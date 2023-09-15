https://ria.ru/20230915/inflyatsiya-1896537650.html

ЦБ повысил прогноз по годовой инфляции в России до шести-семи процентов

ЦБ повысил прогноз по годовой инфляции в России до шести-семи процентов - РИА Новости, 15.09.2023

ЦБ повысил прогноз по годовой инфляции в России до шести-семи процентов

Банк России повысил прогноз по инфляции в РФ на конец 2023 года до 6-7% с 5-6,5%, говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров ЦБ. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T14:33

2023-09-15T14:33

2023-09-15T14:33

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Банк России повысил прогноз по инфляции в РФ на конец 2023 года до 6-7% с 5-6,5%, говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров ЦБ. "Согласно обновленному прогнозу Банка России, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 6,0-7,0%", - говорится в сообщении. "Проводимая Банком России денежно-кредитная политика ограничит масштаб отклонения инфляции вверх от цели. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - добавляет регулятор. "Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике", - добавили в ЦБ.

https://ria.ru/20230915/rubl-1896528942.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)