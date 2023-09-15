https://ria.ru/20230915/evrei-1896559214.html

В Израиле Пригожина посмертно включили в список влиятельных евреев года

В Израиле Пригожина посмертно включили в список влиятельных евреев года - РИА Новости, 15.09.2023

В Израиле Пригожина посмертно включили в список влиятельных евреев года

Израильская газета The Jerusalem Post назвала самым влиятельным евреем в мире главу американской компании Open AI, которой принадлежит чат-бот ChatGPT, Сэма... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T15:33

2023-09-15T15:33

2023-09-15T15:33

в мире

израиль

евгений пригожин

биньямин нетаньяху

сша

тель-авив

владимир зеленский

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 сен - РИА Новости. Израильская газета The Jerusalem Post назвала самым влиятельным евреем в мире главу американской компании Open AI, которой принадлежит чат-бот ChatGPT, Сэма Альтмана, и в этом году не стала включать в список из 52 имен Владимира Зеленского, которого поместила на первое место в 2022 году, при этом поместила в рейтинг погибшего основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина. Свой ежегодный рейтинг газета публикует по случаю отмечаемого в эти дни праздника Рош ха-Шана - еврейского Нового года. На вторую строчку рейтинга самых влиятельных евреев мира был помещен премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, а госсекретарь США Энтони Блинкен занял третье место. Примечательно, что на четвертом месте расположились лидеры протестного движения Израиля, включая Шикму Бреслер, которая еженедельно выступает на многотысячных антиправительственных митингах в Тель-Авиве против судебной реформы. В этом году лидерам протестного движения Израиля порой удавалось выводить на улицы до полумиллиона активистов, что является весьма ощутимой цифрой для страны с населением, которое не превышает 10 миллионов человек. Список замыкает глава группы "Вагнер" Евгений Пригожин с пометкой "посмертно". В общей сложности в рейтинге насчитывается 52 строчки с именами политиков, общественных деятелей, ученых, деятелей искусства, живущих как в Израиле, так и за рубежом.

https://ria.ru/20230912/bush-1895889780.html

https://ria.ru/20230915/prigozhin-1896501297.html

израиль

сша

тель-авив

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в мире, израиль, евгений пригожин, биньямин нетаньяху, сша, тель-авив, владимир зеленский