https://ria.ru/20230915/dtp-1896451179.html

При столкновении двух машин в центре Москвы пострадали пять человек

При столкновении двух машин в центре Москвы пострадали пять человек - РИА Новости, 15.09.2023

При столкновении двух машин в центре Москвы пострадали пять человек

Две иномарки столкнулись в центре Москвы, по предварительным данным, пострадали пять человек, сообщили в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T08:53

2023-09-15T08:53

2023-09-15T10:07

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896459422_485:0:3344:1608_1920x0_80_0_0_0285e052b93aa841f319e7bb4053b423.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Две иномарки столкнулись в центре Москвы, по предварительным данным, пострадали пять человек, сообщили в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.Как ранее сообщал столичный дептранс, авария с участием двух машин произошла на 1-ой Тверской-Ямской улице в Москве. Департамент также опубликовал видео ДТП, на котором видно, как автомобиль двигается быстрее потока, врезается во что-то на обочине и, перевернувшись, пересекает перекресток, влетая сзади в автомобиль, следовавший в попутном направлении. "По предварительным данным, пострадали четыре человека", - сказали в главке, уточнив, что по факту аварии проводится проверка. Позднее Госавтоинспекция Москвы в своем телеграм-канале сообщила, что в ДТП пострадали пять человек. Уточняется, что пострадавшие, среди которых оба водителя иномарок и три пассажира такси, доставлены в больницу.

https://ria.ru/20230909/dtp-1895227059.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва