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Это незаконно: Евросоюз в панике от сближения России и Северной Кореи - РИА Новости, 15.09.2023
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08:00 15.09.2023 (обновлено: 08:05 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/evrosoyuz-1896403020.html
Это незаконно: Евросоюз в панике от сближения России и Северной Кореи
Это незаконно: Евросоюз в панике от сближения России и Северной Кореи - РИА Новости, 15.09.2023
Это незаконно: Евросоюз в панике от сближения России и Северной Кореи
Возможно, когда-нибудь в учебниках психиатрии появится новый раздел — "Синдром ЕС", который описывает внезапное ощущение гадливости и желание поскорее вымыть... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T08:00
2023-09-15T08:05
аналитика
россия
кндр (северная корея)
европа
жозеп боррель
дмитрий песков
евросоюз
оон
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Возможно, когда-нибудь в учебниках психиатрии появится новый раздел — "Синдром ЕС", который описывает внезапное ощущение гадливости и желание поскорее вымыть руки после очередного антироссийского заявления говорящих голов Евросоюза.Вчера секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля заявил, что "Евросоюз призывает КНДР не поддерживать Россию на Украине, а Москву — не нарушать резолюции ООН в отношении поставок оружия Пхеньяну", потому что это сильно нарушает важные международные законы.Мы не будем комментировать глубину знания функционерами ЕС сути договоренностей между лидерами России и Северной Кореи, которая отлично укладывается в известную международную формулу ОБС ("одна баба сказала").Вместо этого стоит поздравить Евросоюз с новым дном, которое он в очередной раз пробил в своем неприкрытом лицемерии и цинизме.Дело в том, что тот самый ЕС, который всем "райским садом" кичится своими волшебными евроценностями и приверженностью международному праву, в случаях, касающихся России и россиян, оставил себе право нарушать это право в любых объемах и под любым соусом и нет ни одной базовой международной и гуманитарной нормы, которая не была бы проигнорирована в стремлении "наказать" и уничтожить Россию и все русское.Притчей во языцех уже стало неприкрытое воровство десятков и сотен миллиардов евро российских активов, которые сейчас ЕС планирует направить "на помощь Украине". Совершенное беззаконие вызывает оторопь даже у глав некоторых европейских государств, которые еще морально не готовы к такому беспределу и тихо бормочут что-то про то, что надо бы "все хорошенько обдумать".ЕС очень гордится аж 11 пакетами антироссийских санкций, которые распространяются теперь на 1800 физлиц и организаций, оставляя за скобками тот факт, что они прямо противоречат тому самому международному праву и резолюциям ООН, которые Евросоюз так любит цитировать. Достаточно напомнить, что на заседании Совета ООН по правам человека, которое состоялось в сентябре 2021 года, было четко зафиксировано: "Использование экономических санкций в политических целях ведет к нарушениям прав человека и подрывает основы международного сотрудничества. Все односторонние санкции, принятые в обход Совета Безопасности, являются незаконными".По-видимому, ЕС также руководствовался любовью к законам, поддерживая массовые аресты и изъятие в европейских странах имущества и активов у российских бизнесменов. В одном из собственных базовых документов Евросоюза, Хартии ЕС, есть статья 17-я, которая гласит: "Никто не может быть лишен своей собственности иначе как ради общественной пользы и со своевременной выплатой справедливой компенсации за ее утрату". Но лишение собственности россиян только из-за того, что они россияне, — это нормально, потому что "общественная польза" — это польза для европейских политиков и их кураторов из США.Наличие глубоких юридических знаний не помешало функционерам ЕС недавно принять решение о конфискации личного имущества россиян, в частном порядке совершающих поездки в Европу. На нешуточный шум, поднявшийся по этому поводу, авторы инициативы милостиво разрешили не снимать с россиян одежду. По единодушному заключению экспертов, руководство ЕС реализует принципы коллективной ответственности, презумпцию вины и дискриминации по мотивам национальности и политических взглядов, что, видимо, отлично вписывается в правовую систему современной Европы.