https://ria.ru/20230915/golikova-1896538767.html

Голикова оценила ситуацию на рынке труда в России

Голикова оценила ситуацию на рынке труда в России - РИА Новости, 15.09.2023

Голикова оценила ситуацию на рынке труда в России

Ситуация на рынке труда отличается устойчивым сокращением числа безработных, так за последнюю неделю количество зарегистрированных безработных сократилось на 11 РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T14:35

2023-09-15T14:35

2023-09-15T14:35

общество

здоровье - общество

россия

татьяна голикова

антон котяков

рынок труда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748508275_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f631ee0cdeb30f014bafd4436aaea495.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Ситуация на рынке труда отличается устойчивым сокращением числа безработных, так за последнюю неделю количество зарегистрированных безработных сократилось на 11 тысяч человек, а число вакансий на портале "Работа России" с начала года выросло на 186 тысяч, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда. "Текущая ситуация на рынке труда отличается устойчивым сокращением численности безработных. Так, численность зарегистрированных безработных за прошедшую неделю сократилась на 11 тысяч человек и составляет сейчас 473 тысячи человек. При этом количество вакантных рабочих мест на портале "Работа России" с начала года возросло почти на 186 тысяч и составляет почти 1,8 миллиона предложений", – сказала Татьяна Голикова, слова которой приводятся в сообщении ее секретариата. Реализация дополнительных мер поддержки, направленных на содействие занятости, продолжается в регионах. Так, по словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, по программе cубсидирования найма трудоустроено уже 39 тысяч человек, отметили в секретариате. Особое внимание на заседании было уделено обсуждению ситуации с обеспечением экономики трудовыми ресурсами, уточняется в материале.

https://ria.ru/20230901/golikova-1893732156.html

https://ria.ru/20230822/smertnost-1891610446.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, россия, татьяна голикова, антон котяков, рынок труда