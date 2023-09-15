https://ria.ru/20230915/doklad-1896598241.html
Захарова: доклад HRW показывает ужасную картину с правами человека в США
Захарова: доклад HRW показывает ужасную картину с правами человека в США - РИА Новости, 15.09.2023
Захарова: доклад HRW показывает ужасную картину с правами человека в США
Доклад правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) о ситуации с соблюдением прав несовершеннолетних в США раскрывает "ужасающую картину" истинного... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T17:46
2023-09-15T17:46
2023-09-15T17:46
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Доклад правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) о ситуации с соблюдением прав несовершеннолетних в США раскрывает "ужасающую картину" истинного положения дел с правами человека в США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Международная неправительственная организация HRW 8 сентября опубликовала доклад о неприемлемой ситуации с соблюдением прав несовершеннолетних в США. В нем отражены нарушения прав детей в стране, включая ранние браки, телесные наказания, привлечение подростков к работе в опасных условиях на сельскохозяйственных предприятиях, вынесение несовершеннолетним пожизненных приговоров без возможности досрочного освобождения. "Наши оценки созвучны с выводами доклада "Хьюман райтс уотч", где также раскрыта ужасающая картина истинного положения дел с правами человека в государстве, называнием себя "образцом демократии", - сообщила Захарова, комментируя публикацию доклада Human Rights Watch о ситуации с соблюдением прав несовершеннолетних в США, ее слова опубликованы на официальном сайте ведомства. Официальный представитель МИД России заявила о "вопиющих фактах, свидетельствующих о нарушении прав детей" со стороны США. И отметила, что даже такая "весьма ангажированная правозащитная структура" как HRW, зафиксировала эти нарушения. МИД РФ также напомнил, что США - единственное государство-член ООН, которое не ратифицировало Конвенцию о правах ребенка. Кроме того, Захарова отметила, что США "цинично используют детскую проблематику для дискредитации других государств и оказания давления на них", но ситуация внутри страны доведена до "неприемлемого с точки зрения международных стандартов уровня". Захарова также порекомендовала Human Rights Watch ознакомиться с докладом МИД России "О нарушениях прав детей в процессе международного усыновления в США", отметив, что в документе наглядно показано несовершенство американской системы международного усыновления.
https://ria.ru/20230905/ukraina-1894292203.html
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в мире, сша, мария захарова, human rights watch, оон, россия, здоровье - общество
В мире, США, Мария Захарова, Human Rights Watch, ООН, Россия, Здоровье - Общество
Захарова: доклад HRW показывает ужасную картину с правами человека в США
Захарова: доклад HRW показывает "ужасающую картину" с правами человека в США
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Доклад правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) о ситуации с соблюдением прав несовершеннолетних в США раскрывает "ужасающую картину" истинного положения дел с правами человека в США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Международная неправительственная организация HRW 8 сентября опубликовала доклад о неприемлемой ситуации с соблюдением прав несовершеннолетних в США. В нем отражены нарушения прав детей в стране, включая ранние браки, телесные наказания, привлечение подростков к работе в опасных условиях на сельскохозяйственных предприятиях, вынесение несовершеннолетним пожизненных приговоров без возможности досрочного освобождения.
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"Наши оценки созвучны с выводами доклада "Хьюман райтс уотч", где также раскрыта ужасающая картина истинного положения дел с правами человека в государстве, называнием себя "образцом демократии", - сообщила Захарова, комментируя публикацию доклада Human Rights Watch о ситуации с соблюдением прав несовершеннолетних в США, ее слова опубликованы на официальном сайте ведомства.
Официальный представитель МИД России заявила о "вопиющих фактах, свидетельствующих о нарушении прав детей" со стороны США. И отметила, что даже такая "весьма ангажированная правозащитная структура" как HRW, зафиксировала эти нарушения.
МИД РФ также напомнил, что США - единственное государство-член ООН
, которое не ратифицировало Конвенцию о правах ребенка. Кроме того, Захарова отметила, что США "цинично используют детскую проблематику для дискредитации других государств и оказания давления на них", но ситуация внутри страны доведена до "неприемлемого с точки зрения международных стандартов уровня".
Захарова также порекомендовала Human Rights Watch ознакомиться с докладом МИД России "О нарушениях прав детей в процессе международного усыновления в США", отметив, что в документе наглядно показано несовершенство американской системы международного усыновления.
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