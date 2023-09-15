https://ria.ru/20230915/dtp-1896599848.html

В Саратове маршрутка врезалась в дерево

В Саратове маршрутка врезалась в дерево - РИА Новости, 15.09.2023

В Саратове маршрутка врезалась в дерево

Маршрутный микроавтобус врезался в дерево в Саратове, в больницу попали восемь пассажиров, сообщили в городском отделе ГИБДД. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T17:53

2023-09-15T17:53

2023-09-15T19:21

происшествия

саратов

гибдд мвд рф

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САРАТОВ, 15 сен - РИА Новости. Маршрутный микроавтобус врезался в дерево в Саратове, в больницу попали восемь пассажиров, сообщили в городском отделе ГИБДД.ДТП произошло в 17.55 (16.55 мск) напротив дома 107 по улице 50 лет Октября."По предварительным данным, водитель 1967 года рождения, управляя автомашиной "Газель" маршрута 46А, в пути следования не справился с управлением и допустил наезд на препятствие - дерево. В больницу доставлены восемь пассажиров", - сказали журналистам в пресс-службе отдела.В ведомстве уточнили, что водитель не пострадал.Как сообщает пресс-служба губернатора в своем телеграм-канале, в результате ДТП семеро пострадавших госпитализированы, еще один отказался от госпитализации."По поручению губернатора Романа Бусаргина на место был направлен начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин. Минздраву (области) поручено организовать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230818/dtp-1890909005.html

саратов

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, саратов, гибдд мвд рф