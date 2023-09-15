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В Госдуме назвали внесение Ким Чен Ына в базу "Миротворца" бессильем Киева

В Госдуме назвали внесение Ким Чен Ына в базу "Миротворца" бессильем Киева - РИА Новости, 15.09.2023

В Госдуме назвали внесение Ким Чен Ына в базу "Миротворца" бессильем Киева

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал бессильной злобой киевского режима внесение главы КНДР Ким Чен Ына в базу украинского сайта... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T15:17

2023-09-15T15:17

2023-09-15T15:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал бессильной злобой киевского режима внесение главы КНДР Ким Чен Ына в базу украинского сайта "Миротворец". О том, что Ким Чен Ын попал в базу скандального украинского ресурса "Миротворец" свидетельствуют данные сайта. "Киевский режим продолжает исходить желчью и скрежетать зубами в своей бессильной злобе, хоть как-то напакостить странам, которые не желают быть западной колонией, и людям, которые стремятся построить справедливый и честный мир", - сказал РИА Новости Шеремет. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

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