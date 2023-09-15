https://ria.ru/20230915/ekonomika-1896551665.html

Набиуллина заявила о необходимости жесткой монетарной политики

Набиуллина заявила о необходимости жесткой монетарной политики - РИА Новости, 15.09.2023

Набиуллина заявила о необходимости жесткой монетарной политики

Потребуется продолжительный период жесткой монетарной политики в РФ, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T15:07

2023-09-15T15:07

2023-09-15T15:11

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Потребуется продолжительный период жесткой монетарной политики в РФ, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Мы обновили макроэкономический прогноз и на его основе уточняем уровень ключевой ставки, который необходим для достижения цели по инфляции в 4% к концу следующего года. В текущих условиях для возврата к цели потребуется продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.Банк России в пятницу повысил ключевую ставку до 13% с 12% годовых. ЦБ РФ вернул сигнал в заявление по ключевой ставке: будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения на ближайших заседаниях. Средняя ключевая ставка ЦБ РФ с 18 сентября до конца 2023 года прогнозируется регулятором в диапазоне 13,0-13,6%.

https://ria.ru/20230915/stavka-1896430160.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)