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В Саратове в ДТП с автобусом пострадали ребенок и два взрослых - РИА Новости, 15.09.2023
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13:41 15.09.2023 (обновлено: 13:48 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/dtp-1896521027.html
В Саратове в ДТП с автобусом пострадали ребенок и два взрослых
В Саратове в ДТП с автобусом пострадали ребенок и два взрослых - РИА Новости, 15.09.2023
В Саратове в ДТП с автобусом пострадали ребенок и два взрослых
Грузовик и автобус столкнулись в Саратове, в результате пострадали три человека, включая ребенка, сообщил начальник управления обеспечения безопасности... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T13:41
2023-09-15T13:48
происшествия
саратов
кировский район
россия
гибдд мвд рф
следственный комитет россии (ск рф)
mercedes
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САРАТОВ, 15 сен - РИА Новости. Грузовик и автобус столкнулись в Саратове, в результате пострадали три человека, включая ребенка, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства области Юрий Юрин. "В 12.51 (11.51 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Кировском районе на улице Танкистов у дома 36 произошло столкновение пассажирского автобуса и грузовой "Газели". В результате ДТП из пассажирского автобуса пострадали две женщины 1986 и 1972 годов рождения и ребенок 2,5 лет. Пострадавшим оказывается медицинская помощь с последующей госпитализацией в больницу", - написал Юрин в своем телеграм-канале. На фото, предоставленном журналистам пресс-службой городского отдела ГИБДД, запечатлено, что в аварию попал автобус Mercedes городского маршрута №90, а само ДТП произошло вблизи перекрестка. Региональное управление СК РФ в своем телеграм-канале сообщило, что по факту ДТП проводится процессуальная проверка.
https://ria.ru/20230915/dtp-1896459644.html
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саратов
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происшествия, саратов, кировский район, россия, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф), mercedes
Происшествия, Саратов, Кировский район, Россия, ГИБДД МВД РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Mercedes
В Саратове в ДТП с автобусом пострадали ребенок и два взрослых

В Саратове в результате ДТП пострадали три человека, включая ребенка

© Фото : Юрий Юрин/TelegramМесто ДТП в Саратове, в результате которого столкнулись грузовик и автобус. 15 сентября, 2023
Место ДТП в Саратове, в результате которого столкнулись грузовик и автобус. 15 сентября, 2023 - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© Фото : Юрий Юрин/Telegram
Место ДТП в Саратове, в результате которого столкнулись грузовик и автобус. 15 сентября, 2023
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САРАТОВ, 15 сен - РИА Новости. Грузовик и автобус столкнулись в Саратове, в результате пострадали три человека, включая ребенка, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства области Юрий Юрин.
"В 12.51 (11.51 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Кировском районе на улице Танкистов у дома 36 произошло столкновение пассажирского автобуса и грузовой "Газели". В результате ДТП из пассажирского автобуса пострадали две женщины 1986 и 1972 годов рождения и ребенок 2,5 лет. Пострадавшим оказывается медицинская помощь с последующей госпитализацией в больницу", - написал Юрин в своем телеграм-канале.
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На фото, предоставленном журналистам пресс-службой городского отдела ГИБДД, запечатлено, что в аварию попал автобус Mercedes городского маршрута №90, а само ДТП произошло вблизи перекрестка.
Региональное управление СК РФ в своем телеграм-канале сообщило, что по факту ДТП проводится процессуальная проверка.
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ПроисшествияСаратовКировский районРоссияГИБДД МВД РФСледственный комитет России (СК РФ)Mercedes
 
 
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