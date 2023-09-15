https://ria.ru/20230915/dtp-1896459644.html
Стала известна предварительная причина ДТП в центре Москвы
Стала известна предварительная причина ДТП в центре Москвы - РИА Новости, 15.09.2023
Стала известна предварительная причина ДТП в центре Москвы
Виновник ДТП в центре Москвы, где пострадали пять человек, по предварительным данным, сел за руль пьяным и не имел водительских прав, сообщает столичная... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T09:55
2023-09-15T09:55
2023-09-15T17:23
происшествия
москва
авто
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Виновник ДТП в центре Москвы, где пострадали пять человек, по предварительным данным, сел за руль пьяным и не имел водительских прав, сообщает столичная прокуратура. Как ранее сообщал столичный дептранс, авария с участием двух машин произошла на 1-ой Тверской-Ямской улице в Москве. Департамент также опубликовал видео ДТП, на котором видно, как автомобиль двигается быстрее потока, врезается во что-то на обочине и, перевернувшись, пересекает перекресток, влетая сзади в автомобиль, следовавший в попутном направлении. Госавтоинспекция Москвы уточнила, что в ДТП пострадали пять человек. "По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля Mercedes Benz сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительского удостоверения на право управления транспортным средством", - говорится в сообщении. Одна из пассажирок такси, в которое влетела иномарка, находится в тяжелом состоянии.Позднее стало известно, что за последний год за виновником ДТП числятся около 1000 эпизодов превышения скорости.
https://ria.ru/20230912/dtp-1895976595.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, москва, авто
Происшествия, Москва, Авто
Стала известна предварительная причина ДТП в центре Москвы
Виновник ДТП в центре Москвы, предварительно, сел за руль пьяным и без прав
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.
Виновник ДТП в центре Москвы, где пострадали пять человек, по предварительным данным, сел за руль пьяным и не имел водительских прав, сообщает
столичная прокуратура.
Как ранее сообщал столичный дептранс, авария с участием двух машин произошла на 1-ой Тверской-Ямской улице в Москве. Департамент также опубликовал видео ДТП, на котором видно, как автомобиль двигается быстрее потока, врезается во что-то на обочине и, перевернувшись, пересекает перекресток, влетая сзади в автомобиль, следовавший в попутном направлении. Госавтоинспекция Москвы уточнила, что в ДТП пострадали пять человек.
"По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля Mercedes Benz сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительского удостоверения на право управления транспортным средством", - говорится в сообщении.
Одна из пассажирок такси, в которое влетела иномарка, находится в тяжелом состоянии.
Позднее стало известно, что за последний год за виновником ДТП числятся около 1000 эпизодов превышения скорости.
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