Стоит на минуту вспомнить и о многолетней дискриминации, преследовании россиян и русскоязычных в "законопослушной" Европе. В 2022 году Московское бюро по правам человека представило доклад "Нарушение прав граждан РФ и соотечественников за рубежом", где было доказано, что в европейских странах нарушение базовых прав россиян, гарантированных всеми международными конвенциями и хартиями, носит "комплексный, системный и всеобъемлющий характер". В число нарушений вошли: дискриминация, унижение и преследование детей в школах, изъятие детей у родителей-россиян, лишение права на адвоката и соблюдения условий содержания при задержании, отказ от предоставления образовательных, медицинских, банковских и прочих услуг, внесудебные аресты имущества, увольнения, выселение из квартир, выдворение из страны, угрозы, преследование, вандализм и так далее и тому подобное. Базовые документы Евросоюза не допускают преследования человека по признакам расы, вероисповедания, происхождения, языка и другим, но в случае россиян и русскоязычных эти важные для европейцев нормы чудесным образом действовать перестают.И, конечно, стоит упомянуть об удивительной юриспруденческой слепоте еэсовцев, касающейся киевского режима, которому такой щепетильный в вопросах международного права Евросоюз прощает все от слова совершенно: геноцид русскоязычных в Донбассе, нарушение правил и обычаев войны, пытки, убийства пленных и мирного населения, применение химического оружия, снарядов с обедненным ураном, кассетных боеприпасов и противопехотных мин, преследование и убийства по религиозным, политическим и этническим мотивам, уничтожение оппозиции и независимой прессы, разрушение культурных и исторических памятников, государственный терроризм, экотерроризм — список можно продолжать до бесконечности.Понятно, что у Евросоюза форменная истерика по поводу перспектив сотрудничества России и КНДР, которые пресс-секретарь президента Дмитрий Песков лаконично описал так: "Северная Корея является нашим соседом, и мы намерены развивать отношения во всех возможных областях, что мы и будем делать", а всех посторонних попросим в "сад".Но на все призывы и "озабоченности" Евросоюза по поводу нарушений международного законодательства в рамках сугубо двусторонних отношений России и Северной Кореи мы можем лишь ответить древней северокорейской поговоркой "Отвали, моя черешня", что в переводе на русский звучит как "Чья бы корова мычала".
https://ria.ru/20230913/kndr-1896064833.html
https://ria.ru/20230914/antonov-1896233256.html
https://ria.ru/20230908/sanktsii-1894873059.html
https://ria.ru/20230914/puteshestviya-1896122349.html
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аналитика, россия, кндр (северная корея), европа, жозеп боррель, дмитрий песков, евросоюз, оон
Аналитика, Россия, КНДР (Северная Корея), Европа, Жозеп Боррель, Дмитрий Песков, Евросоюз, ООН

Это незаконно: Евросоюз в панике от сближения России и Северной Кореи

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDЖенщина проходит мимо флагов ЕС в Брюсселе
Женщина проходит мимо флагов ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
Женщина проходит мимо флагов ЕС в Брюсселе
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Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Все материалы
Возможно, когда-нибудь в учебниках психиатрии появится новый раздел — "Синдром ЕС", который описывает внезапное ощущение гадливости и желание поскорее вымыть руки после очередного антироссийского заявления говорящих голов Евросоюза.
Вчера секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля заявил, что "Евросоюз призывает КНДР не поддерживать Россию на Украине, а Москву — не нарушать резолюции ООН в отношении поставок оружия Пхеньяну", потому что это сильно нарушает важные международные законы.
Президент России Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Путин и Ким Чен Ын обсудили сотрудничество и ситуацию в Европе
13 сентября, 11:57
Мы не будем комментировать глубину знания функционерами ЕС сути договоренностей между лидерами России и Северной Кореи, которая отлично укладывается в известную международную формулу ОБС ("одна баба сказала").
Вместо этого стоит поздравить Евросоюз с новым дном, которое он в очередной раз пробил в своем неприкрытом лицемерии и цинизме.
Дело в том, что тот самый ЕС, который всем "райским садом" кичится своими волшебными евроценностями и приверженностью международному праву, в случаях, касающихся России и россиян, оставил себе право нарушать это право в любых объемах и под любым соусом и нет ни одной базовой международной и гуманитарной нормы, которая не была бы проигнорирована в стремлении "наказать" и уничтожить Россию и все русское.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Антонов заявил о двуличии США, критикующих КНДР и Россию
14 сентября, 02:57
Притчей во языцех уже стало неприкрытое воровство десятков и сотен миллиардов евро российских активов, которые сейчас ЕС планирует направить "на помощь Украине". Совершенное беззаконие вызывает оторопь даже у глав некоторых европейских государств, которые еще морально не готовы к такому беспределу и тихо бормочут что-то про то, что надо бы "все хорошенько обдумать".
