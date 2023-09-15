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ВЭФ может стать крупнейшим углеродно-нейтральным форумом России

ВЭФ может стать крупнейшим углеродно-нейтральным форумом России - РИА Новости, 15.09.2023

ВЭФ может стать крупнейшим углеродно-нейтральным форумом России

Фонд Росконгресс и нефтегазохимическая компания СИБУР договорились о передаче VIII Восточному экономическому форуму сертифицированных сокращений выбросов... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T14:56

2023-09-15T14:56

2023-09-15T14:56

фонд "росконгресс"

"фонд "росконгресс"

сибур

сибур холдинг

антон кобяков

россия

восточный экономический форум (вэф)

вэф-2023

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Фонд Росконгресс и нефтегазохимическая компания СИБУР договорились о передаче VIII Восточному экономическому форуму сертифицированных сокращений выбросов парниковых газов для полного погашения углеродного следа, сообщает организатор. Таким образом, благодаря климатическим проектам СИБУРа ВЭФ сможет стать крупнейшим в России углеродно-нейтральным экономическим форумом с подтвержденной международной верификацией. "Одним из важных элементов программы ВЭФ традиционно является климатическая и природоохранная повестка. На полях форума проводится большое число мероприятий, направленных на достижение целей устойчивого развития, сохранение популяций редких видов животных и птиц. Достижение договоренности с компанией СИБУР, результатом которой станет получение Восточным экономическим форумом статуса углеродно-нейтрального, является важным элементом реализации стратегии ВЭФ в этом направлении. Уверен, эта инициатива станет хорошим примером для других деловых площадок", – приводятся в сообщении слова советника президента России, ответственного секретаря Оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антона Кобякова. Передача единиц сокращений выбросов будет зарегистрирована на Зеленой цифровой платформе, использующей технологию блокчейн. Аудиторская компания TÜV AUSTRIA Standards & Compliance (ТЮФ АУСТРИЯ Стандарты и Соответствие) планирует заверить выполненные расчеты и подтвердить погашение углеродного следа ВЭФ в соответствии с международным стандартом ISO 14021:2016/Amd 1:2021, отметили в Росконгрессе. Сертифицированные сокращения выбросов – это подтвержденный результат реализации климатического проекта, выраженный в массе предотвращенных или сокращенных выбросов парниковых газов. Компания может зачесть эти сокращения в счет собственного углеродного следа, передать или продать другим предприятиям. СИБУР ранее получил международную верификацию результатов климатического проекта на предприятии "Запсибнефтехим" в объеме порядка трех миллионов тонн СО2-экв, напомнили в фонде.

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс", сибур, сибур холдинг, антон кобяков, россия, восточный экономический форум (вэф), вэф-2023