https://ria.ru/20230915/ekomeropriyatiya-1897793854.html

Почти полмиллиона жителей Москвы приняли участие в экомероприятиях

Почти полмиллиона жителей Москвы приняли участие в экомероприятиях - РИА Новости, 21.09.2023

Почти полмиллиона жителей Москвы приняли участие в экомероприятиях

Почти полмиллиона жителей Москвы приняли участие в экомероприятиях, которых с начала года было проведено более 9,5 тысячи, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-15T19:55

2023-09-15T19:55

2023-09-21T15:25

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Почти полмиллиона жителей Москвы приняли участие в экомероприятиях, которых с начала года было проведено более 9,5 тысячи, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Почти полмиллиона горожан приняли участие в экомероприятиях с начала года. Более 9,5 тысячи экомероприятий провело ГПБУ "Мосприрода" с начала года", - говорится в сообщении. Отмечается, что в экоцентрах и на природных территориях прошли природоохранные акции, экологические праздники, викторины, интерактивные занятия, лекции, экскурсии, мастер-классы, конкурсы, флешмобы, квесты, выставки и соревнования, VR-показы и киносеансы. Уточняется, что среди самых посещаемых событий: Выставка "Время цвести" в экоцентре "Цветоводство", ее посетило около трех тысяч человек. На выставке был представлен мир растений в различных видах искусства, техниках и необычных воплощениях. На втором месте профессиональный праздник защитников природы – День эколога-2023 – объединил более двух тысяч горожан. Каждый мог проявить свою эрудицию во время аукциона "Экологическая азбука", сделать бабочку в технике оригами и узнать о разнообразии этих насекомых на природных территориях Москвы. Также популярностью пользовался большой эколого-просветительский фестиваль "Экотур в Кусково" в экоцентре "Экошкола Кусково". Более 450 гостей приняли участие в экскурсиях, лекциях и занятиях на экологическую тематику, повысили уровень экологической культуры и естественнонаучной грамотности. Семейный квест "Приключения в мире насекомых" в экоцентре "Царская пасека" посетили около 300 человек.

https://ria.ru/20230605/ekomeropriyatiya-1876488524.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы, мосприрода