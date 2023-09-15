Рейтинг@Mail.ru
Посол США навестила Гершковича в СИЗО - РИА Новости, 15.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:37 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/gershkovich-1896608619.html
Посол США навестила Гершковича в СИЗО
Посол США навестила Гершковича в СИЗО - РИА Новости, 15.09.2023
Посол США навестила Гершковича в СИЗО
Посол США Линн Трейси в пятницу посетила обвиняемого в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича в СИЗО "Лефортово" в Москве, сообщило... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T18:37
2023-09-15T18:37
россия
сша
эван гершкович
сизо лефортово
линн трейси
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866080129_0:81:3071:1808_1920x0_80_0_0_8126b9b0d80a5f10157b333c70de081b.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Посол США Линн Трейси в пятницу посетила обвиняемого в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича в СИЗО "Лефортово" в Москве, сообщило американское посольство в РФ. В пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РФ удовлетворила запрос США на консульское посещение Гершковича. "Посол Трейси посетила несправедливо задержанного журналиста Wall Street Jornal Эвана Гершковича сегодня в Лефортово", - говорится в публикации посольства в соцсети X (бывшая Twitter). ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы в конце марта арестовал журналиста на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
https://ria.ru/20230819/obmen-1890978513.html
https://ria.ru/20230726/dialog-1886283783.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866080129_270:0:2999:2047_1920x0_80_0_0_f67083a86ddd63f05717ff9a13525e0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, эван гершкович, сизо лефортово, линн трейси, в мире
Россия, США, Эван Гершкович, СИЗО Лефортово, Линн Трейси, В мире
Посол США навестила Гершковича в СИЗО

Посол США Трейси посетила Гершковича, находящегося в СИЗО "Лефортово"

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Посол США Линн Трейси в пятницу посетила обвиняемого в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича в СИЗО "Лефортово" в Москве, сообщило американское посольство в РФ.
В пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РФ удовлетворила запрос США на консульское посещение Гершковича.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
Захарова оценила сообщения о готовности США к обмену заключенными с Россией
19 августа, 10:16
"Посол Трейси посетила несправедливо задержанного журналиста Wall Street Jornal Эвана Гершковича сегодня в Лефортово", - говорится в публикации посольства в соцсети X (бывшая Twitter).
ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".
Лефортовский суд Москвы в конце марта арестовал журналиста на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
Американский студент Тревор Рид, осужденный на девять лет колонии за нападение на полицейских, во время апелляционного заседания в Мосгорсуде. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
США боятся, что участие Рида в боях на Украине навредит диалогу с Россией
26 июля, 01:58
 
РоссияСШАЭван ГершковичСИЗО ЛефортовоЛинн ТрейсиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала