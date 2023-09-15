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Путин заявил о патриотизме мужчин, записывающихся добровольцами на СВО - РИА Новости, 15.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:14 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/dobrovoltsy-1896513030.html
Путин заявил о патриотизме мужчин, записывающихся добровольцами на СВО
Путин заявил о патриотизме мужчин, записывающихся добровольцами на СВО - РИА Новости, 15.09.2023
Путин заявил о патриотизме мужчин, записывающихся добровольцами на СВО
Все мужчины, записывающиеся добровольцами в СВО, исходят из патриотических соображений, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T13:14
2023-09-15T13:14
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Все мужчины, записывающиеся добровольцами в СВО, исходят из патриотических соображений, заявил президент России Владимир Путин. "И прежде всего, мужчины наши, которые заключают контракты, руководствуются самыми высокими патриотическими соображения. Само даже, вот это само по себе вызывает уважение", - сказал Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
https://ria.ru/20230915/dobrovoltsy-1896495925.html
россия
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владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия
Путин заявил о патриотизме мужчин, записывающихся добровольцами на СВО

Путин: мужчины, записывающиеся добровольцами в СВО, руководствуются патриотизмом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая подготовка добровольческих экипажей в тыловом районе зоны проведения СВО в ЛНР
Боевая подготовка добровольческих экипажей в тыловом районе зоны проведения СВО в ЛНР - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая подготовка добровольческих экипажей в тыловом районе зоны проведения СВО в ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Все мужчины, записывающиеся добровольцами в СВО, исходят из патриотических соображений, заявил президент России Владимир Путин.
"И прежде всего, мужчины наши, которые заключают контракты, руководствуются самыми высокими патриотическими соображения. Само даже, вот это само по себе вызывает уважение", - сказал Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Путин: 300 тысяч добровольцев записались для участия в СВО - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Уже 300 тысяч добровольцев записались для участия в СВО, заявил Путин
Вчера, 12:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссия
 
 
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