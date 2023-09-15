https://ria.ru/20230915/ekonomika-1896539034.html
ЦБ допустил замедление роста российской экономики
ЦБ допустил замедление роста российской экономики - РИА Новости, 15.09.2023
ЦБ допустил замедление роста российской экономики
Завершение фазы восстановления экономики РФ означает, что в дальнейшем ее рост замедлится из-за ограничений на стороне предложения, кроме того, усиливается... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T14:36
2023-09-15T14:36
2023-09-15T14:42
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Завершение фазы восстановления экономики РФ означает, что в дальнейшем ее рост замедлится из-за ограничений на стороне предложения, кроме того, усиливается дефицит свободных трудовых ресурсов, говорится в сообщении Банка России. "Завершение фазы восстановления российской экономики означает, что в дальнейшем ее рост замедлится из-за ограничений на стороне предложения. Это в первую очередь касается состояния рынка труда, где усиливается дефицит свободных трудовых ресурсов. Безработица вновь обновила исторический минимум", - заявил регулятор. При этом ЦБ также добавил, что невысокая географическая и межотраслевая мобильность рабочей силы является дополнительным структурным ограничением.
https://ria.ru/20230915/inflyatsiya-1896537650.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ допустил замедление роста российской экономики
Центробанк: фаза восстановления экономики России завершена, ее рост замедлится