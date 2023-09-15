https://ria.ru/20230915/dobrovoltsy-1896513030.html
Путин заявил о патриотизме мужчин, записывающихся добровольцами на СВО
Путин заявил о патриотизме мужчин, записывающихся добровольцами на СВО - РИА Новости, 15.09.2023
Путин заявил о патриотизме мужчин, записывающихся добровольцами на СВО
Все мужчины, записывающиеся добровольцами в СВО, исходят из патриотических соображений, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T13:14
2023-09-15T13:14
2023-09-15T13:14
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885426209_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_924b52584ffdd31b2260048539d396e4.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Все мужчины, записывающиеся добровольцами в СВО, исходят из патриотических соображений, заявил президент России Владимир Путин. "И прежде всего, мужчины наши, которые заключают контракты, руководствуются самыми высокими патриотическими соображения. Само даже, вот это само по себе вызывает уважение", - сказал Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
https://ria.ru/20230915/dobrovoltsy-1896495925.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885426209_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_98d869414662cda00da7ce2426e6a883.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия
Путин заявил о патриотизме мужчин, записывающихся добровольцами на СВО
Путин: мужчины, записывающиеся добровольцами в СВО, руководствуются патриотизмом
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Все мужчины, записывающиеся добровольцами в СВО, исходят из патриотических соображений, заявил президент России Владимир Путин.
"И прежде всего, мужчины наши, которые заключают контракты, руководствуются самыми высокими патриотическими соображения. Само даже, вот это само по себе вызывает уважение", - сказал Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Уже 300 тысяч добровольцев записались для участия в СВО, заявил Путин