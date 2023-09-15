Рейтинг@Mail.ru
ЦБ допустил замедление роста российской экономики - РИА Новости, 15.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 15.09.2023 (обновлено: 14:42 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/ekonomika-1896539034.html
ЦБ допустил замедление роста российской экономики
ЦБ допустил замедление роста российской экономики - РИА Новости, 15.09.2023
ЦБ допустил замедление роста российской экономики
Завершение фазы восстановления экономики РФ означает, что в дальнейшем ее рост замедлится из-за ограничений на стороне предложения, кроме того, усиливается... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T14:36
2023-09-15T14:42
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557163_0:84:3045:1797_1920x0_80_0_0_bd099f6930c7485035c786e8d30ce646.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Завершение фазы восстановления экономики РФ означает, что в дальнейшем ее рост замедлится из-за ограничений на стороне предложения, кроме того, усиливается дефицит свободных трудовых ресурсов, говорится в сообщении Банка России. "Завершение фазы восстановления российской экономики означает, что в дальнейшем ее рост замедлится из-за ограничений на стороне предложения. Это в первую очередь касается состояния рынка труда, где усиливается дефицит свободных трудовых ресурсов. Безработица вновь обновила исторический минимум", - заявил регулятор. При этом ЦБ также добавил, что невысокая географическая и межотраслевая мобильность рабочей силы является дополнительным структурным ограничением.
https://ria.ru/20230915/inflyatsiya-1896537650.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557163_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_29fb6536a86b98c5dc9ff6f07ba77221.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ допустил замедление роста российской экономики

Центробанк: фаза восстановления экономики России завершена, ее рост замедлится

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Центральный банк России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Завершение фазы восстановления экономики РФ означает, что в дальнейшем ее рост замедлится из-за ограничений на стороне предложения, кроме того, усиливается дефицит свободных трудовых ресурсов, говорится в сообщении Банка России.
«
"Завершение фазы восстановления российской экономики означает, что в дальнейшем ее рост замедлится из-за ограничений на стороне предложения. Это в первую очередь касается состояния рынка труда, где усиливается дефицит свободных трудовых ресурсов. Безработица вновь обновила исторический минимум", - заявил регулятор.
При этом ЦБ также добавил, что невысокая географическая и межотраслевая мобильность рабочей силы является дополнительным структурным ограничением.
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
ЦБ повысил прогноз по годовой инфляции в России до шести-семи процентов
Вчера, 14:33
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала