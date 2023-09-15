https://ria.ru/20230915/gerontokratiya-1896437963.html

Эксперты сравнили геронтократию в США с ситуацией в позднем СССР

Эксперты сравнили геронтократию в США с ситуацией в позднем СССР - РИА Новости, 15.09.2023

Эксперты сравнили геронтократию в США с ситуацией в позднем СССР

Возрастной кризис сковал политическую систему в США - политический тупик привел к геронтократии, напоминающей ситуацию, предшествовавшую распаду Советского... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T03:37

2023-09-15T03:37

2023-09-15T03:37

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ссср

женева (город)

в мире

михаил горбачев

джо байден

дональд трамп

брауновский университет

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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Возрастной кризис сковал политическую систему в США - политический тупик привел к геронтократии, напоминающей ситуацию, предшествовавшую распаду Советского Союза, считают опрошенные РИА Новости эксперты. "По сути, Соединенные Штаты оказались в возрастном кризисе, подобном тому, что был в Советском Союзе", - говорит американский историк Дэн Лазар, указывая на сходство нынешнего политического истеблишмента в США и эпохи "застоя" в СССР в 80-х годах прошлого столетия. "Помните, когда (Рональд) Рейган сказал, что не вел переговоры с предшественниками (Михаила) Горбачева потому, что они помирали? Он был прав", - напоминает Лазаре слова Рейгана, который в 1985 году провел исторический саммит с Горбачевым в Женеве. До этого три советских лидера скончались на посту - Брежнев, Андропов, Черненко."Шутка вызвала тогда много смеха, но сейчас она словно говорит о самих США - где пожилые законодатели держатся слабеющими руками за свои места в сенате, не говоря уже о растущей дряхлости самого Байдена", - говорит собеседник агентства. Ранее на этой неделе бывшая спикер палаты представителей 83-летняя Нэнси Пелоси заявила о намерении переизбираться в следующем году. Свое место в сенате сохраняет 90-летняя демократ Дайэнн Файнстайн, лидер республиканского меньшинства в сенате 81-летний Митч Макконнелл не спешит покидать пост, несмотря на ряд инцидентов, когда он буквально впадал в ступор, отвечая на вопросы журналистов. По данным недавнего опроса, проведенного телеканалом CNN, 75% американцев беспокоятся о возрасте президента Джо Байдена и его психической дееспособности, а 67% демократов не хотят, чтобы он баллотировался на следующих президентских выборах. "После того как супердержава впадает в геронтократию, почему же получается так, что другая супердержава делает ровно то же самое 40 лет спустя? Ответ заключается в политическом тупике - все боятся перемен", - считает Лазар. По его оценке, на протяжении последних трех десятилетий тупик, в который зашла американская политика, фактически стал позиционной войной на Капитолийском холме, состав противоборствующих сторон в которой практически не менялся. Аналитик уверен, что такая ситуация не может продолжаться вечно: в СССР, по его словам, "лед треснул", когда к власти в 1985 году пришел Михаил Горбачев, правда, произошло это, по его оценке, "слишком поздно". "Лед тронется и в Соединенных Штатах, но и результат может быть таким же взрывоопасным", - предупреждает Лазар. Скорые перемены не ожидаются Несмотря на очевидные проблемы, вызванные старением власть имущих, эксперты не ожидают, что они будут решены в ближайшее время - особенно тогда, когда на кону стоит контроль над Белым домом и конгрессом. Лазар указывает, что как бы остро не стояла проблема возраста Байдена, угроза со стороны Дональда Трампа - страшнее, а потому демократы заставляют его "держаться любой ценой". "То, что Дональд Трамп выглядит бодрым и здоровым, объясняется лишь тем, что ему только 77, по меркам американской политики - это фактически ребенок", - иронизирует историк. Касаясь ситуации Файнстайн, он указывает, что ее досрочная отставка может привести к болезненной бойне внутри Демократической партии за место в конгрессе, а потому предпочтительнее, чтобы сейчас она оставалась на своем посту до того времени, пока вопрос будет решен избирателями на выборах. Возможный уход республиканца Макконелла заставляет волноваться его сторонников - они резонно опасаются, что губернатор его штата (Кентукки - ред.) демократ Энди Бишир может аннулировать закон, который гарантирует передачу его места другому республиканцу. О необходимости принятия превентивных мер для противостояния влиянию "старших" как в политике, так и в военной и экономической сферах, говорит и бывший доцент кафедры экономики в Брауновском Университете Барри Фридман. Сложившиеся интересы, по его убеждению, блокируют появление на этих аренах более новых и хороших, пускай, возможно, и более рискованных лиц и идей. Единственным решением сложившегося кризиса почетный профессор политологии Университета Калифорнии Бо Гросскап видит срочное принятие возрастного ограничения для руководящих должностей. По его оценке, текущий кризис свидетельствует о том весе, которое "старшинство" имеет в сегодняшнем конгрессе. Именно они утверждают то и тех, кого считают подходящими, и зачастую это те, с кем они "дружат годами". "Это также демонстрирует институционный отказ от прогрессивной повестки по таким вопросам, как гражданские права, патриархат и все то, что продвигают ратующие за изменение мира молодые политики, карабкаясь по институциональной лестнице", - говорит собеседник агентства.

https://ria.ru/20230914/bayden-1896235510.html

https://ria.ru/20230912/bayden-1895703068.html

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