https://ria.ru/20230915/donbass-1896446673.html

Фонд культурных инициатив оценил поддержку проектов о Донбассе

Фонд культурных инициатив оценил поддержку проектов о Донбассе - РИА Новости, 15.09.2023

Фонд культурных инициатив оценил поддержку проектов о Донбассе

Проекты, тема которых связана с новыми регионами России, получили поддержку на сумму около 3 миллиардов рублей, скоро будут подведены итоги пятого специального... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T07:28

2023-09-15T07:28

2023-09-15T11:00

россия

донбасс

роман карманов

культура

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Проекты, тема которых связана с новыми регионами России, получили поддержку на сумму около 3 миллиардов рублей, скоро будут подведены итоги пятого специального конкурса, сумма поддержки составит еще около 1,5 миллиарда рублей, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Роман Карманов. Карманов напомнил, что в прошлом году у фонда появилось девятое направление "Мы вместе", которое создано для проектов, направленных на интеграцию в общее историко-культурное пространство жителей новых регионов России. "На сегодняшний день проекты, связанные с новыми регионами, получили поддержку на общую сумму порядка 2,74 миллиарда рублей, это по итогам четырех специальных конкурсов 2022 года. До конца сентября будут подведены итоги пятого спецконкурса, это отбор уже 2023 года, общая сумма поддержки проектов составит еще порядка 1,5 миллиарда рублей", - сказал Карманов. По словам гендиректора ПФКИ, в 2023 году было два грантовых конкурса и один специальный, в которых были новые направления, связанные с героями специальной военной операции и инициативами, которые направлены на поддержку военнослужащих и их семей, жителей новых регионов России. Он также отметил, что среди заявок, которые подавались на специальный конкурс, есть и проекты по созданию документальных фильмов, в том числе посвященных участникам СВО, но об их количестве говорить пока рано. "Кроме того, мы получили заявки на создание различных проектов, отражающих реакцию творческих людей на происходящие события ­- речь про книги, сборники стихов, фильмы, ролики, подкасты, песни. Девять тематических направлений, которые есть в основных конкурсах, охватывают широкий спектр творческих проектов, сложно придумать такую область, которую бы они не охватывали", - подчеркнул Карманов.

https://ria.ru/20230915/festival-1896430523.html

https://ria.ru/20230913/sovfed-1896082278.html

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россия, донбасс, роман карманов