
Станислав Белковский - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Алексей Панов
Перейти в медиабанк
Станислав Белковский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов политолога Станислава Белковского, журналиста Илью Шепелина и еще трех человек, сообщается на сайте ведомства.
«
"Пятнадцатого сентября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены С.А. Белковский, Е.С. Кочегин, К.В. Седов, Ю.Е. Федоров, а также И.А. Шепелин", - говорится в сообщении.
Группа Порнофильмы - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Участника группы "Порнофильмы" и социолога Митрохина* признали иноагентами
8 сентября, 21:13
По данным Минюста, Белковский создавал и распространял для неограниченного круга лиц сообщения иностранных агентов. Кроме того, осуществлял деятельность, которая формировала негативный образ России и дискредитировала специальную военную операцию на Украине. Как указывает министерство, Белковский распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях. Уточняется, что он проживает за пределами России.
Журналист Шепелин выступал против специальной военной операции на Украине, распространял материалы иноагентов и недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях, а также активно взаимодействовал с иноагентами, указывается в сообщении. Отмечается, что он проживает за пределами России.
Согласно тексту ведомства, Евгений Кочегин также распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях и материалы иноагентов для неограниченного круга лиц, выступал против специальной военной операции на Украине, проживает за пределами России.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Путин назвал закон об иноагентах более гуманным, чем в США
12 сентября, 11:13
Кроме того, министерство юстиции сообщает, что Кирилл Седов и Юрий Федоров распространяли недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях. Седов выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативный образ РФ, а также активно сотрудничал с иностранными агентами, является сотрудником информационного проекта, основанного иностранным агентом.
Федоров открыто поддерживал Украину и распространял материалы иноагентов. Является членом Международного института стратегических исследований в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и проживает за пределами РФ.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Главный редактор Новой газеты Дмитрий Муратов - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Журналист Муратов* и комик Белый* пополнили список иноагентов
1 сентября, 21:08
 
РоссияСтанислав БелковскийУкраинаВеликобританияМеждународный институт стратегических исследований
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала