Рейтинг@Mail.ru
Захарова: доклад HRW показывает ужасную картину с правами человека в США - РИА Новости, 15.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:46 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/doklad-1896598241.html
Захарова: доклад HRW показывает ужасную картину с правами человека в США
Захарова: доклад HRW показывает ужасную картину с правами человека в США - РИА Новости, 15.09.2023
Захарова: доклад HRW показывает ужасную картину с правами человека в США
Доклад правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) о ситуации с соблюдением прав несовершеннолетних в США раскрывает "ужасающую картину" истинного... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T17:46
2023-09-15T17:46
в мире
сша
мария захарова
human rights watch
оон
россия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822054498_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_723ed2f69f75ec33864e8f2524b2f19a.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Доклад правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) о ситуации с соблюдением прав несовершеннолетних в США раскрывает "ужасающую картину" истинного положения дел с правами человека в США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Международная неправительственная организация HRW 8 сентября опубликовала доклад о неприемлемой ситуации с соблюдением прав несовершеннолетних в США. В нем отражены нарушения прав детей в стране, включая ранние браки, телесные наказания, привлечение подростков к работе в опасных условиях на сельскохозяйственных предприятиях, вынесение несовершеннолетним пожизненных приговоров без возможности досрочного освобождения. "Наши оценки созвучны с выводами доклада "Хьюман райтс уотч", где также раскрыта ужасающая картина истинного положения дел с правами человека в государстве, называнием себя "образцом демократии", - сообщила Захарова, комментируя публикацию доклада Human Rights Watch о ситуации с соблюдением прав несовершеннолетних в США, ее слова опубликованы на официальном сайте ведомства. Официальный представитель МИД России заявила о "вопиющих фактах, свидетельствующих о нарушении прав детей" со стороны США. И отметила, что даже такая "весьма ангажированная правозащитная структура" как HRW, зафиксировала эти нарушения. МИД РФ также напомнил, что США - единственное государство-член ООН, которое не ратифицировало Конвенцию о правах ребенка. Кроме того, Захарова отметила, что США "цинично используют детскую проблематику для дискредитации других государств и оказания давления на них", но ситуация внутри страны доведена до "неприемлемого с точки зрения международных стандартов уровня". Захарова также порекомендовала Human Rights Watch ознакомиться с докладом МИД России "О нарушениях прав детей в процессе международного усыновления в США", отметив, что в документе наглядно показано несовершенство американской системы международного усыновления.
https://ria.ru/20230905/ukraina-1894292203.html
https://ria.ru/20230817/latviya-1890688640.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822054498_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_741d740374a8aa482a58f420cc2792d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, мария захарова, human rights watch, оон, россия, здоровье - общество
В мире, США, Мария Захарова, Human Rights Watch, ООН, Россия, Здоровье - Общество
Захарова: доклад HRW показывает ужасную картину с правами человека в США

Захарова: доклад HRW показывает "ужасающую картину" с правами человека в США

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Доклад правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) о ситуации с соблюдением прав несовершеннолетних в США раскрывает "ужасающую картину" истинного положения дел с правами человека в США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Международная неправительственная организация HRW 8 сентября опубликовала доклад о неприемлемой ситуации с соблюдением прав несовершеннолетних в США. В нем отражены нарушения прав детей в стране, включая ранние браки, телесные наказания, привлечение подростков к работе в опасных условиях на сельскохозяйственных предприятиях, вынесение несовершеннолетним пожизненных приговоров без возможности досрочного освобождения.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
HRW: США не раскрыли детали о поставляемых ВСУ кассетных боеприпасах
5 сентября, 14:05
«
"Наши оценки созвучны с выводами доклада "Хьюман райтс уотч", где также раскрыта ужасающая картина истинного положения дел с правами человека в государстве, называнием себя "образцом демократии", - сообщила Захарова, комментируя публикацию доклада Human Rights Watch о ситуации с соблюдением прав несовершеннолетних в США, ее слова опубликованы на официальном сайте ведомства.
Официальный представитель МИД России заявила о "вопиющих фактах, свидетельствующих о нарушении прав детей" со стороны США. И отметила, что даже такая "весьма ангажированная правозащитная структура" как HRW, зафиксировала эти нарушения.
МИД РФ также напомнил, что США - единственное государство-член ООН, которое не ратифицировало Конвенцию о правах ребенка. Кроме того, Захарова отметила, что США "цинично используют детскую проблематику для дискредитации других государств и оказания давления на них", но ситуация внутри страны доведена до "неприемлемого с точки зрения международных стандартов уровня".
Захарова также порекомендовала Human Rights Watch ознакомиться с докладом МИД России "О нарушениях прав детей в процессе международного усыновления в США", отметив, что в документе наглядно показано несовершенство американской системы международного усыновления.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
В МИД назвали ситуацию с правами человека в Латвии тревожной
17 августа, 18:29
 
В миреСШАМария ЗахароваHuman Rights WatchООНРоссияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала