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В центре Москвы в результате ДТП перевернулся автомобиль - РИА Новости, 15.09.2023
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03:30 15.09.2023 (обновлено: 04:04 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/dtp-1896437546.html
В центре Москвы в результате ДТП перевернулся автомобиль
В центре Москвы в результате ДТП перевернулся автомобиль - РИА Новости, 15.09.2023
В центре Москвы в результате ДТП перевернулся автомобиль
Водитель машины в центре Москвы не справился с управлением, столкнулся с другим автомобилем и перевернулся, информация о пострадавших уточняется, сообщает... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T03:30
2023-09-15T04:04
москва
происшествия
департамент транспорта г. москвы
авто
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Водитель машины в центре Москвы не справился с управлением, столкнулся с другим автомобилем и перевернулся, информация о пострадавших уточняется, сообщает столичный департамент транспорта. "На 1-й Тверской-Ямской улице (в районе дома 36с1) водитель не справился с управлением и совершил столкновение с другим автомобилем, а затем перевернулся... Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Перекрыты две полосы в сторону области и одна полоса в сторону центра", - говорится в сообщении. Дептранс также опубликовал видео ДТП, на кадрах видно, как автомобиль двигается быстрее потока, врезается во что-то на обочине и, перевернувшись, пересекает перекресток, влетая сзади в автомобиль, следовавший в попутном направлении. На месте работают оперативные службы города.
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москва, происшествия, департамент транспорта г. москвы, авто
Москва, Происшествия, Департамент транспорта г. Москвы, Авто
В центре Москвы в результате ДТП перевернулся автомобиль

На 1-й Тверской-Ямской улице в Москве автомобиль попал в ДТП и перевернулся

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Водитель машины в центре Москвы не справился с управлением, столкнулся с другим автомобилем и перевернулся, информация о пострадавших уточняется, сообщает столичный департамент транспорта.
"На 1-й Тверской-Ямской улице (в районе дома 36с1) водитель не справился с управлением и совершил столкновение с другим автомобилем, а затем перевернулся... Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Перекрыты две полосы в сторону области и одна полоса в сторону центра", - говорится в сообщении.
Дептранс также опубликовал видео ДТП, на кадрах видно, как автомобиль двигается быстрее потока, врезается во что-то на обочине и, перевернувшись, пересекает перекресток, влетая сзади в автомобиль, следовавший в попутном направлении.
На месте работают оперативные службы города.
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