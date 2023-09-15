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Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана - РИА Новости, 15.09.2023
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Религия
 
09:23 15.09.2023 (обновлено: 10:24 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/evrei-1896456190.html
Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана
Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана - РИА Новости, 15.09.2023
Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана
Президент России Владимир Путин в поздравлении российским евреям с праздником Рош ха-Шана отметил важность и их весомый вклад в сохранение культурного... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T09:23
2023-09-15T10:24
религия
владимир путин
россия
религия
михаил мишустин
религиозные праздники
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении российским евреям с праздником Рош ха-Шана отметил важность и их весомый вклад в сохранение культурного многообразия нашей страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Сердечно поздравляю вас с праздником Рош ха-Шана ... Отрадно, что, поддерживая эти тысячелетние традиции, российские евреи вносят весомый вклад в сохранение культурного многообразия нашей страны, ведут активную просветительскую деятельность, способствуют межнациональному согласию в обществе", - говорится в телеграмме. Президент добавил, что Рош ха-Шана, знаменуя начало нового года в иудейском календаре, призывает верующих к покаянию, дарит им радость и надежду, служит утверждению нравственных ценностей и укрепляет в людях стремление к высоким идеалам милосердия и сострадания. В заключении Путин пожелал им здоровья, душевного тепла и энергии для созидательного труда на благо России.Премьер-министр России Михаил Мишустин также поздравил с иудейским праздником главных раввинов РФ Берла Лазара, Адольфа Шаевича и президента Федерации еврейских общин России Александра Бороду, отметив, что они многое делают для развития эффективного взаимодействия с властями, религиозными и общественными объединениями.По его словам, российская еврейская община бережно хранит традиции и обычаи своего народа, ведёт активную просветительскую и благотворительную работу, реализует крупные проекты в сфере образования и культуры и заботится о воспитании подрастающего поколения.Рош ха-Шана (Рош хашана, Рош а-Шана) – праздник, отмечающий начало года в еврейском календаре. Относится к числу наиболее важных иудейских праздников и связан со многими символическими обрядами. С Рош ха-Шана начинается новый виток еврейского календаря и отмечается день зарождения Вселенной. В дни, предшествующие празднику, принято больше времени уделять изучению Торы (священное писание в иудаизме) и читать специальные молитвы раскаянья (слихот).
https://ria.ru/20230915/prazdnik-1896096144.html
https://ria.ru/20230912/iudeyskiy-1895592492.html
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владимир путин, россия, религия, михаил мишустин, религиозные праздники
Религия, Владимир Путин, Россия, Религия, Михаил Мишустин, Религиозные праздники
Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана

Путин: российские евреи вносят вклад в сохранение культурного многообразия

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении российским евреям с праздником Рош ха-Шана отметил важность и их весомый вклад в сохранение культурного многообразия нашей страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Сердечно поздравляю вас с праздником Рош ха-Шана ... Отрадно, что, поддерживая эти тысячелетние традиции, российские евреи вносят весомый вклад в сохранение культурного многообразия нашей страны, ведут активную просветительскую деятельность, способствуют межнациональному согласию в обществе", - говорится в телеграмме.
Президент добавил, что Рош ха-Шана, знаменуя начало нового года в иудейском календаре, призывает верующих к покаянию, дарит им радость и надежду, служит утверждению нравственных ценностей и укрепляет в людях стремление к высоким идеалам милосердия и сострадания.
В заключении Путин пожелал им здоровья, душевного тепла и энергии для созидательного труда на благо России.
Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Рош ха-Шана (Еврейский Новый год)
Вчера, 02:01
Премьер-министр России Михаил Мишустин также поздравил с иудейским праздником главных раввинов РФ Берла Лазара, Адольфа Шаевича и президента Федерации еврейских общин России Александра Бороду, отметив, что они многое делают для развития эффективного взаимодействия с властями, религиозными и общественными объединениями.
По его словам, российская еврейская община бережно хранит традиции и обычаи своего народа, ведёт активную просветительскую и благотворительную работу, реализует крупные проекты в сфере образования и культуры и заботится о воспитании подрастающего поколения.
Рош ха-Шана (Рош хашана, Рош а-Шана) – праздник, отмечающий начало года в еврейском календаре. Относится к числу наиболее важных иудейских праздников и связан со многими символическими обрядами. С Рош ха-Шана начинается новый виток еврейского календаря и отмечается день зарождения Вселенной. В дни, предшествующие празднику, принято больше времени уделять изучению Торы (священное писание в иудаизме) и читать специальные молитвы раскаянья (слихот).
Еврейский Новый год - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Рош ха-Шана – Новый год по иудейскому календарю: факты, история и традиции
12 сентября, 15:33
 
РелигияВладимир ПутинРоссияРелигияМихаил МишустинРелигиозные праздники
 
 
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