https://ria.ru/20230915/gershkovich-1896608619.html
Посол США навестила Гершковича в СИЗО
Посол США навестила Гершковича в СИЗО - РИА Новости, 15.09.2023
Посол США навестила Гершковича в СИЗО
Посол США Линн Трейси в пятницу посетила обвиняемого в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича в СИЗО "Лефортово" в Москве, сообщило... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T18:37
2023-09-15T18:37
2023-09-15T18:37
россия
сша
эван гершкович
сизо лефортово
линн трейси
в мире
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Посол США Линн Трейси в пятницу посетила обвиняемого в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича в СИЗО "Лефортово" в Москве, сообщило американское посольство в РФ. В пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РФ удовлетворила запрос США на консульское посещение Гершковича. "Посол Трейси посетила несправедливо задержанного журналиста Wall Street Jornal Эвана Гершковича сегодня в Лефортово", - говорится в публикации посольства в соцсети X (бывшая Twitter). ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы в конце марта арестовал журналиста на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
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РИА Новости
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Посол США навестила Гершковича в СИЗО
Посол США Трейси посетила Гершковича, находящегося в СИЗО "Лефортово"