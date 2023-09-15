https://ria.ru/20230915/donetsk-1896474932.html

Украинские войска выпустили по Донецку восемь кассетных снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку восемь кассетных снарядов - РИА Новости, 15.09.2023

Украинские войска выпустили по Донецку восемь кассетных снарядов

Украинские войска за пять минут выпустили восемь кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому, Куйбышевскому и Кировскому районам... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T11:03

2023-09-15T11:03

2023-09-15T11:03

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили восемь кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому, Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.35 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 10.35 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 10.40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, украинские войска с 8.45 по 10.30 выпустили в общей сложности еще 14 снарядов "натовского" калибра по районам Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе Донецка, а Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230914/ukraina-1896237337.html

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донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины