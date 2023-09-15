https://ria.ru/20230915/doroga-1896529746.html

Китай может построить высокоскоростную железную дорогу до Тайваня

Китай может построить высокоскоростную железную дорогу до Тайваня - РИА Новости, 15.09.2023

Китай может построить высокоскоростную железную дорогу до Тайваня

Пекин обладает возможностями для строительства высокоскоростной железной дороги через Тайваньский пролив, сообщает издание South China Morning Post (SCMP) со... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T14:14

2023-09-15T14:14

2023-09-15T14:14

в мире

китай

нэнси пелоси

тайвань

технологии

фуцзянь

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пекин обладает возможностями для строительства высокоскоростной железной дороги через Тайваньский пролив, сообщает издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на заявление заместителя главы Государственного комитета по развитию и реформам КНР Цун Ляна. По словам чиновника, сегодня Китай обладает инженерными и техническими возможностями для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали из материковой провинции Фуцзянь до острова Тайвань. Подробной информации о самой дороге и сроках строительства пока нет. "Мы должны работать вместе, чтобы реализовать мечту людей с обеих сторон о пересечении Тайваньского пролива на скоростном поезде в ближайшее время", – цитирует SCMP слова Цун Ляна. Как отмечает Цун Лян, железная дорога между материком и островом поможет тайваньским товарам попадать на рынки Евразии, при этом развивая китайскую экономическую инициативу "Один пояс, один путь". В среду Центральный комитет КПК и Государственный совет КНР совместно опубликовали план по углублению интеграции с Тайванем через самую близкую к нему провинцию Фуцзянь. В директиве, состоящей из 21 пункта, говорится о превращении китайской провинции в "демонстрационную зону" для граждан и компаний, которые решат переехать с острова на материк. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230802/doroga-1887839458.html

https://ria.ru/20230912/laos-1895765920.html

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в мире, китай, нэнси пелоси, тайвань, технологии, фуцзянь