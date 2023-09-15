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ЦБ повысил прогноз по годовой инфляции в России до шести-семи процентов - РИА Новости, 15.09.2023
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14:33 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/inflyatsiya-1896537650.html
ЦБ повысил прогноз по годовой инфляции в России до шести-семи процентов
ЦБ повысил прогноз по годовой инфляции в России до шести-семи процентов - РИА Новости, 15.09.2023
ЦБ повысил прогноз по годовой инфляции в России до шести-семи процентов
Банк России повысил прогноз по инфляции в РФ на конец 2023 года до 6-7% с 5-6,5%, говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров ЦБ. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T14:33
2023-09-15T14:33
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Банк России повысил прогноз по инфляции в РФ на конец 2023 года до 6-7% с 5-6,5%, говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров ЦБ. "Согласно обновленному прогнозу Банка России, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 6,0-7,0%", - говорится в сообщении. "Проводимая Банком России денежно-кредитная политика ограничит масштаб отклонения инфляции вверх от цели. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - добавляет регулятор. "Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике", - добавили в ЦБ.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ повысил прогноз по годовой инфляции в России до шести-семи процентов

ЦБ повысил прогноз по инфляции в России на конец 2023 года до 6-7 процентов

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Здание Банка России . Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Банк России повысил прогноз по инфляции в РФ на конец 2023 года до 6-7% с 5-6,5%, говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров ЦБ.
"Согласно обновленному прогнозу Банка России, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 6,0-7,0%", - говорится в сообщении.
"Проводимая Банком России денежно-кредитная политика ограничит масштаб отклонения инфляции вверх от цели. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - добавляет регулятор.
"Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике", - добавили в ЦБ.
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