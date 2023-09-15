В ДТП с маршруткой в Саратове пострадал несовершеннолетний
Среди пострадавших в ДТП с маршруткой в Саратове есть несовершеннолетний
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
САРАТОВ, 15 сен - РИА Новости. Среди пострадавших в ДТП с маршрутным микроавтобусом, столкнувшимся с деревом в Саратове, один несовершеннолетний, сообщается в телеграм-канале регионального управления СК РФ.
Ранее в ГИБДД сообщили, что микроавтобус "Газель", следовавший по маршруту 46А, врезался в дерево напротив дома 107 по улице 50 лет Октября, в больницу доставили восемь пассажиров, водитель не пострадал. В правительстве региона уточнили, что семеро пострадавших госпитализированы, еще один отказался от госпитализации.
«
"Следователями СК проводится доследственная проверка по факту ДТП в городе Саратове… В результате ДТП пострадали пассажиры, в том числе несовершеннолетний, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Прокуратура региона в телеграм-канале уточняет, что ведомство контролирует работу экстренных служб на месте ДТП, в также взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки.
Надзорное ведомство опубликовало видео момента ДТП с маршрутным микроавтобусом. Согласно записи с видеорегистратора одной из машин, маршрутка в Саратове на Т-образном перекрестке на полном ходу вылетела со второстепенной дороги, пересекла главную трассу, бордюр и врезалась в дерево.
Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что одной из версий причин ДТП является неисправность тормозов у маршрутки.