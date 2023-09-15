https://ria.ru/20230915/inflyatsiya-1896537650.html
ЦБ повысил прогноз по годовой инфляции в России до шести-семи процентов
ЦБ повысил прогноз по годовой инфляции в России до шести-семи процентов - РИА Новости, 15.09.2023
ЦБ повысил прогноз по годовой инфляции в России до шести-семи процентов
Банк России повысил прогноз по инфляции в РФ на конец 2023 года до 6-7% с 5-6,5%, говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров ЦБ. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T14:33
2023-09-15T14:33
2023-09-15T14:33
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Банк России повысил прогноз по инфляции в РФ на конец 2023 года до 6-7% с 5-6,5%, говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров ЦБ. "Согласно обновленному прогнозу Банка России, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 6,0-7,0%", - говорится в сообщении. "Проводимая Банком России денежно-кредитная политика ограничит масштаб отклонения инфляции вверх от цели. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - добавляет регулятор. "Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике", - добавили в ЦБ.
https://ria.ru/20230915/rubl-1896528942.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ повысил прогноз по годовой инфляции в России до шести-семи процентов
ЦБ повысил прогноз по инфляции в России на конец 2023 года до 6-7 процентов
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.
Банк России повысил прогноз по инфляции в РФ на конец 2023 года до 6-7% с 5-6,5%, говорится в сообщении
по итогам заседания совета директоров ЦБ.
"Согласно обновленному прогнозу Банка России, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 6,0-7,0%", - говорится в сообщении.
"Проводимая Банком России денежно-кредитная политика ограничит масштаб отклонения инфляции вверх от цели. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - добавляет регулятор.
"Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике", - добавили в ЦБ.
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