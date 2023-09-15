https://ria.ru/20230915/efrosinina-1896516770.html

Украинскую телеведущую Ефросинину заочно осудили за фейки о ВС России

Украинскую телеведущую Ефросинину заочно осудили за фейки о ВС России - РИА Новости, 15.09.2023

Украинскую телеведущую Ефросинину заочно осудили за фейки о ВС России

Басманный суд Москвы заочно приговорил к семи годам колонии украинскую телеведущую Марию Ефросинину за распространение фейков о российской армии, сообщили РИА... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T13:22

2023-09-15T13:22

2023-09-15T13:22

происшествия

москва

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

украина

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к семи годам колонии украинскую телеведущую Марию Ефросинину за распространение фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в суде. "Приговором Басманного районного суда Москвы Ефросининой назначено наказание в виде семи лет заочно", - сказала собеседница агентства. Ефросинина была признана виновной в распространении фейков о действиях российской армии по мотивам политической ненависти (пункт "д" часть 2 статьи 207.3 УК РФ). Она находится в розыске и реестре экстремистов Росфинмониторинга. По информации из открытых источников, Ефросинина - украинская телеведущая и общественный деятель. В 2005 году была одной из ведущих конкурса Евровидение.

https://ria.ru/20230807/sokolova-1888553167.html

москва

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), украина