https://ria.ru/20230915/ekonomika-1896573311.html
ЦБ объяснил причины понижения прогноза роста экономики России
ЦБ объяснил причины понижения прогноза роста экономики России - РИА Новости, 15.09.2023
ЦБ объяснил причины понижения прогноза роста экономики России
Заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин объяснил причины снижения прогноза роста российской экономики на следующий год: это связано с более сдержанным... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T16:08
2023-09-15T16:08
2023-09-15T16:30
экономика
россия
алексей заботкин
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин объяснил причины снижения прогноза роста российской экономики на следующий год: это связано с более сдержанным ростом внутреннего спроса и пересмотром прогнозируемых темпов увеличения экспорта в 2024 году. Ранее в пятницу Банк России в своем среднесрочном прогнозе сузил диапазон прогноза роста ВВП на следующий год - до 0,5-1,5% с 0,5-2,5%, а ожидания на текущий год сохранил и по-прежнему ждет роста показателя на 1,5-2,5%. "Прогноз на следующий год по темпу роста ВВП действительно пересмотрен до 0,5-1,5% с 0,5-2,5%. Пересмотр связан с двумя факторами. Первое - это более сдержанный рост внутреннего спроса в условиях проведения более жесткой ДКП с тем, чтобы экономика вернулась на траекторию сбалансированного роста, а инфляция к своей цели - 4%", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. По словам Заботкина, второй составляющей является пересмотр "несколько" вниз темпов роста экспорта на следующий год в физических объемах с учетом поступающих данных и складывающихся тенденций. "Это тоже немного вычтет из прогнозируемого роста (экономики - ред.) на следующий год по сравнению с предыдущим прогнозом", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Алексей Заботкин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ объяснил причины понижения прогноза роста экономики России
ЦБ объяснил причины понижения прогноза роста экономики России на 2024 год
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин объяснил причины снижения прогноза роста российской экономики на следующий год: это связано с более сдержанным ростом внутреннего спроса и пересмотром прогнозируемых темпов увеличения экспорта в 2024 году.
Ранее в пятницу Банк России в своем среднесрочном прогнозе сузил диапазон прогноза роста ВВП на следующий год - до 0,5-1,5% с 0,5-2,5%, а ожидания на текущий год сохранил и по-прежнему ждет роста показателя на 1,5-2,5%.
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"Прогноз на следующий год по темпу роста ВВП действительно пересмотрен до 0,5-1,5% с 0,5-2,5%. Пересмотр связан с двумя факторами. Первое - это более сдержанный рост внутреннего спроса в условиях проведения более жесткой ДКП с тем, чтобы экономика вернулась на траекторию сбалансированного роста, а инфляция к своей цели - 4%", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
По словам Заботкина, второй составляющей является пересмотр "несколько" вниз темпов роста экспорта на следующий год в физических объемах с учетом поступающих данных и складывающихся тенденций.
«
"Это тоже немного вычтет из прогнозируемого роста (экономики - ред.) на следующий год по сравнению с предыдущим прогнозом", - добавил он.
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