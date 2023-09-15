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В ГД внесен проект о досрочном прекращении полномочий депутата Кастюкевича - РИА Новости, 15.09.2023
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19:24 15.09.2023 (обновлено: 19:45 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/gd-1896615049.html
В ГД внесен проект о досрочном прекращении полномочий депутата Кастюкевича
В ГД внесен проект о досрочном прекращении полномочий депутата Кастюкевича - РИА Новости, 15.09.2023
В ГД внесен проект о досрочном прекращении полномочий депутата Кастюкевича
В Госдуму комиссией по мандатным вопросам внесен проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Игоря Кастюкевича, он доступен в базе данных... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T19:24
2023-09-15T19:45
госдума рф
россия
политика
единая россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В Госдуму комиссией по мандатным вопросам внесен проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Игоря Кастюкевича, он доступен в базе данных Госдумы."Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Кастюкевича Игоря Юрьевича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутого Всероссийской политической партией "Единая Россия" 15 сентября 2023 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий", - говорится в тексте проекта постановления.Данный проект Госдума может рассмотреть 19 сентября, отмечается там же.
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госдума рф, россия, политика, единая россия
Госдума РФ, Россия, Политика, Единая Россия
В ГД внесен проект о досрочном прекращении полномочий депутата Кастюкевича

ГД: внесен проект о досрочном прекращении полномочий депутата ГД Кастюкевича

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ здании Госдумы РФ
В здании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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В здании Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. В Госдуму комиссией по мандатным вопросам внесен проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Игоря Кастюкевича, он доступен в базе данных Госдумы.
"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Кастюкевича Игоря Юрьевича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутого Всероссийской политической партией "Единая Россия" 15 сентября 2023 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий", - говорится в тексте проекта постановления.
Данный проект Госдума может рассмотреть 19 сентября, отмечается там же.
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