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ВЭФ может стать крупнейшим углеродно-нейтральным форумом России
ВЭФ может стать крупнейшим углеродно-нейтральным форумом России - РИА Новости, 15.09.2023
ВЭФ может стать крупнейшим углеродно-нейтральным форумом России
Фонд Росконгресс и нефтегазохимическая компания СИБУР договорились о передаче VIII Восточному экономическому форуму сертифицированных сокращений выбросов... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T14:56
2023-09-15T14:56
2023-09-15T14:56
фонд "росконгресс"
"фонд "росконгресс"
сибур
сибур холдинг
антон кобяков
россия
восточный экономический форум (вэф)
вэф-2023
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Фонд Росконгресс и нефтегазохимическая компания СИБУР договорились о передаче VIII Восточному экономическому форуму сертифицированных сокращений выбросов парниковых газов для полного погашения углеродного следа, сообщает организатор. Таким образом, благодаря климатическим проектам СИБУРа ВЭФ сможет стать крупнейшим в России углеродно-нейтральным экономическим форумом с подтвержденной международной верификацией. "Одним из важных элементов программы ВЭФ традиционно является климатическая и природоохранная повестка. На полях форума проводится большое число мероприятий, направленных на достижение целей устойчивого развития, сохранение популяций редких видов животных и птиц. Достижение договоренности с компанией СИБУР, результатом которой станет получение Восточным экономическим форумом статуса углеродно-нейтрального, является важным элементом реализации стратегии ВЭФ в этом направлении. Уверен, эта инициатива станет хорошим примером для других деловых площадок", – приводятся в сообщении слова советника президента России, ответственного секретаря Оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антона Кобякова. Передача единиц сокращений выбросов будет зарегистрирована на Зеленой цифровой платформе, использующей технологию блокчейн. Аудиторская компания TÜV AUSTRIA Standards & Compliance (ТЮФ АУСТРИЯ Стандарты и Соответствие) планирует заверить выполненные расчеты и подтвердить погашение углеродного следа ВЭФ в соответствии с международным стандартом ISO 14021:2016/Amd 1:2021, отметили в Росконгрессе. Сертифицированные сокращения выбросов – это подтвержденный результат реализации климатического проекта, выраженный в массе предотвращенных или сокращенных выбросов парниковых газов. Компания может зачесть эти сокращения в счет собственного углеродного следа, передать или продать другим предприятиям. СИБУР ранее получил международную верификацию результатов климатического проекта на предприятии "Запсибнефтехим" в объеме порядка трех миллионов тонн СО2-экв, напомнили в фонде.
https://ria.ru/20230828/sibur-1892723977.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс", сибур, сибур холдинг, антон кобяков, россия, восточный экономический форум (вэф), вэф-2023
Фонд "Росконгресс", "Фонд "Росконгресс", Сибур, Сибур Холдинг, Антон Кобяков, Россия, Восточный экономический форум (ВЭФ), ВЭФ-2023
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Фонд Росконгресс и нефтегазохимическая компания СИБУР договорились о передаче VIII Восточному экономическому форуму сертифицированных сокращений выбросов парниковых газов для полного погашения углеродного следа, сообщает организатор.
Таким образом, благодаря климатическим проектам СИБУРа ВЭФ сможет стать крупнейшим в России углеродно-нейтральным экономическим форумом с подтвержденной международной верификацией.
"Одним из важных элементов программы ВЭФ традиционно является климатическая и природоохранная повестка. На полях форума проводится большое число мероприятий, направленных на достижение целей устойчивого развития, сохранение популяций редких видов животных и птиц. Достижение договоренности с компанией СИБУР, результатом которой станет получение Восточным экономическим форумом статуса углеродно-нейтрального, является важным элементом реализации стратегии ВЭФ в этом направлении. Уверен, эта инициатива станет хорошим примером для других деловых площадок", – приводятся в сообщении слова советника президента России, ответственного секретаря Оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антона Кобякова.
Передача единиц сокращений выбросов будет зарегистрирована на Зеленой цифровой платформе, использующей технологию блокчейн. Аудиторская компания TÜV AUSTRIA Standards & Compliance (ТЮФ АУСТРИЯ Стандарты и Соответствие) планирует заверить выполненные расчеты и подтвердить погашение углеродного следа ВЭФ в соответствии с международным стандартом ISO 14021:2016/Amd 1:2021, отметили в Росконгрессе.
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Сертифицированные сокращения выбросов – это подтвержденный результат реализации климатического проекта, выраженный в массе предотвращенных или сокращенных выбросов парниковых газов. Компания может зачесть эти сокращения в счет собственного углеродного следа, передать или продать другим предприятиям. СИБУР ранее получил международную верификацию результатов климатического проекта на предприятии "Запсибнефтехим" в объеме порядка трех миллионов тонн СО2-экв, напомнили в фонде.