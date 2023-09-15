https://ria.ru/20230915/gd-1896615049.html

В ГД внесен проект о досрочном прекращении полномочий депутата Кастюкевича

В ГД внесен проект о досрочном прекращении полномочий депутата Кастюкевича - РИА Новости, 15.09.2023

В ГД внесен проект о досрочном прекращении полномочий депутата Кастюкевича

В Госдуму комиссией по мандатным вопросам внесен проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Игоря Кастюкевича, он доступен в базе данных... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T19:24

2023-09-15T19:24

2023-09-15T19:45

госдума рф

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В Госдуму комиссией по мандатным вопросам внесен проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Игоря Кастюкевича, он доступен в базе данных Госдумы."Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Кастюкевича Игоря Юрьевича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутого Всероссийской политической партией "Единая Россия" 15 сентября 2023 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий", - говорится в тексте проекта постановления.Данный проект Госдума может рассмотреть 19 сентября, отмечается там же.

https://ria.ru/20230915/gd-1896614113.html

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госдума рф, россия, политика, единая россия