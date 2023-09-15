https://ria.ru/20230915/dtp-1896451179.html
При столкновении двух машин в центре Москвы пострадали пять человек
При столкновении двух машин в центре Москвы пострадали пять человек - РИА Новости, 15.09.2023
При столкновении двух машин в центре Москвы пострадали пять человек
Две иномарки столкнулись в центре Москвы, по предварительным данным, пострадали пять человек, сообщили в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T08:53
2023-09-15T08:53
2023-09-15T10:07
происшествия
москва
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Две иномарки столкнулись в центре Москвы, по предварительным данным, пострадали пять человек, сообщили в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.Как ранее сообщал столичный дептранс, авария с участием двух машин произошла на 1-ой Тверской-Ямской улице в Москве. Департамент также опубликовал видео ДТП, на котором видно, как автомобиль двигается быстрее потока, врезается во что-то на обочине и, перевернувшись, пересекает перекресток, влетая сзади в автомобиль, следовавший в попутном направлении. "По предварительным данным, пострадали четыре человека", - сказали в главке, уточнив, что по факту аварии проводится проверка. Позднее Госавтоинспекция Москвы в своем телеграм-канале сообщила, что в ДТП пострадали пять человек. Уточняется, что пострадавшие, среди которых оба водителя иномарок и три пассажира такси, доставлены в больницу.
https://ria.ru/20230909/dtp-1895227059.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
При столкновении двух машин в центре Москвы пострадали пять человек
При столкновении двух иномарок в центре Москвы пострадали пять человек
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.
Две иномарки столкнулись в центре Москвы, по предварительным данным, пострадали пять человек, сообщили в телеграм-канале
Госавтоинспекции Москвы.
Как ранее сообщал столичный дептранс, авария с участием двух машин произошла на 1-ой Тверской-Ямской улице в Москве. Департамент также опубликовал видео ДТП, на котором видно, как автомобиль двигается быстрее потока, врезается во что-то на обочине и, перевернувшись, пересекает перекресток, влетая сзади в автомобиль, следовавший в попутном направлении.
"По предварительным данным, пострадали четыре человека", - сказали в главке, уточнив, что по факту аварии проводится проверка.
Позднее Госавтоинспекция Москвы в своем телеграм-канале сообщила, что в ДТП пострадали пять человек. Уточняется, что пострадавшие, среди которых оба водителя иномарок и три пассажира такси, доставлены в больницу.
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