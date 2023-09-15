https://ria.ru/20230915/dtp-1896521027.html

В Саратове в ДТП с автобусом пострадали ребенок и два взрослых

В Саратове в ДТП с автобусом пострадали ребенок и два взрослых - РИА Новости, 15.09.2023

В Саратове в ДТП с автобусом пострадали ребенок и два взрослых

Грузовик и автобус столкнулись в Саратове, в результате пострадали три человека, включая ребенка, сообщил начальник управления обеспечения безопасности... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T13:41

2023-09-15T13:41

2023-09-15T13:48

происшествия

саратов

кировский район

россия

гибдд мвд рф

следственный комитет россии (ск рф)

mercedes

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САРАТОВ, 15 сен - РИА Новости. Грузовик и автобус столкнулись в Саратове, в результате пострадали три человека, включая ребенка, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства области Юрий Юрин. "В 12.51 (11.51 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Кировском районе на улице Танкистов у дома 36 произошло столкновение пассажирского автобуса и грузовой "Газели". В результате ДТП из пассажирского автобуса пострадали две женщины 1986 и 1972 годов рождения и ребенок 2,5 лет. Пострадавшим оказывается медицинская помощь с последующей госпитализацией в больницу", - написал Юрин в своем телеграм-канале. На фото, предоставленном журналистам пресс-службой городского отдела ГИБДД, запечатлено, что в аварию попал автобус Mercedes городского маршрута №90, а само ДТП произошло вблизи перекрестка. Региональное управление СК РФ в своем телеграм-канале сообщило, что по факту ДТП проводится процессуальная проверка.

https://ria.ru/20230915/dtp-1896459644.html

https://ria.ru/20230913/sud-1896193866.html

саратов

кировский район

россия

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происшествия, саратов, кировский район, россия, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф), mercedes