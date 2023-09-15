ВСУ выпустили утром по Донецку и Макеевке 25 снарядов
ВСУ выпустили утром по Донецку и Макеевке 25 снарядов, включая кассетные
Разбитое стекло. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 сен – РИА Новости. Украинские войска с утра обстреливают районы Донецка и Макеевку, выпустив за два часа двадцать пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, из них два – кассетного типа, сообщили в пятницу в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:35 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном представительства.
По данным ведомства, за два часа с 5.40 украинские войска многократно обстреливали Червоногвардейский район Макеевки, а также Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив по ним в общей сложности двадцать три снаряда калибра 155 миллиметров.
Кроме того, в 4.00 обстреляли Ясиноватский район республики четырьмя снарядами указанного калибра.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.