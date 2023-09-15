https://ria.ru/20230915/ekonomika-1896573311.html

ЦБ объяснил причины понижения прогноза роста экономики России

ЦБ объяснил причины понижения прогноза роста экономики России - РИА Новости, 15.09.2023

ЦБ объяснил причины понижения прогноза роста экономики России

Заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин объяснил причины снижения прогноза роста российской экономики на следующий год: это связано с более сдержанным... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T16:08

2023-09-15T16:08

2023-09-15T16:30

экономика

россия

алексей заботкин

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин объяснил причины снижения прогноза роста российской экономики на следующий год: это связано с более сдержанным ростом внутреннего спроса и пересмотром прогнозируемых темпов увеличения экспорта в 2024 году. Ранее в пятницу Банк России в своем среднесрочном прогнозе сузил диапазон прогноза роста ВВП на следующий год - до 0,5-1,5% с 0,5-2,5%, а ожидания на текущий год сохранил и по-прежнему ждет роста показателя на 1,5-2,5%. "Прогноз на следующий год по темпу роста ВВП действительно пересмотрен до 0,5-1,5% с 0,5-2,5%. Пересмотр связан с двумя факторами. Первое - это более сдержанный рост внутреннего спроса в условиях проведения более жесткой ДКП с тем, чтобы экономика вернулась на траекторию сбалансированного роста, а инфляция к своей цели - 4%", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. По словам Заботкина, второй составляющей является пересмотр "несколько" вниз темпов роста экспорта на следующий год в физических объемах с учетом поступающих данных и складывающихся тенденций. "Это тоже немного вычтет из прогнозируемого роста (экономики - ред.) на следующий год по сравнению с предыдущим прогнозом", - добавил он.

https://ria.ru/20230915/nabiullina-1896559693.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

экономика, россия, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф)