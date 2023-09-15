https://ria.ru/20230915/dtp-1896612510.html

В ДТП с маршруткой в Саратове пострадал несовершеннолетний

В ДТП с маршруткой в Саратове пострадал несовершеннолетний - РИА Новости, 15.09.2023

В ДТП с маршруткой в Саратове пострадал несовершеннолетний

Среди пострадавших в ДТП с маршрутным микроавтобусом, столкнувшимся с деревом в Саратове, один несовершеннолетний, сообщается в телеграм-канале регионального... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T19:04

2023-09-15T19:04

2023-09-15T19:33

происшествия

саратов

россия

следственный комитет россии (ск рф)

гибдд мвд рф

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САРАТОВ, 15 сен - РИА Новости. Среди пострадавших в ДТП с маршрутным микроавтобусом, столкнувшимся с деревом в Саратове, один несовершеннолетний, сообщается в телеграм-канале регионального управления СК РФ. Ранее в ГИБДД сообщили, что микроавтобус "Газель", следовавший по маршруту 46А, врезался в дерево напротив дома 107 по улице 50 лет Октября, в больницу доставили восемь пассажиров, водитель не пострадал. В правительстве региона уточнили, что семеро пострадавших госпитализированы, еще один отказался от госпитализации. "Следователями СК проводится доследственная проверка по факту ДТП в городе Саратове… В результате ДТП пострадали пассажиры, в том числе несовершеннолетний, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении. Прокуратура региона в телеграм-канале уточняет, что ведомство контролирует работу экстренных служб на месте ДТП, в также взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки.Надзорное ведомство опубликовало видео момента ДТП с маршрутным микроавтобусом. Согласно записи с видеорегистратора одной из машин, маршрутка в Саратове на Т-образном перекрестке на полном ходу вылетела со второстепенной дороги, пересекла главную трассу, бордюр и врезалась в дерево.Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что одной из версий причин ДТП является неисправность тормозов у маршрутки.

https://ria.ru/20230825/dtp-1892155872.html

саратов

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф