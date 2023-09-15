https://ria.ru/20230915/evrosoyuz-1896403020.html

Это незаконно: Евросоюз в панике от сближения России и Северной Кореи

Это незаконно: Евросоюз в панике от сближения России и Северной Кореи - РИА Новости, 15.09.2023

Это незаконно: Евросоюз в панике от сближения России и Северной Кореи

Возможно, когда-нибудь в учебниках психиатрии появится новый раздел — "Синдром ЕС", который описывает внезапное ощущение гадливости и желание поскорее вымыть... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T08:00

2023-09-15T08:00

2023-09-15T08:05

аналитика

россия

кндр (северная корея)

европа

жозеп боррель

дмитрий песков

евросоюз

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896402289_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_45d4ae4e704233806a95e89afdce527d.jpg

Возможно, когда-нибудь в учебниках психиатрии появится новый раздел — "Синдром ЕС", который описывает внезапное ощущение гадливости и желание поскорее вымыть руки после очередного антироссийского заявления говорящих голов Евросоюза.Вчера секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля заявил, что "Евросоюз призывает КНДР не поддерживать Россию на Украине, а Москву — не нарушать резолюции ООН в отношении поставок оружия Пхеньяну", потому что это сильно нарушает важные международные законы.Мы не будем комментировать глубину знания функционерами ЕС сути договоренностей между лидерами России и Северной Кореи, которая отлично укладывается в известную международную формулу ОБС ("одна баба сказала").Вместо этого стоит поздравить Евросоюз с новым дном, которое он в очередной раз пробил в своем неприкрытом лицемерии и цинизме.Дело в том, что тот самый ЕС, который всем "райским садом" кичится своими волшебными евроценностями и приверженностью международному праву, в случаях, касающихся России и россиян, оставил себе право нарушать это право в любых объемах и под любым соусом и нет ни одной базовой международной и гуманитарной нормы, которая не была бы проигнорирована в стремлении "наказать" и уничтожить Россию и все русское.Притчей во языцех уже стало неприкрытое воровство десятков и сотен миллиардов евро российских активов, которые сейчас ЕС планирует направить "на помощь Украине". Совершенное беззаконие вызывает оторопь даже у глав некоторых европейских государств, которые еще морально не готовы к такому беспределу и тихо бормочут что-то про то, что надо бы "все хорошенько обдумать".ЕС очень гордится аж 11 пакетами антироссийских санкций, которые распространяются теперь на 1800 физлиц и организаций, оставляя за скобками тот факт, что они прямо противоречат тому самому международному праву и резолюциям ООН, которые Евросоюз так любит цитировать. Достаточно напомнить, что на заседании Совета ООН по правам человека, которое состоялось в сентябре 2021 года, было четко зафиксировано: "Использование экономических санкций в политических целях ведет к нарушениям прав человека и подрывает основы международного сотрудничества. Все односторонние санкции, принятые в обход Совета Безопасности, являются незаконными".По-видимому, ЕС также руководствовался любовью к законам, поддерживая массовые аресты и изъятие в европейских странах имущества и активов у российских бизнесменов. В одном из собственных базовых документов Евросоюза, Хартии ЕС, есть статья 17-я, которая гласит: "Никто не может быть лишен своей собственности иначе как ради общественной пользы и со своевременной выплатой справедливой компенсации за ее утрату". Но лишение собственности россиян только из-за того, что они россияне, — это нормально, потому что "общественная польза" — это польза для европейских политиков и их кураторов из США.Наличие глубоких юридических знаний не помешало функционерам ЕС недавно принять решение о конфискации личного имущества россиян, в частном порядке совершающих поездки в Европу. На нешуточный шум, поднявшийся по этому поводу, авторы инициативы милостиво разрешили не снимать с россиян одежду. По единодушному заключению экспертов, руководство ЕС реализует принципы коллективной ответственности, презумпцию вины и дискриминации по мотивам национальности и политических взглядов, что, видимо, отлично вписывается в правовую систему современной Европы.Стоит на минуту вспомнить и о многолетней дискриминации, преследовании россиян и русскоязычных в "законопослушной" Европе. В 2022 году Московское бюро по правам человека представило доклад "Нарушение прав граждан РФ и соотечественников за рубежом", где было доказано, что в европейских странах нарушение базовых прав россиян, гарантированных всеми международными конвенциями и хартиями, носит "комплексный, системный и всеобъемлющий характер". В число нарушений вошли: дискриминация, унижение и преследование детей в школах, изъятие детей у родителей-россиян, лишение права на адвоката и соблюдения условий содержания при задержании, отказ от предоставления образовательных, медицинских, банковских и прочих услуг, внесудебные аресты имущества, увольнения, выселение из квартир, выдворение из страны, угрозы, преследование, вандализм и так далее и тому подобное. Базовые документы Евросоюза не допускают преследования человека по признакам расы, вероисповедания, происхождения, языка и другим, но в случае россиян и русскоязычных эти важные для европейцев нормы чудесным образом действовать перестают.И, конечно, стоит упомянуть об удивительной юриспруденческой слепоте еэсовцев, касающейся киевского режима, которому такой щепетильный в вопросах международного права Евросоюз прощает все от слова совершенно: геноцид русскоязычных в Донбассе, нарушение правил и обычаев войны, пытки, убийства пленных и мирного населения, применение химического оружия, снарядов с обедненным ураном, кассетных боеприпасов и противопехотных мин, преследование и убийства по религиозным, политическим и этническим мотивам, уничтожение оппозиции и независимой прессы, разрушение культурных и исторических памятников, государственный терроризм, экотерроризм — список можно продолжать до бесконечности.Понятно, что у Евросоюза форменная истерика по поводу перспектив сотрудничества России и КНДР, которые пресс-секретарь президента Дмитрий Песков лаконично описал так: "Северная Корея является нашим соседом, и мы намерены развивать отношения во всех возможных областях, что мы и будем делать", а всех посторонних попросим в "сад".Но на все призывы и "озабоченности" Евросоюза по поводу нарушений международного законодательства в рамках сугубо двусторонних отношений России и Северной Кореи мы можем лишь ответить древней северокорейской поговоркой "Отвали, моя черешня", что в переводе на русский звучит как "Чья бы корова мычала".

https://ria.ru/20230913/kndr-1896064833.html

https://ria.ru/20230914/antonov-1896233256.html

https://ria.ru/20230908/sanktsii-1894873059.html

https://ria.ru/20230914/puteshestviya-1896122349.html

https://ria.ru/20230914/kndr-1896321768.html

россия

кндр (северная корея)

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

аналитика, россия, кндр (северная корея), европа, жозеп боррель, дмитрий песков, евросоюз, оон