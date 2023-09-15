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Киев объявил эвакуацию жителей 31 села в Херсонской области
Киев объявил эвакуацию жителей 31 села в Херсонской области - РИА Новости, 15.09.2023
Киев объявил эвакуацию жителей 31 села в Херсонской области
Назначенный властями Украины глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин объявил об обязательной эвакуации семей с детьми из 31... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T01:10
2023-09-15T01:10
2023-09-15T01:57
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херсонская область
украина
ирина верещук
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Назначенный властями Украины глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин объявил об обязательной эвакуации семей с детьми из 31 населенного пункта в подконтрольной Киеву части региона."На совете обороны Херсонской области приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов, которые постоянно обстреливает враг", - написал чиновник в своем Telegram-канале.Он уточнил, что речь идет о 31 населенном пункте. В основном это небольшие села и поселки.Вице-премьер Украины Ирина Верещук в конце августа анонсировала принудительную эвакуацию более 50 детей из двух районов в подконтрольной Киеву части Запорожской области.Глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на фоне продвижения на этом направлении российских войск 13 августа заявил, что из Купянского района с 9 августа были эвакуированы 204 человека. Он также не исключал обязательной эвакуации из Купянска и соседних населенных пунктов.Херсонская область стала российским регионом по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролирует Киев.
https://radiosputnik.ria.ru/20230828/evakuatsiya-1892753107.html
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киев, херсонская область , украина, ирина верещук, в мире
Киев, Херсонская область , Украина, Ирина Верещук, В мире
Киев объявил эвакуацию жителей 31 села в Херсонской области
В подконтрольной Киеву части Херсонской области эвакуируют семьи с детьми