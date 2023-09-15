https://ria.ru/20230915/donetsk-1896450549.html

ВСУ выпустили утром по Донецку и Макеевке 25 снарядов

ВСУ выпустили утром по Донецку и Макеевке 25 снарядов - РИА Новости, 15.09.2023

ВСУ выпустили утром по Донецку и Макеевке 25 снарядов

Украинские войска с утра обстреливают районы Донецка и Макеевку, выпустив за два часа двадцать пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, из них два –... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T08:39

2023-09-15T08:39

2023-09-15T08:39

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 15 сен – РИА Новости. Украинские войска с утра обстреливают районы Донецка и Макеевку, выпустив за два часа двадцать пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, из них два – кассетного типа, сообщили в пятницу в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:35 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном представительства. По данным ведомства, за два часа с 5.40 украинские войска многократно обстреливали Червоногвардейский район Макеевки, а также Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив по ним в общей сложности двадцать три снаряда калибра 155 миллиметров. Кроме того, в 4.00 обстреляли Ясиноватский район республики четырьмя снарядами указанного калибра. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230915/evropa-1896445673.html

https://ria.ru/20230915/ukraina-1896434248.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия