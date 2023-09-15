https://ria.ru/20230915/dtp-1896613463.html
В Волгоградской области в ДТП погиб спасатель
В Волгоградской области в ДТП погиб спасатель - РИА Новости, 15.09.2023
В Волгоградской области в ДТП погиб спасатель
Легковушка на трассе в Волгоградской области съехала в кювет и перевернулась, в результате ДТП один человек погиб и трое пострадали, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T19:13
2023-09-15T19:13
2023-09-15T19:13
происшествия
волгоградская область
volkswagen group
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
volkswagen touareg
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ВОЛГОГРАД, 15 сен - РИА Новости. Легковушка на трассе в Волгоградской области съехала в кювет и перевернулась, в результате ДТП один человек погиб и трое пострадали, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по региону. По данным ГУМВД по Волгоградской области, в пятницу утром на трассе Жирновск-Рудня-Вешенская водитель Volkswagen Touran не справился с управлением и съехал в кювет, затем машина перевернулась. По информации полиции, водитель погиб, трое пассажиров с травмами доставлены в больницу. "Все четверо - это работники 37-й пожарно-спасательной части. Были не при исполнении", - сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
https://ria.ru/20230908/dtp-1895097086.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, волгоградская область, volkswagen group, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), volkswagen touareg
Происшествия, Волгоградская область, Volkswagen Group, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Volkswagen Touareg
В Волгоградской области в ДТП погиб спасатель
В перевернувшейся под Волгоградом машине погиб спасатель, еще трое пострадали