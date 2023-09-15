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Доминикана закрывает границу на фоне конфликта с Гаити - РИА Новости, 15.09.2023
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00:48 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/granitsa-1896431653.html
Доминикана закрывает границу на фоне конфликта с Гаити
Доминикана закрывает границу на фоне конфликта с Гаити - РИА Новости, 15.09.2023
Доминикана закрывает границу на фоне конфликта с Гаити
Правительство Доминиканской республики, начиная с пятницы, закроет сухопутную, морскую и воздушную границу на фоне трений с Гаити вокруг строительства отводного РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T00:48
2023-09-15T00:48
доминикана
гаити
луис абинадер
в мире
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МЕХИКО, 15 сен - РИА Новости. Правительство Доминиканской республики, начиная с пятницы, закроет сухопутную, морскую и воздушную границу на фоне трений с Гаити вокруг строительства отводного канала из реки Масакре, разделяющей два государства, заявил президент Доминиканы Луис Абинадер. "Начиная с 6:00 утра в эту пятницу вся граница Доминиканской Республики, как сухопутная, морская, так и воздушная, будет закрыта решением Совета национальной безопасности и планирования. В этом смысле минобороны уже готово, и армия, и флот, и ВВС готовы выполнить это положение", - заявил политик, выступая перед военнослужащими на церемонии передачи новой бронетехники, видеозапись его слов опубликовало издание Acento. По словам Абинадера, решение закрыть пункты пограничного перехода не говорит об остановке диалога с Гаити, однако проблема заключается в том, что власти соседней страны не контролируют происходящее на ее территории, в частности, - строительство отводного канала на пограничной реке Масакре. Гаитянские фермеры, которые 1 сентября возобновили работы по строительству отводного канала, заявляют, что эти работы не организованы правительством, не имеют политической поддержки и спонсируются множеством жителей этого региона, а также диаспорой за рубежом. Они утверждают, что отводной канал является для них жизненной необходимостью и не намерены останавливать работы, несмотря на требования Доминиканы. Глава Доминиканы назвал проект отводного канала на стороне Гаити неосуществимым, поскольку для этого понадобится строительство плотины на неподходящей местности, а также противоречащим договору о вечной дружбе 1929 года между странами, который устанавливает их право использовать воды рек, находящихся в приграничной зоне, справедливым и равноправным образом. Искусственное ответвление реки Масакре, как опасаются в Доминикане, ударит по сельскому хозяйству на их берегу реки, ниже по течению. В связи с этими опасениями политики этой страны требуют от президента Абинадера "действовать жестко". "Правительство Гаити само признало, что у него есть проблемы с контролем своей территории, и если там есть неконтролируемые люди, то они неподконтрольны правительству Гаити, но не правительству Доминиканской Республики. Поэтому мы будем продолжать выполнять тот план, который у нас есть, мы надеемся, что эта ерунда, представляющая собой совершенно неадекватную конструкцию без какой-либо инженерной мысли, является провокацией", - заявил президент, не уточнив деталей плана правительства по урегулированию ситуации. Комментируя опасения о возможном всплеске насилия в регионе строительства отводного канала, Абинадер заверил, что территория Доминиканы будет надежно защищена и исключил неконтролируемые последствия, допустив некоторые "отдельные инциденты".
https://ria.ru/20230724/konflikt-1886049531.html
https://ria.ru/20230914/ogranicheniya-1896405655.html
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доминикана, гаити, луис абинадер, в мире
Доминикана, Гаити, Луис Абинадер, В мире
Доминикана закрывает границу на фоне конфликта с Гаити

Доминикана закрывает границу на фоне конфликта с Гаити из-за постройки плотины

© Фото : Policía Nacional República DominicanaАвтомобиль полиции Доминиканы
Автомобиль полиции Доминиканы - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© Фото : Policía Nacional República Dominicana
Автомобиль полиции Доминиканы. Архивное фото
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МЕХИКО, 15 сен - РИА Новости. Правительство Доминиканской республики, начиная с пятницы, закроет сухопутную, морскую и воздушную границу на фоне трений с Гаити вокруг строительства отводного канала из реки Масакре, разделяющей два государства, заявил президент Доминиканы Луис Абинадер.
«
"Начиная с 6:00 утра в эту пятницу вся граница Доминиканской Республики, как сухопутная, морская, так и воздушная, будет закрыта решением Совета национальной безопасности и планирования. В этом смысле минобороны уже готово, и армия, и флот, и ВВС готовы выполнить это положение", - заявил политик, выступая перед военнослужащими на церемонии передачи новой бронетехники, видеозапись его слов опубликовало издание Acento.
По словам Абинадера, решение закрыть пункты пограничного перехода не говорит об остановке диалога с Гаити, однако проблема заключается в том, что власти соседней страны не контролируют происходящее на ее территории, в частности, - строительство отводного канала на пограничной реке Масакре.
Гаитянские фермеры, которые 1 сентября возобновили работы по строительству отводного канала, заявляют, что эти работы не организованы правительством, не имеют политической поддержки и спонсируются множеством жителей этого региона, а также диаспорой за рубежом. Они утверждают, что отводной канал является для них жизненной необходимостью и не намерены останавливать работы, несмотря на требования Доминиканы.
Глава Доминиканы назвал проект отводного канала на стороне Гаити неосуществимым, поскольку для этого понадобится строительство плотины на неподходящей местности, а также противоречащим договору о вечной дружбе 1929 года между странами, который устанавливает их право использовать воды рек, находящихся в приграничной зоне, справедливым и равноправным образом.
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Искусственное ответвление реки Масакре, как опасаются в Доминикане, ударит по сельскому хозяйству на их берегу реки, ниже по течению. В связи с этими опасениями политики этой страны требуют от президента Абинадера "действовать жестко".
"Правительство Гаити само признало, что у него есть проблемы с контролем своей территории, и если там есть неконтролируемые люди, то они неподконтрольны правительству Гаити, но не правительству Доминиканской Республики. Поэтому мы будем продолжать выполнять тот план, который у нас есть, мы надеемся, что эта ерунда, представляющая собой совершенно неадекватную конструкцию без какой-либо инженерной мысли, является провокацией", - заявил президент, не уточнив деталей плана правительства по урегулированию ситуации.
Комментируя опасения о возможном всплеске насилия в регионе строительства отводного канала, Абинадер заверил, что территория Доминиканы будет надежно защищена и исключил неконтролируемые последствия, допустив некоторые "отдельные инциденты".
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