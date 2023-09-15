Рейтинг@Mail.ru
Китай может построить высокоскоростную железную дорогу до Тайваня - РИА Новости, 15.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/doroga-1896529746.html
Китай может построить высокоскоростную железную дорогу до Тайваня
Китай может построить высокоскоростную железную дорогу до Тайваня - РИА Новости, 15.09.2023
Китай может построить высокоскоростную железную дорогу до Тайваня
Пекин обладает возможностями для строительства высокоскоростной железной дороги через Тайваньский пролив, сообщает издание South China Morning Post (SCMP) со... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T14:14
2023-09-15T14:14
в мире
китай
нэнси пелоси
тайвань
технологии
фуцзянь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104375/18/1043751888_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_44045c846966cab1c14d03615bcdc1e3.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пекин обладает возможностями для строительства высокоскоростной железной дороги через Тайваньский пролив, сообщает издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на заявление заместителя главы Государственного комитета по развитию и реформам КНР Цун Ляна. По словам чиновника, сегодня Китай обладает инженерными и техническими возможностями для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали из материковой провинции Фуцзянь до острова Тайвань. Подробной информации о самой дороге и сроках строительства пока нет. "Мы должны работать вместе, чтобы реализовать мечту людей с обеих сторон о пересечении Тайваньского пролива на скоростном поезде в ближайшее время", – цитирует SCMP слова Цун Ляна. Как отмечает Цун Лян, железная дорога между материком и островом поможет тайваньским товарам попадать на рынки Евразии, при этом развивая китайскую экономическую инициативу "Один пояс, один путь". В среду Центральный комитет КПК и Государственный совет КНР совместно опубликовали план по углублению интеграции с Тайванем через самую близкую к нему провинцию Фуцзянь. В директиве, состоящей из 21 пункта, говорится о превращении китайской провинции в "демонстрационную зону" для граждан и компаний, которые решат переехать с острова на материк. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230802/doroga-1887839458.html
https://ria.ru/20230912/laos-1895765920.html
китай
тайвань
фуцзянь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104375/18/1043751888_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_0f1f2461209a55a81a4ae9602bd91e12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, нэнси пелоси, тайвань, технологии, фуцзянь
В мире, Китай, Нэнси Пелоси, Тайвань, Технологии, Фуцзянь
Китай может построить высокоскоростную железную дорогу до Тайваня

Китай может построить высокоскоростную железную дорогу через Тайваньский пролив

© AP Photo / Alexander F. Yuan, fileСкоростной поезд в Пекине
Скоростной поезд в Пекине - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© AP Photo / Alexander F. Yuan, file
Скоростной поезд в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пекин обладает возможностями для строительства высокоскоростной железной дороги через Тайваньский пролив, сообщает издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на заявление заместителя главы Государственного комитета по развитию и реформам КНР Цун Ляна.
По словам чиновника, сегодня Китай обладает инженерными и техническими возможностями для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали из материковой провинции Фуцзянь до острова Тайвань. Подробной информации о самой дороге и сроках строительства пока нет.
Вид на Белград - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Сербию и Северную Македонию соединят скоростной железной дорогой
2 августа, 17:52
«
"Мы должны работать вместе, чтобы реализовать мечту людей с обеих сторон о пересечении Тайваньского пролива на скоростном поезде в ближайшее время", – цитирует SCMP слова Цун Ляна.
Как отмечает Цун Лян, железная дорога между материком и островом поможет тайваньским товарам попадать на рынки Евразии, при этом развивая китайскую экономическую инициативу "Один пояс, один путь".
В среду Центральный комитет КПК и Государственный совет КНР совместно опубликовали план по углублению интеграции с Тайванем через самую близкую к нему провинцию Фуцзянь. В директиве, состоящей из 21 пункта, говорится о превращении китайской провинции в "демонстрационную зону" для граждан и компаний, которые решат переехать с острова на материк.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Президент РФ Владимир Путин и вице-президент Лаосской Народно-Демократической Республики Пани Ятхоту во время встречи на полях VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Вице-президент Лаоса предложила расширить лаосско-китайскую железную дорогу
12 сентября, 10:38
 
В миреКитайНэнси ПелосиТайваньТехнологииФуцзянь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала