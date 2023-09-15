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В Израиле Пригожина посмертно включили в список влиятельных евреев года - РИА Новости, 15.09.2023
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15:33 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/evrei-1896559214.html
В Израиле Пригожина посмертно включили в список влиятельных евреев года
В Израиле Пригожина посмертно включили в список влиятельных евреев года - РИА Новости, 15.09.2023
В Израиле Пригожина посмертно включили в список влиятельных евреев года
Израильская газета The Jerusalem Post назвала самым влиятельным евреем в мире главу американской компании Open AI, которой принадлежит чат-бот ChatGPT, Сэма... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T15:33
2023-09-15T15:33
в мире
израиль
евгений пригожин
биньямин нетаньяху
сша
тель-авив
владимир зеленский
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 сен - РИА Новости. Израильская газета The Jerusalem Post назвала самым влиятельным евреем в мире главу американской компании Open AI, которой принадлежит чат-бот ChatGPT, Сэма Альтмана, и в этом году не стала включать в список из 52 имен Владимира Зеленского, которого поместила на первое место в 2022 году, при этом поместила в рейтинг погибшего основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина. Свой ежегодный рейтинг газета публикует по случаю отмечаемого в эти дни праздника Рош ха-Шана - еврейского Нового года. На вторую строчку рейтинга самых влиятельных евреев мира был помещен премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, а госсекретарь США Энтони Блинкен занял третье место. Примечательно, что на четвертом месте расположились лидеры протестного движения Израиля, включая Шикму Бреслер, которая еженедельно выступает на многотысячных антиправительственных митингах в Тель-Авиве против судебной реформы. В этом году лидерам протестного движения Израиля порой удавалось выводить на улицы до полумиллиона активистов, что является весьма ощутимой цифрой для страны с населением, которое не превышает 10 миллионов человек. Список замыкает глава группы "Вагнер" Евгений Пригожин с пометкой "посмертно". В общей сложности в рейтинге насчитывается 52 строчки с именами политиков, общественных деятелей, ученых, деятелей искусства, живущих как в Израиле, так и за рубежом.
https://ria.ru/20230912/bush-1895889780.html
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в мире, израиль, евгений пригожин, биньямин нетаньяху, сша, тель-авив, владимир зеленский
В мире, Израиль, Евгений Пригожин, Биньямин Нетаньяху, США, Тель-Авив, Владимир Зеленский
В Израиле Пригожина посмертно включили в список влиятельных евреев года

Jerusalem Post посмертно включила Пригожина в список влиятельных евреев года

© AP PhotoЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AP Photo
Евгений Пригожин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 сен - РИА Новости. Израильская газета The Jerusalem Post назвала самым влиятельным евреем в мире главу американской компании Open AI, которой принадлежит чат-бот ChatGPT, Сэма Альтмана, и в этом году не стала включать в список из 52 имен Владимира Зеленского, которого поместила на первое место в 2022 году, при этом поместила в рейтинг погибшего основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина.
Свой ежегодный рейтинг газета публикует по случаю отмечаемого в эти дни праздника Рош ха-Шана - еврейского Нового года.
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На вторую строчку рейтинга самых влиятельных евреев мира был помещен премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, а госсекретарь США Энтони Блинкен занял третье место.
Примечательно, что на четвертом месте расположились лидеры протестного движения Израиля, включая Шикму Бреслер, которая еженедельно выступает на многотысячных антиправительственных митингах в Тель-Авиве против судебной реформы. В этом году лидерам протестного движения Израиля порой удавалось выводить на улицы до полумиллиона активистов, что является весьма ощутимой цифрой для страны с населением, которое не превышает 10 миллионов человек.
Список замыкает глава группы "Вагнер" Евгений Пригожин с пометкой "посмертно".
В общей сложности в рейтинге насчитывается 52 строчки с именами политиков, общественных деятелей, ученых, деятелей искусства, живущих как в Израиле, так и за рубежом.
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В миреИзраильЕвгений ПригожинБиньямин НетаньяхуСШАТель-АвивВладимир Зеленский
 
 
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