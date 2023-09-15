https://ria.ru/20230915/evrei-1896456190.html

Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана

Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана - РИА Новости, 15.09.2023

Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана

Президент России Владимир Путин в поздравлении российским евреям с праздником Рош ха-Шана отметил важность и их весомый вклад в сохранение культурного... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T09:23

2023-09-15T09:23

2023-09-15T10:24

религия

владимир путин

россия

религия

михаил мишустин

религиозные праздники

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении российским евреям с праздником Рош ха-Шана отметил важность и их весомый вклад в сохранение культурного многообразия нашей страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Сердечно поздравляю вас с праздником Рош ха-Шана ... Отрадно, что, поддерживая эти тысячелетние традиции, российские евреи вносят весомый вклад в сохранение культурного многообразия нашей страны, ведут активную просветительскую деятельность, способствуют межнациональному согласию в обществе", - говорится в телеграмме. Президент добавил, что Рош ха-Шана, знаменуя начало нового года в иудейском календаре, призывает верующих к покаянию, дарит им радость и надежду, служит утверждению нравственных ценностей и укрепляет в людях стремление к высоким идеалам милосердия и сострадания. В заключении Путин пожелал им здоровья, душевного тепла и энергии для созидательного труда на благо России.Премьер-министр России Михаил Мишустин также поздравил с иудейским праздником главных раввинов РФ Берла Лазара, Адольфа Шаевича и президента Федерации еврейских общин России Александра Бороду, отметив, что они многое делают для развития эффективного взаимодействия с властями, религиозными и общественными объединениями.По его словам, российская еврейская община бережно хранит традиции и обычаи своего народа, ведёт активную просветительскую и благотворительную работу, реализует крупные проекты в сфере образования и культуры и заботится о воспитании подрастающего поколения.Рош ха-Шана (Рош хашана, Рош а-Шана) – праздник, отмечающий начало года в еврейском календаре. Относится к числу наиболее важных иудейских праздников и связан со многими символическими обрядами. С Рош ха-Шана начинается новый виток еврейского календаря и отмечается день зарождения Вселенной. В дни, предшествующие празднику, принято больше времени уделять изучению Торы (священное писание в иудаизме) и читать специальные молитвы раскаянья (слихот).

https://ria.ru/20230915/prazdnik-1896096144.html

https://ria.ru/20230912/iudeyskiy-1895592492.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, религия, михаил мишустин, религиозные праздники