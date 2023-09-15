https://ria.ru/20230915/frantsiya-1896610617.html
СМИ: Буркина-Фасо вышлет военного атташе посольства Франции
СМИ: Буркина-Фасо вышлет военного атташе посольства Франции - РИА Новости, 15.09.2023
СМИ: Буркина-Фасо вышлет военного атташе посольства Франции
Буркина-Фасо вышлет военного атташе посольства Франции Эммануэля Паскье за подрывную деятельность, сообщило Информационное агентство страны (AIB) со ссылкой на... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T18:55
2023-09-15T18:55
2023-09-15T19:47
в мире
франция
буркина-фасо
уагадугу
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Буркина-Фасо вышлет военного атташе посольства Франции Эммануэля Паскье за подрывную деятельность, сообщило Информационное агентство страны (AIB) со ссылкой на источник."Буркина-Фасо высылает военного атташе при посольстве Франции за подрывную деятельность. У военного атташе при посольстве Франции в Буркина-Фасо Эммануэля Паскье и сотрудников военного офиса Франции в Уагадугу две недели на то, чтобы покинуть Буркина-Фасо", — говорится в публикации.Источник издания также рассказал о закрытии военной миссии Буркина-Фасо в Париже с 14 сентября.В конце сентября 2022 года СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре объявила о приостановлении действия конституции, роспуске правительства переходного периода и смещении его главы подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы. Военный заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий.Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.
https://ria.ru/20230831/burkina-faso-1893301782.html
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в мире, франция, буркина-фасо, уагадугу, переворот в нигере — 2023
В мире, Франция, Буркина-Фасо, Уагадугу, Переворот в Нигере — 2023
СМИ: Буркина-Фасо вышлет военного атташе посольства Франции
AIB: Буркина-Фасо вышлет французского военного атташе за подрывную деятельность