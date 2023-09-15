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МИД Финляндии потребовал вывезти автомобили с российскими номерами до марта - РИА Новости, 15.09.2023
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14:15 15.09.2023 (обновлено: 14:30 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/finlyandiya-1896530122.html
МИД Финляндии потребовал вывезти автомобили с российскими номерами до марта
МИД Финляндии потребовал вывезти автомобили с российскими номерами до марта - РИА Новости, 15.09.2023
МИД Финляндии потребовал вывезти автомобили с российскими номерами до марта
Автомобили с российскими номерами, уже находящиеся в Финляндии, должны будут покинуть страну до 16 марта 2024 года, речи о конфискации не идет, заявила на... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T14:15
2023-09-15T14:30
финляндия
в мире
россия
евросоюз
авто
санкции в отношении россии
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ХЕЛЬСИНКИ, 15 сен – РИА Новости. Автомобили с российскими номерами, уже находящиеся в Финляндии, должны будут покинуть страну до 16 марта 2024 года, речи о конфискации не идет, заявила на пресс-брифинге глава МИД Финляндии Элина Валтонен.Ранее она сообщила о запрете въезда зарегистрированных в России легковых автомобилей с полуночи 16 сентября."Автомобили с российскими номерами должны быть вывезены до 16 марта 2024 года", - сказала она. Речи о конфискации не идет."В Финляндии товары, подпадающие под санкции, конфискуют только в связи с уголовным делом, и никаких изменений в этом вопросе на данном этапе не рассматривается", - сказала Валтонен.Финляндия с полуночи 16 сентября присоединится к аналогичным решениям Эстонии, Латвии и Литвы и запретит въезд в страну легковых автомобилей, зарегистрированных в России. Исключения коснутся автомобилей граждан ЕС, постоянно проживающих в России, членов их семей, дипломатов и лиц, направляющихся в ЕС по гуманитарным причинам.Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющих российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
https://ria.ru/20230914/avtomobili-1896299728.html
https://ria.ru/20230914/puteshestviya-1896122349.html
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финляндия, в мире, россия, евросоюз, авто, санкции в отношении россии
Финляндия, В мире, Россия, Евросоюз, Авто, Санкции в отношении России
МИД Финляндии потребовал вывезти автомобили с российскими номерами до марта

МИД Финляндии: автомобили с российскими номерами должны уехать до 16 марта

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВ центре Хельсинки
В центре Хельсинки - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ХЕЛЬСИНКИ, 15 сен – РИА Новости. Автомобили с российскими номерами, уже находящиеся в Финляндии, должны будут покинуть страну до 16 марта 2024 года, речи о конфискации не идет, заявила на пресс-брифинге глава МИД Финляндии Элина Валтонен.
Ранее она сообщила о запрете въезда зарегистрированных в России легковых автомобилей с полуночи 16 сентября.
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"Автомобили с российскими номерами должны быть вывезены до 16 марта 2024 года", - сказала она. Речи о конфискации не идет.
"В Финляндии товары, подпадающие под санкции, конфискуют только в связи с уголовным делом, и никаких изменений в этом вопросе на данном этапе не рассматривается", - сказала Валтонен.
Финляндия с полуночи 16 сентября присоединится к аналогичным решениям Эстонии, Латвии и Литвы и запретит въезд в страну легковых автомобилей, зарегистрированных в России. Исключения коснутся автомобилей граждан ЕС, постоянно проживающих в России, членов их семей, дипломатов и лиц, направляющихся в ЕС по гуманитарным причинам.
Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющих российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
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