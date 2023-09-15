https://ria.ru/20230915/frantsiya-1896610617.html

СМИ: Буркина-Фасо вышлет военного атташе посольства Франции

СМИ: Буркина-Фасо вышлет военного атташе посольства Франции - РИА Новости, 15.09.2023

СМИ: Буркина-Фасо вышлет военного атташе посольства Франции

Буркина-Фасо вышлет военного атташе посольства Франции Эммануэля Паскье за подрывную деятельность, сообщило Информационное агентство страны (AIB) со ссылкой на... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T18:55

2023-09-15T18:55

2023-09-15T19:47

в мире

франция

буркина-фасо

уагадугу

переворот в нигере — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896613410_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fe5a51ea7d2da905e4946577ca3f7a57.jpg

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Буркина-Фасо вышлет военного атташе посольства Франции Эммануэля Паскье за подрывную деятельность, сообщило Информационное агентство страны (AIB) со ссылкой на источник."Буркина-Фасо высылает военного атташе при посольстве Франции за подрывную деятельность. У военного атташе при посольстве Франции в Буркина-Фасо Эммануэля Паскье и сотрудников военного офиса Франции в Уагадугу две недели на то, чтобы покинуть Буркина-Фасо", — говорится в публикации.Источник издания также рассказал о закрытии военной миссии Буркина-Фасо в Париже с 14 сентября.В конце сентября 2022 года СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре объявила о приостановлении действия конституции, роспуске правительства переходного периода и смещении его главы подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы. Военный заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий.Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.

https://ria.ru/20230831/burkina-faso-1893301782.html

франция

буркина-фасо

уагадугу

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, буркина-фасо, уагадугу, переворот в нигере — 2023