ЕС очень гордится аж 11 пакетами антироссийских санкций, которые распространяются теперь на 1800 физлиц и организаций, оставляя за скобками тот факт, что они прямо противоречат тому самому международному праву и резолюциям ООН, которые Евросоюз так любит цитировать. Достаточно напомнить, что на заседании Совета ООН по правам человека, которое состоялось в сентябре 2021 года, было четко зафиксировано: "Использование экономических санкций в политических целях ведет к нарушениям прав человека и подрывает основы международного сотрудничества. Все односторонние санкции, принятые в обход Совета Безопасности, являются незаконными".
Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов
Российский дипломат назвал цель, преследуемую Западом с помощью санкций
8 сентября, 02:20
По-видимому, ЕС также руководствовался любовью к законам, поддерживая массовые аресты и изъятие в европейских странах имущества и активов у российских бизнесменов. В одном из собственных базовых документов Евросоюза, Хартии ЕС, есть статья 17-я, которая гласит: "Никто не может быть лишен своей собственности иначе как ради общественной пользы и со своевременной выплатой справедливой компенсации за ее утрату". Но лишение собственности россиян только из-за того, что они россияне, — это нормально, потому что "общественная польза" — это польза для европейских политиков и их кураторов из США.
Наличие глубоких юридических знаний не помешало функционерам ЕС недавно принять решение о конфискации личного имущества россиян, в частном порядке совершающих поездки в Европу. На нешуточный шум, поднявшийся по этому поводу, авторы инициативы милостиво разрешили не снимать с россиян одежду. По единодушному заключению экспертов, руководство ЕС реализует принципы коллективной ответственности, презумпцию вины и дискриминации по мотивам национальности и политических взглядов, что, видимо, отлично вписывается в правовую систему современной Европы.
Пассажир в зоне досмотра в аэропорту - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Голые и с паспортом в зубах. Новые правила путешествий россиян по Европе
14 сентября, 08:00
Стоит на минуту вспомнить и о многолетней дискриминации, преследовании россиян и русскоязычных в "законопослушной" Европе. В 2022 году Московское бюро по правам человека представило доклад "Нарушение прав граждан РФ и соотечественников за рубежом", где было доказано, что в европейских странах нарушение базовых прав россиян, гарантированных всеми международными конвенциями и хартиями, носит "комплексный, системный и всеобъемлющий характер". В число нарушений вошли: дискриминация, унижение и преследование детей в школах, изъятие детей у родителей-россиян, лишение права на адвоката и соблюдения условий содержания при задержании, отказ от предоставления образовательных, медицинских, банковских и прочих услуг, внесудебные аресты имущества, увольнения, выселение из квартир, выдворение из страны, угрозы, преследование, вандализм и так далее и тому подобное. Базовые документы Евросоюза не допускают преследования человека по признакам расы, вероисповедания, происхождения, языка и другим, но в случае россиян и русскоязычных эти важные для европейцев нормы чудесным образом действовать перестают.
И, конечно, стоит упомянуть об удивительной юриспруденческой слепоте еэсовцев, касающейся киевского режима, которому такой щепетильный в вопросах международного права Евросоюз прощает все от слова совершенно: геноцид русскоязычных в Донбассе, нарушение правил и обычаев войны, пытки, убийства пленных и мирного населения, применение химического оружия, снарядов с обедненным ураном, кассетных боеприпасов и противопехотных мин, преследование и убийства по религиозным, политическим и этническим мотивам, уничтожение оппозиции и независимой прессы, разрушение культурных и исторических памятников, государственный терроризм, экотерроризм — список можно продолжать до бесконечности.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
В Кремле оценили итоги визита Ким Чен Ына в Россию
14 сентября, 14:23
Понятно, что у Евросоюза форменная истерика по поводу перспектив сотрудничества России и КНДР, которые пресс-секретарь президента Дмитрий Песков лаконично описал так: "Северная Корея является нашим соседом, и мы намерены развивать отношения во всех возможных областях, что мы и будем делать", а всех посторонних попросим в "сад".
Но на все призывы и "озабоченности" Евросоюза по поводу нарушений международного законодательства в рамках сугубо двусторонних отношений России и Северной Кореи мы можем лишь ответить древней северокорейской поговоркой "Отвали, моя черешня", что в переводе на русский звучит как "Чья бы корова мычала".
 
АналитикаРоссияКНДР (Северная Корея)ЕвропаЖозеп БоррельДмитрий ПесковЕвросоюзООН
 
 
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