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Патрушев заявил о тренде на дедолларизацию во всем мире - РИА Новости, 15.09.2023
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10:06 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/dollar-1896460510.html
Патрушев заявил о тренде на дедолларизацию во всем мире
Патрушев заявил о тренде на дедолларизацию во всем мире - РИА Новости, 15.09.2023
Патрушев заявил о тренде на дедолларизацию во всем мире
Нынешнее десятилетие пройдет в мире под лозунгами импортозамещения и отказа от доллара, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T10:06
2023-09-15T10:06
николай патрушев
сша
россия
экономика
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Нынешнее десятилетие пройдет в мире под лозунгами импортозамещения и отказа от доллара, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "В попытках сохранить доминирование Запад сам уничтожил инструменты, которые работали на него лучше, чем военная машина. Речь о свободе перемещения товаров и услуг, транспортно-логистических коридорах, единой системе расчетов, глобальном разделении труда и цепочках создания добавленной стоимости", - отметил Патрушев в статье в российском журнале 'Разведчик". В результате западники ударными темпами сами отгораживаются от остального мира, добавил он. "Доля США в мировом ВВП быстро падает. Нынешнее десятилетие пройдет под лозунгами импортозамещения и отказа от доллара", - подчеркнул Патрушев. Конгломерат частных банков, известный как Федеральная резервная система США, является кредитором американского правительства, которое в свою очередь посадило на "долларовую иглу" остальной мир, отметил секретарь Совбеза. "Вашингтон продолжает сознательно, пусть и вынужденно, наращивать государственный долг, который уже превысил 32,5 триллиона долларов. Председатели ФРС, сменяя друг друга, с хвастовством заявляют, что Соединенные Штаты способны погасить любой взятый кредит, поскольку могут неограниченно печатать денежные знаки", - добавил секретарь Патрушев. Но "стратегия "печатного станка", как и вся финансовая система Запада, жизнеспособны ровно до тех пор, пока США и их сателлиты ведут новые колониальные войны, полагает Патрушев. "Однако нет финансовых пирамид, которые существуют вечно. Это непреложный закон экономики", - подытожил он.
https://ria.ru/20230914/dollar-1896238067.html
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николай патрушев, сша, россия, экономика
Николай Патрушев, США, Россия, Экономика
Патрушев заявил о тренде на дедолларизацию во всем мире

Патрушев: текущее десятилетие пройдет под лозунгами отказа от доллара

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1 доллар США
Банкноты номиналом 1 доллар США - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Банкноты номиналом 1 доллар США. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Нынешнее десятилетие пройдет в мире под лозунгами импортозамещения и отказа от доллара, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"В попытках сохранить доминирование Запад сам уничтожил инструменты, которые работали на него лучше, чем военная машина. Речь о свободе перемещения товаров и услуг, транспортно-логистических коридорах, единой системе расчетов, глобальном разделении труда и цепочках создания добавленной стоимости", - отметил Патрушев в статье в российском журнале 'Разведчик".
В результате западники ударными темпами сами отгораживаются от остального мира, добавил он.
"Доля США в мировом ВВП быстро падает. Нынешнее десятилетие пройдет под лозунгами импортозамещения и отказа от доллара", - подчеркнул Патрушев.
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Конгломерат частных банков, известный как Федеральная резервная система США, является кредитором американского правительства, которое в свою очередь посадило на "долларовую иглу" остальной мир, отметил секретарь Совбеза.
"Вашингтон продолжает сознательно, пусть и вынужденно, наращивать государственный долг, который уже превысил 32,5 триллиона долларов. Председатели ФРС, сменяя друг друга, с хвастовством заявляют, что Соединенные Штаты способны погасить любой взятый кредит, поскольку могут неограниченно печатать денежные знаки", - добавил секретарь Патрушев.
Но "стратегия "печатного станка", как и вся финансовая система Запада, жизнеспособны ровно до тех пор, пока США и их сателлиты ведут новые колониальные войны, полагает Патрушев.
"Однако нет финансовых пирамид, которые существуют вечно. Это непреложный закон экономики", - подытожил он.
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