https://ria.ru/20230915/dobrovoltsy-1896513030.html

Путин заявил о патриотизме мужчин, записывающихся добровольцами на СВО

Путин заявил о патриотизме мужчин, записывающихся добровольцами на СВО - РИА Новости, 15.09.2023

Путин заявил о патриотизме мужчин, записывающихся добровольцами на СВО

Все мужчины, записывающиеся добровольцами в СВО, исходят из патриотических соображений, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T13:14

2023-09-15T13:14

2023-09-15T13:14

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Все мужчины, записывающиеся добровольцами в СВО, исходят из патриотических соображений, заявил президент России Владимир Путин. "И прежде всего, мужчины наши, которые заключают контракты, руководствуются самыми высокими патриотическими соображения. Само даже, вот это само по себе вызывает уважение", - сказал Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

https://ria.ru/20230915/dobrovoltsy-1896495925.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия