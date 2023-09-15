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Украинскую телеведущую Ефросинину заочно осудили за фейки о ВС России - РИА Новости, 15.09.2023
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13:22 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/efrosinina-1896516770.html
Украинскую телеведущую Ефросинину заочно осудили за фейки о ВС России
Украинскую телеведущую Ефросинину заочно осудили за фейки о ВС России - РИА Новости, 15.09.2023
Украинскую телеведущую Ефросинину заочно осудили за фейки о ВС России
Басманный суд Москвы заочно приговорил к семи годам колонии украинскую телеведущую Марию Ефросинину за распространение фейков о российской армии, сообщили РИА... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T13:22
2023-09-15T13:22
происшествия
москва
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
украина
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к семи годам колонии украинскую телеведущую Марию Ефросинину за распространение фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в суде. "Приговором Басманного районного суда Москвы Ефросининой назначено наказание в виде семи лет заочно", - сказала собеседница агентства. Ефросинина была признана виновной в распространении фейков о действиях российской армии по мотивам политической ненависти (пункт "д" часть 2 статьи 207.3 УК РФ). Она находится в розыске и реестре экстремистов Росфинмониторинга. По информации из открытых источников, Ефросинина - украинская телеведущая и общественный деятель. В 2005 году была одной из ведущих конкурса Евровидение.
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происшествия, москва, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), украина
Происшествия, Москва, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Украина
Украинскую телеведущую Ефросинину заочно осудили за фейки о ВС России

Украинскую телеведущую Ефросинину осудили на семь лет колонии за фейки о ВС РФ

CC BY-SA 3.0 / Stefan Brending / Masha EfrosininaМария Ефросинина
Мария Ефросинина - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
CC BY-SA 3.0 / Stefan Brending / Masha Efrosinina
Мария Ефросинина . Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к семи годам колонии украинскую телеведущую Марию Ефросинину за распространение фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в суде.
"Приговором Басманного районного суда Москвы Ефросининой назначено наказание в виде семи лет заочно", - сказала собеседница агентства.
Ефросинина была признана виновной в распространении фейков о действиях российской армии по мотивам политической ненависти (пункт "д" часть 2 статьи 207.3 УК РФ).
Она находится в розыске и реестре экстремистов Росфинмониторинга.
По информации из открытых источников, Ефросинина - украинская телеведущая и общественный деятель. В 2005 году была одной из ведущих конкурса Евровидение.
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