Китай может построить высокоскоростную железную дорогу до Тайваня
Китай может построить высокоскоростную железную дорогу через Тайваньский пролив
© AP Photo / Alexander F. Yuan, fileСкоростной поезд в Пекине
© AP Photo / Alexander F. Yuan, file
Скоростной поезд в Пекине. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пекин обладает возможностями для строительства высокоскоростной железной дороги через Тайваньский пролив, сообщает издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на заявление заместителя главы Государственного комитета по развитию и реформам КНР Цун Ляна.
По словам чиновника, сегодня Китай обладает инженерными и техническими возможностями для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали из материковой провинции Фуцзянь до острова Тайвань. Подробной информации о самой дороге и сроках строительства пока нет.
«
"Мы должны работать вместе, чтобы реализовать мечту людей с обеих сторон о пересечении Тайваньского пролива на скоростном поезде в ближайшее время", – цитирует SCMP слова Цун Ляна.
Как отмечает Цун Лян, железная дорога между материком и островом поможет тайваньским товарам попадать на рынки Евразии, при этом развивая китайскую экономическую инициативу "Один пояс, один путь".
В среду Центральный комитет КПК и Государственный совет КНР совместно опубликовали план по углублению интеграции с Тайванем через самую близкую к нему провинцию Фуцзянь. В директиве, состоящей из 21 пункта, говорится о превращении китайской провинции в "демонстрационную зону" для граждан и компаний, которые решат переехать с острова на материк.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.