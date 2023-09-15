https://ria.ru/20230915/ekonomika-1896551665.html
Набиуллина заявила о необходимости жесткой монетарной политики
Набиуллина заявила о необходимости жесткой монетарной политики - РИА Новости, 15.09.2023
Набиуллина заявила о необходимости жесткой монетарной политики
Потребуется продолжительный период жесткой монетарной политики в РФ, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T15:07
2023-09-15T15:07
2023-09-15T15:11
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Потребуется продолжительный период жесткой монетарной политики в РФ, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Мы обновили макроэкономический прогноз и на его основе уточняем уровень ключевой ставки, который необходим для достижения цели по инфляции в 4% к концу следующего года. В текущих условиях для возврата к цели потребуется продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.Банк России в пятницу повысил ключевую ставку до 13% с 12% годовых. ЦБ РФ вернул сигнал в заявление по ключевой ставке: будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения на ближайших заседаниях. Средняя ключевая ставка ЦБ РФ с 18 сентября до конца 2023 года прогнозируется регулятором в диапазоне 13,0-13,6%.
https://ria.ru/20230915/stavka-1896430160.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина заявила о необходимости жесткой монетарной политики
Набиуллина: России потребуется долгий период жесткой монетарной политики
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Потребуется продолжительный период жесткой монетарной политики в РФ, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Мы обновили макроэкономический прогноз и на его основе уточняем уровень ключевой ставки, который необходим для достижения цели по инфляции в 4% к концу следующего года. В текущих условиях для возврата к цели потребуется продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
Банк России в пятницу повысил ключевую ставку до 13% с 12% годовых. ЦБ РФ вернул сигнал в заявление по ключевой ставке: будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения на ближайших заседаниях. Средняя ключевая ставка ЦБ РФ с 18 сентября до конца 2023 года прогнозируется регулятором в диапазоне 13,0-13,6%.
Экономисты спрогнозировали развитие ситуации с ключевой ставкой