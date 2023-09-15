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В центре Москвы в результате ДТП перевернулся автомобиль
В центре Москвы в результате ДТП перевернулся автомобиль - РИА Новости, 15.09.2023
В центре Москвы в результате ДТП перевернулся автомобиль
Водитель машины в центре Москвы не справился с управлением, столкнулся с другим автомобилем и перевернулся, информация о пострадавших уточняется, сообщает... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T03:30
2023-09-15T03:30
2023-09-15T04:04
москва
происшествия
департамент транспорта г. москвы
авто
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Водитель машины в центре Москвы не справился с управлением, столкнулся с другим автомобилем и перевернулся, информация о пострадавших уточняется, сообщает столичный департамент транспорта. "На 1-й Тверской-Ямской улице (в районе дома 36с1) водитель не справился с управлением и совершил столкновение с другим автомобилем, а затем перевернулся... Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Перекрыты две полосы в сторону области и одна полоса в сторону центра", - говорится в сообщении. Дептранс также опубликовал видео ДТП, на кадрах видно, как автомобиль двигается быстрее потока, врезается во что-то на обочине и, перевернувшись, пересекает перекресток, влетая сзади в автомобиль, следовавший в попутном направлении. На месте работают оперативные службы города.
https://ria.ru/20230913/sud-1896193866.html
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москва, происшествия, департамент транспорта г. москвы, авто
Москва, Происшествия, Департамент транспорта г. Москвы, Авто
В центре Москвы в результате ДТП перевернулся автомобиль
На 1-й Тверской-Ямской улице в Москве автомобиль попал в ДТП и перевернулся