https://ria.ru/20230915/dtp-1896459644.html

Стала известна предварительная причина ДТП в центре Москвы

Стала известна предварительная причина ДТП в центре Москвы - РИА Новости, 15.09.2023

Стала известна предварительная причина ДТП в центре Москвы

Виновник ДТП в центре Москвы, где пострадали пять человек, по предварительным данным, сел за руль пьяным и не имел водительских прав, сообщает столичная... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T09:55

2023-09-15T09:55

2023-09-15T17:23

происшествия

москва

авто

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Виновник ДТП в центре Москвы, где пострадали пять человек, по предварительным данным, сел за руль пьяным и не имел водительских прав, сообщает столичная прокуратура. Как ранее сообщал столичный дептранс, авария с участием двух машин произошла на 1-ой Тверской-Ямской улице в Москве. Департамент также опубликовал видео ДТП, на котором видно, как автомобиль двигается быстрее потока, врезается во что-то на обочине и, перевернувшись, пересекает перекресток, влетая сзади в автомобиль, следовавший в попутном направлении. Госавтоинспекция Москвы уточнила, что в ДТП пострадали пять человек. "По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля Mercedes Benz сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительского удостоверения на право управления транспортным средством", - говорится в сообщении. Одна из пассажирок такси, в которое влетела иномарка, находится в тяжелом состоянии.Позднее стало известно, что за последний год за виновником ДТП числятся около 1000 эпизодов превышения скорости.

https://ria.ru/20230912/dtp-1895976595.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, авто