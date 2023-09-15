https://ria.ru/20230915/dtp-1896613463.html

В Волгоградской области в ДТП погиб спасатель

В Волгоградской области в ДТП погиб спасатель - РИА Новости, 15.09.2023

В Волгоградской области в ДТП погиб спасатель

Легковушка на трассе в Волгоградской области съехала в кювет и перевернулась, в результате ДТП один человек погиб и трое пострадали, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T19:13

2023-09-15T19:13

2023-09-15T19:13

происшествия

волгоградская область

volkswagen group

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

volkswagen touareg

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ВОЛГОГРАД, 15 сен - РИА Новости. Легковушка на трассе в Волгоградской области съехала в кювет и перевернулась, в результате ДТП один человек погиб и трое пострадали, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по региону. По данным ГУМВД по Волгоградской области, в пятницу утром на трассе Жирновск-Рудня-Вешенская водитель Volkswagen Touran не справился с управлением и съехал в кювет, затем машина перевернулась. По информации полиции, водитель погиб, трое пассажиров с травмами доставлены в больницу. "Все четверо - это работники 37-й пожарно-спасательной части. Были не при исполнении", - сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.

https://ria.ru/20230908/dtp-1895097086.html

волгоградская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, волгоградская область, volkswagen group, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), volkswagen touareg