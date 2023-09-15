https://ria.ru/20230915/finlyandiya-1896530122.html

МИД Финляндии потребовал вывезти автомобили с российскими номерами до марта

МИД Финляндии потребовал вывезти автомобили с российскими номерами до марта - РИА Новости, 15.09.2023

МИД Финляндии потребовал вывезти автомобили с российскими номерами до марта

Автомобили с российскими номерами, уже находящиеся в Финляндии, должны будут покинуть страну до 16 марта 2024 года, речи о конфискации не идет, заявила на... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T14:15

2023-09-15T14:15

2023-09-15T14:30

финляндия

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россия

евросоюз

авто

санкции в отношении россии

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ХЕЛЬСИНКИ, 15 сен – РИА Новости. Автомобили с российскими номерами, уже находящиеся в Финляндии, должны будут покинуть страну до 16 марта 2024 года, речи о конфискации не идет, заявила на пресс-брифинге глава МИД Финляндии Элина Валтонен.Ранее она сообщила о запрете въезда зарегистрированных в России легковых автомобилей с полуночи 16 сентября."Автомобили с российскими номерами должны быть вывезены до 16 марта 2024 года", - сказала она. Речи о конфискации не идет."В Финляндии товары, подпадающие под санкции, конфискуют только в связи с уголовным делом, и никаких изменений в этом вопросе на данном этапе не рассматривается", - сказала Валтонен.Финляндия с полуночи 16 сентября присоединится к аналогичным решениям Эстонии, Латвии и Литвы и запретит въезд в страну легковых автомобилей, зарегистрированных в России. Исключения коснутся автомобилей граждан ЕС, постоянно проживающих в России, членов их семей, дипломатов и лиц, направляющихся в ЕС по гуманитарным причинам.Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющих российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.

https://ria.ru/20230914/avtomobili-1896299728.html

https://ria.ru/20230914/puteshestviya-1896122349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

финляндия, в мире, россия, евросоюз, авто, санкции в отношении россии