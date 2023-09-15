https://ria.ru/20230915/golikova-1896538767.html
Голикова оценила ситуацию на рынке труда в России
Голикова оценила ситуацию на рынке труда в России - РИА Новости, 15.09.2023
Голикова оценила ситуацию на рынке труда в России
Ситуация на рынке труда отличается устойчивым сокращением числа безработных, так за последнюю неделю количество зарегистрированных безработных сократилось на 11 РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T14:35
2023-09-15T14:35
2023-09-15T14:35
общество
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россия
татьяна голикова
антон котяков
рынок труда
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Ситуация на рынке труда отличается устойчивым сокращением числа безработных, так за последнюю неделю количество зарегистрированных безработных сократилось на 11 тысяч человек, а число вакансий на портале "Работа России" с начала года выросло на 186 тысяч, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда. "Текущая ситуация на рынке труда отличается устойчивым сокращением численности безработных. Так, численность зарегистрированных безработных за прошедшую неделю сократилась на 11 тысяч человек и составляет сейчас 473 тысячи человек. При этом количество вакантных рабочих мест на портале "Работа России" с начала года возросло почти на 186 тысяч и составляет почти 1,8 миллиона предложений", – сказала Татьяна Голикова, слова которой приводятся в сообщении ее секретариата. Реализация дополнительных мер поддержки, направленных на содействие занятости, продолжается в регионах. Так, по словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, по программе cубсидирования найма трудоустроено уже 39 тысяч человек, отметили в секретариате. Особое внимание на заседании было уделено обсуждению ситуации с обеспечением экономики трудовыми ресурсами, уточняется в материале.
https://ria.ru/20230901/golikova-1893732156.html
https://ria.ru/20230822/smertnost-1891610446.html
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общество, здоровье - общество, россия, татьяна голикова, антон котяков, рынок труда
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Татьяна Голикова, Антон Котяков, Рынок труда
Голикова оценила ситуацию на рынке труда в России
Голикова: рынок труда отличается устойчивым сокращением числа безработных
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Ситуация на рынке труда отличается устойчивым сокращением числа безработных, так за последнюю неделю количество зарегистрированных безработных сократилось на 11 тысяч человек, а число вакансий на портале "Работа России" с начала года выросло на 186 тысяч, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда.
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"Текущая ситуация на рынке труда отличается устойчивым сокращением численности безработных. Так, численность зарегистрированных безработных за прошедшую неделю сократилась на 11 тысяч человек и составляет сейчас 473 тысячи человек. При этом количество вакантных рабочих мест на портале "Работа России" с начала года возросло почти на 186 тысяч и составляет почти 1,8 миллиона предложений", – сказала Татьяна Голикова, слова которой приводятся в сообщении ее секретариата.
Реализация дополнительных мер поддержки, направленных на содействие занятости, продолжается в регионах. Так, по словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова
, по программе cубсидирования найма трудоустроено уже 39 тысяч человек, отметили в секретариате.
Особое внимание на заседании было уделено обсуждению ситуации с обеспечением экономики трудовыми ресурсами, уточняется в материале.
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