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В ДТП с маршруткой в Саратове пострадал несовершеннолетний - РИА Новости, 15.09.2023
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19:04 15.09.2023 (обновлено: 19:33 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/dtp-1896612510.html
В ДТП с маршруткой в Саратове пострадал несовершеннолетний
В ДТП с маршруткой в Саратове пострадал несовершеннолетний - РИА Новости, 15.09.2023
В ДТП с маршруткой в Саратове пострадал несовершеннолетний
Среди пострадавших в ДТП с маршрутным микроавтобусом, столкнувшимся с деревом в Саратове, один несовершеннолетний, сообщается в телеграм-канале регионального... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T19:04
2023-09-15T19:33
происшествия
саратов
россия
следственный комитет россии (ск рф)
гибдд мвд рф
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САРАТОВ, 15 сен - РИА Новости. Среди пострадавших в ДТП с маршрутным микроавтобусом, столкнувшимся с деревом в Саратове, один несовершеннолетний, сообщается в телеграм-канале регионального управления СК РФ. Ранее в ГИБДД сообщили, что микроавтобус "Газель", следовавший по маршруту 46А, врезался в дерево напротив дома 107 по улице 50 лет Октября, в больницу доставили восемь пассажиров, водитель не пострадал. В правительстве региона уточнили, что семеро пострадавших госпитализированы, еще один отказался от госпитализации. "Следователями СК проводится доследственная проверка по факту ДТП в городе Саратове… В результате ДТП пострадали пассажиры, в том числе несовершеннолетний, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении. Прокуратура региона в телеграм-канале уточняет, что ведомство контролирует работу экстренных служб на месте ДТП, в также взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки.Надзорное ведомство опубликовало видео момента ДТП с маршрутным микроавтобусом. Согласно записи с видеорегистратора одной из машин, маршрутка в Саратове на Т-образном перекрестке на полном ходу вылетела со второстепенной дороги, пересекла главную трассу, бордюр и врезалась в дерево.Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что одной из версий причин ДТП является неисправность тормозов у маршрутки.
https://ria.ru/20230825/dtp-1892155872.html
саратов
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происшествия, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф
Происшествия, Саратов, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), ГИБДД МВД РФ
В ДТП с маршруткой в Саратове пострадал несовершеннолетний

Среди пострадавших в ДТП с маршруткой в Саратове есть несовершеннолетний

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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САРАТОВ, 15 сен - РИА Новости. Среди пострадавших в ДТП с маршрутным микроавтобусом, столкнувшимся с деревом в Саратове, один несовершеннолетний, сообщается в телеграм-канале регионального управления СК РФ.
Ранее в ГИБДД сообщили, что микроавтобус "Газель", следовавший по маршруту 46А, врезался в дерево напротив дома 107 по улице 50 лет Октября, в больницу доставили восемь пассажиров, водитель не пострадал. В правительстве региона уточнили, что семеро пострадавших госпитализированы, еще один отказался от госпитализации.
«
"Следователями СК проводится доследственная проверка по факту ДТП в городе Саратове… В результате ДТП пострадали пассажиры, в том числе несовершеннолетний, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Прокуратура региона в телеграм-канале уточняет, что ведомство контролирует работу экстренных служб на месте ДТП, в также взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки.
Надзорное ведомство опубликовало видео момента ДТП с маршрутным микроавтобусом. Согласно записи с видеорегистратора одной из машин, маршрутка в Саратове на Т-образном перекрестке на полном ходу вылетела со второстепенной дороги, пересекла главную трассу, бордюр и врезалась в дерево.
Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что одной из версий причин ДТП является неисправность тормозов у маршрутки.
ДТП с участием иномарки и маршрутки в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
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ПроисшествияСаратовРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ГИБДД МВД РФ
 
 
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