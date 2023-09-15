https://ria.ru/20230915/donetsk-1896452431.html

Украинские войска выпустили два кассетных снаряда по Донецку

Украинские войска выпустили два кассетных снаряда по Донецку - РИА Новости, 15.09.2023

Украинские войска выпустили два кассетных снаряда по Донецку

Украинские войска выпустили два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в пятницу в представительстве... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T09:07

2023-09-15T09:07

2023-09-15T09:07

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 15 сен – РИА Новости. Украинские войска выпустили два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.25– населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Через десять минут эти два района Донецка и Червоногвардейский район Макеевки вновь подверглись обстрелу снарядами калибра 155 миллиметров, выпущено по три боеприпаса. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230915/terakt-1896396530.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, донецк, макеевка, донецкая народная республика