https://ria.ru/20230915/ekonomika-1896539034.html

ЦБ допустил замедление роста российской экономики

ЦБ допустил замедление роста российской экономики - РИА Новости, 15.09.2023

ЦБ допустил замедление роста российской экономики

Завершение фазы восстановления экономики РФ означает, что в дальнейшем ее рост замедлится из-за ограничений на стороне предложения, кроме того, усиливается... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T14:36

2023-09-15T14:36

2023-09-15T14:42

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Завершение фазы восстановления экономики РФ означает, что в дальнейшем ее рост замедлится из-за ограничений на стороне предложения, кроме того, усиливается дефицит свободных трудовых ресурсов, говорится в сообщении Банка России. "Завершение фазы восстановления российской экономики означает, что в дальнейшем ее рост замедлится из-за ограничений на стороне предложения. Это в первую очередь касается состояния рынка труда, где усиливается дефицит свободных трудовых ресурсов. Безработица вновь обновила исторический минимум", - заявил регулятор. При этом ЦБ также добавил, что невысокая географическая и межотраслевая мобильность рабочей силы является дополнительным структурным ограничением.

https://ria.ru/20230915/inflyatsiya-1896537650.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)