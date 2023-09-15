https://ria.ru/20230915/ekomeropriyatiya-1897793854.html
Почти полмиллиона жителей Москвы приняли участие в экомероприятиях
Почти полмиллиона жителей Москвы приняли участие в экомероприятиях - РИА Новости, 21.09.2023
Почти полмиллиона жителей Москвы приняли участие в экомероприятиях
Почти полмиллиона жителей Москвы приняли участие в экомероприятиях, которых с начала года было проведено более 9,5 тысячи, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-15T19:55
2023-09-15T19:55
2023-09-21T15:25
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Почти полмиллиона жителей Москвы приняли участие в экомероприятиях, которых с начала года было проведено более 9,5 тысячи, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Почти полмиллиона горожан приняли участие в экомероприятиях с начала года. Более 9,5 тысячи экомероприятий провело ГПБУ "Мосприрода" с начала года", - говорится в сообщении. Отмечается, что в экоцентрах и на природных территориях прошли природоохранные акции, экологические праздники, викторины, интерактивные занятия, лекции, экскурсии, мастер-классы, конкурсы, флешмобы, квесты, выставки и соревнования, VR-показы и киносеансы. Уточняется, что среди самых посещаемых событий: Выставка "Время цвести" в экоцентре "Цветоводство", ее посетило около трех тысяч человек. На выставке был представлен мир растений в различных видах искусства, техниках и необычных воплощениях. На втором месте профессиональный праздник защитников природы – День эколога-2023 – объединил более двух тысяч горожан. Каждый мог проявить свою эрудицию во время аукциона "Экологическая азбука", сделать бабочку в технике оригами и узнать о разнообразии этих насекомых на природных территориях Москвы. Также популярностью пользовался большой эколого-просветительский фестиваль "Экотур в Кусково" в экоцентре "Экошкола Кусково". Более 450 гостей приняли участие в экскурсиях, лекциях и занятиях на экологическую тематику, повысили уровень экологической культуры и естественнонаучной грамотности. Семейный квест "Приключения в мире насекомых" в экоцентре "Царская пасека" посетили около 300 человек.
https://ria.ru/20230605/ekomeropriyatiya-1876488524.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, мосприрода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Мосприрода
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Почти полмиллиона жителей Москвы приняли участие в экомероприятиях, которых с начала года было проведено более 9,5 тысячи, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Почти полмиллиона горожан приняли участие в экомероприятиях с начала года. Более 9,5 тысячи экомероприятий провело ГПБУ "Мосприрода
" с начала года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в экоцентрах и на природных территориях прошли природоохранные акции, экологические праздники, викторины, интерактивные занятия, лекции, экскурсии, мастер-классы, конкурсы, флешмобы, квесты, выставки и соревнования, VR-показы и киносеансы.
Уточняется, что среди самых посещаемых событий: Выставка "Время цвести" в экоцентре "Цветоводство", ее посетило около трех тысяч человек. На выставке был представлен мир растений в различных видах искусства, техниках и необычных воплощениях. На втором месте профессиональный праздник защитников природы – День эколога-2023 – объединил более двух тысяч горожан. Каждый мог проявить свою эрудицию во время аукциона "Экологическая азбука", сделать бабочку в технике оригами и узнать о разнообразии этих насекомых на природных территориях Москвы.
Также популярностью пользовался большой эколого-просветительский фестиваль "Экотур в Кусково" в экоцентре "Экошкола Кусково". Более 450 гостей приняли участие в экскурсиях, лекциях и занятиях на экологическую тематику, повысили уровень экологической культуры и естественнонаучной грамотности. Семейный квест "Приключения в мире насекомых" в экоцентре "Царская пасека" посетили около 300 человек.
Около 7000 экомероприятий провели специалисты "Мосприроды" с начала года